Rusija leido Lietuvai pačiai rinktis, kokiems aljansams priklausyti – kodėl Maskva kaltina nebūtais įsipareigojimais?

Pastaruoju metu Vladimiras Putinas atkakliai tvirtina, kad didžiausia grėsmė jo šaliai – NATO, kuri dabar plečiasi, artėja prie Rusijos sienų, supa iš visų pusių, žvangina ginklais, grasina raketomis. Tokioje esą NATO „apsuptyje“ atsidūrusi Rusija, prie savo valstybinės sausumos sienos turi keturiolika kaimynių, iš jų Aljansui priklauso apie trečdalis – iš viso penkios.

V. Putinas reikalauja NATO trauktis iš buvusios Sovietų Sąjungos įtakos zonos, grįžti į 1997 metų ribas. Kitaip tariant, Maskva siekia, kad NATO atsisakytų ginti po šios datos į Aljansą įstojusias šalis. Tarp argumentų – Kremliaus gerai įvaldytas įprastas istorijos perrašinėjimas, faktų klastojimas, visiškai „užmirštant“ Rusijos tarptautinius įsipareigojimus gerbti kaimynių teisę pasirinkti, su kuo sudaryti gynybines sąjungas, kokią vykdyti užsienio politiką.

Trečiadienį paminėtos penktosios tarptautinio NATO bataliono buvimo metinės Lietuvoje. Mūsų sąjungininkai Rukloje atsirado po Krymo aneksijos, kai Rusijos agresyvus elgesys tapo nenuspėjamas. NATO karių buvimo tikslas – atgrasyti potencialų priešininką nuo neapgalvotų veiksmų. Tai ženklas Rusijai, kad užpuolusi Lietuvą turės reikalų su visomis 30 NATO valstybių.

Šių pajėgų buvimas erzina Rusijos prezidentą, kuris kartoja, kad 1989 m., kai griuvo Berlyno siena, derantis dėl Vakarų ir Rytų Vokietijų suvienijimo Vakarų valstybės žadėjo, kad NATO nesiplės į Rytus.

„Apsuko, tiesiog įžūliai apgavo“, – vienoje savo kalbų sakė V. Putinas.

V. Putinas kaltina ne tik Vakarus, bet ir savus. Jis tvirtina, kad Michailas Gorbačiovas padarė lemiamą klaidą – neįtraukė į sutartį reikalavimo, kad NATO nesiplėstų į Sovietų Sąjungos įtakoje buvusios Varšuvos pakto ir sovietų valdomą teritoriją, nors Vakarų lyderiai tai esą žadėjo.

Michailas Gorbačiovas ir Borisas Jelcinas / AP nuotr.

Deryboms vadovavęs tuometis sovietų prezidentas Michailas Gorbačiovas vokiečių ZDF televizijai tokias V. Putino kalbas pavadino mitu.

Gorbačiovas per „Interfax“ agentūrą ir net Kremliaus kontroliuojamą žiniasklaidą paaiškino, kad „apie NATO plėtrą apskritai nebuvo kalbama, ši tema nė nebuvo iškelta tais metais. Sakau tai visiškai prisiimdamas atsakomybę. Nė viena Rytų Europos valstybė nekėlė šio klausimo, net tada, kai 1991 m. nustojo egzistuoti Varšuvos paktas. Vakarų lyderiai [šio klausimo] irgi nekėlė.“

M. Gorbačiovo susitikimų su Vakarų lyderiais stenogramas analizavęs Londono Ekonomikos ir politikos mokyklos profesorius Vladislavas Zubokas rusų žurnalistams kalbėjo, kad apie NATO plėtrą 1990-aisiais užsiminė Jungtinių Valstijų Valstybės sekretorius Jamesas Bakeris ir dabar Kremliaus propagandistai remiasi tik šia, jokiuose dokumentuose neįrašyta citata. Pasak profesoriaus V. Zuboko, M. Gorbačiovo derybinės pozicijos buvo silpnos dėl vidaus rietenų kompartijoje, kylančios Rusijos opozicijos ir gręsiančio Sovietų Sąjungos bankroto. M. Gorbačiovas skambino Vokietijos kancleriui Helmutui Kohliui ir prašė 15 mlrd. markių – Maskva neturėjo iš ko mokėti atlyginimus net Vokietijoje dislokuotiems kariams. 30 tūkst. karinis kontingentas į namus grįžo tik po ketverių metų ir jį išlaikė Vokietija.

„Vyksta štai tokie mainai: Gorbačiovas Vokietijai atiduoda raktus nuo Vokietijos suvereniteto ir sutinka su NATO buvimu čia, o Kohlis duoda pinigų reformoms, finansiniam stabilumui palaikyti“, – aiškino V. Zubokas.

Helmutas Kohlis 1989 m. gruodžio 19 d. Drezdene / AP nuotr.

Atgavusi Nepriklausomybę Lietuva derėjosi dviem frontais: sudaryta derybų grupė su Rusija, vyko pokalbiai ir su Sovietų Sąjungos vadovybe.

