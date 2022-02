Ukrainos URM vadovas: Austrijos, Slovakijos ir Čekijos ministrai lankosi Donbase

Austrijos, Slovakijos ir Čekijos užsienio reikalų ministrai Alexanderis Schallenbergas, Ivanas Korčokas ir Janas Lipavskis lankosi Kijevo kontroliuojamoje Luhansko srities dalyje. Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pranešė Ukrainos URM vadovas Dmytro Kuleba.

„Mano kolegos iš Austrijos, Slovakijos ir Čekijos dabar kartu lankosi Luhansko Stanicoje (gyvenvietė prie sąlyčio linijos Luhansko srityje)“, - pareiškė ministras. Pasak jo, ministrai Donbase gali „pamatyti Rusijos agresijos padarinius ir Ukrainos pastangas juos įveikti“.

D. Kuleba pridūrė, kad antradienį visis trys ministrai atvyks į Kijevą.

Jis priminė, kad pirmadienį į Kijevą atskris Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, kuri antradienį taip pat vyks į Donbasą. Be to, antradienį į Ukrainą atvyks Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris ves derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. „Tai bus pirmas Prancūzijos lyderio vizitas į Ukrainą per 24 metus“, – pabrėžė D. Kuleba.

Jis pridūrė, kad kartu su E. Macronu į Kijevą atskris ir Prancūzijos URM vadovas Jeanas Yves`as Le Drianas. Be to, šią savaitę Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis priims Kijeve Lietuvos vyriausybės vadovę Ingridą Šimonytę.

Anot D. Kulebos, didelis Vakarų diplomatų ir aukštų delegacijų vizitų į Kijevą skaičius yra Rusijos „atgrasymo veiksnys“.

Pastaruoju metu Rusija prie Ukrainos sienos sutelkė dešimtis tūkstančių kareivių, o tai sukėlė nerimą, kad Europoje gali prasidėti didelis ginkluotas konfliktas.