Anot derybų grupės nario Vladimiro Jarmolenkos, Maskva spaudė Lietuvą likti sovietų sąjungos satelitu.

„Mums Gorbačiovas kišo finliandizaciją, Ryžkovas kišo. – Kuo tai grėstų? – Tai grėstų, kad mes būtume tokie, žinot, draugai „kišenėj“, kaip suomiai. Suomiai nekonfliktuoja, neįeina į blokus, jie yra neutralūs Kaip rusai sako, jie yra toks jų „buferis“. Buferinė valstybė“ – aiškino Nepriklausomybės akto signataras dr. Vladimiras Jermolenka.

„Rusijos derybų delegacija siūlė, kad saugumą bus galima užtikrinti per kolektyvines saugumo organizacijas, o jie atliks pagrindinį vaidmenį. Tai aišku, kad Lietuvai tas buvo visiškai nepriimtina, nes aišku, kad jeigu mes norėtume įsijungti į kokias kitas organizacijas, turėtume derinti su Rusija“ – pridėjo derybose su Rusijos Federacija dalyvavęs prof. Dr. Vytautas Sinkevičius.

1991-ųjų liepos 29 d. Rusijos ir Lietuvos prezidentai Borisas Jelcinas ir Vytautas Landsbergis pasirašė sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. 2-asis jos straipsnis skelbia, kad „susitariančios šalys pripažįsta viena kitos teisę savarankiškai įgyvendinti savo suverenitetą gynybos ir saugumo srityje joms priimtinomis formomis [...] per kolektyvinio saugumo sistemas“.

Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas 1991 m. liepą pasirašo valstybių ekonominio bendradarbiavimo susitarimą / AP nuotr.

Kitaip tariant, ši nuostata pripažino neatimamą Lietuvos teisę savarankiškai pasirinkti saugumo garantijas, tarp jų – galimybę stoti į pasirinktas kolektyvinio saugumo ir gynybos organizacijas. Lietuva pasirinko NATO ir dabar Rusija, nurodinėdama Vakarams trauktis, laužo savo pačios ratifikuotas sutartis.

„Tai reiškia, kad rusai visiškai nesilaiko savo sudarytos tarptautinės sutarties ir ne pirmą kartą nesilaiko sutarčių, kaip nesilaikė tarpukaryje, daugybę sutarčių pažeidė su Lietuva sudarytų. Tai jeigu tarptautinė sutartis numato, kad kiekviena valstybė, kiekviena šalis savarankiškai vykdys savo saugumo politiką, pasirinks kolektyvinio saugumo organizacijas, sieks užtikrinti savo saugumą, tai kaipgi kita šalis gali nurodinėti? Kaip Rusija gali nurodinėti Lietuvai kaip ji turi gintis, užtikrinti teritorijos vientisumą, neliečiamybę? Tai yra Lietuvos reikalas. Rusija įsipareigojo gerbti Lietuvos poziciją. Tai yra atviras savo prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų neigimas“, – pabrėžė V. Sinkevičius.

Dabar Kremlius kelia ultimatumus – reikalauja nedislokuoti papildomų karinių pajėgų ir ginkluotės už šalių ribų, kurios iki 1997 m. buvo NATO narės, išskyrus atvejus, kai sutariama su Rusija.

Į NATO 1999 m. įstojo Lenkija, Čekija, Vengrija, 2004-aisiais: Slovakija, Rumunija, Bulgarija, Slovėnija, Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Dabar dar į NATO durys būtų užtrenktos ir Sakartvelui su Ukraina. Šį reikalavimą Kremlius remia 1997 m. NATO ir Rusijos pasirašytu steigiamuoju aktu, kuriuo įsipareigojo rūpintis bendru saugumu.

NATO vėliava / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak politologo Lino Kojalos, šis susitarimas – politinė intencija, o ne tarptautinės teisės dokumentas, kuris įpareigotų abi puses. Deja, ir šis susitarimas jau prarado aktualumą.

„Situacija nuo to laiko yra dramatiškai pasikeitusi, dėl įvykdytos Krymo aneksijos, dėl to fakto, kad 7 proc. Ukrainos teritorijos yra okupuota, dėl to, kas įvyko Sakartvele ir panašiai, nes ir tame dokumente abi pusės labai aiškiai įsipareigojusios, kad neturi būti jokių teritorinių pažeidimų grasinimų kaimyninėms šalims ir pan. Tai Rusijos apeliavimas, kad NATO neturėtų adekvačiai reaguoti į susidariusią situaciją visiškai ignoruoja pačios Rusijos vykdytus veiksmus“, – sakė Rytų Europos studijų centro (RESC) vadovas L. Kojala.

Anot profesoriaus V. Sinkevičiaus, jei Rusija vykdytų tarpvalstybinę sutartį su Lietuva, tai Europos situacija dabar atrodytų visiškai kitaip, nes ji įsipareigojo mažinti įtampą Europoje, savo saugumo politiką vykdyti taip, kad nekiltų konfliktų. Deja, V. Putinas elgiasi priešingai: pažeidinėja tarptautines sutartis, grasina, puldinėja savo kaimynes.