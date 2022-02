Roterdamas išardys istorinį tiltą, kad galėtų praplaukti Bezoso jachta

Nyderlandų Roterdamo uostamiestis trečiadienį pranešė laikinai išardysiantis istorinį tiltą, kad galėtų praplaukti superjachta, pastatyta „Amazon“ įkūrėjo Jeffo Bezoso užsakymu.

Gigantiška, 430 mln. eurų kainuojanti J. Bezoso jachta yra per aukšta žymiajam Koningshaveno tiltui, kuris buvo pastatytas 1878 metais, o paskui atstatytas po to, kai 1940 metais per Antrąjį pasaulinį karą jį subombardavo naciai.

Tristiebį milžiną statanti laivų statykla Alblaserdame, netoli Roterdamo, paprašė miesto tarybos leidimo pašalinti centrinę tilto dalį, kad jis galėtų praplaukti.

„Tai vienintelis kelias į jūrą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Roterdamo mero atstovas ir pridūrė, kad operaciją apmokės milijardierius J. Bezosas.

Tačiau šis sprendimas kai kuriuos nyderlandiečius supykdė, nes vietos taryba po 2017 metais atliktos kapitalinės renovacijos pažadėjo daugiau niekada nebeardyti tilto, Roterdamo gyventojų žinomo kaip De Hef.

Mero biuras atkakliai laikėsi pozicijos, kad laivo statyba atnešė ekonominės naudos ir sukūrė darbo vietų, tačiau pažadėjo, kad tiltas bus atstatytas toks, koks buvo.

Vidurinė didžiulio plieninių sijų tilto dalis bus pašalinta, kad būtų pakankamai laisvos erdvės 40 metrų aukščio laivui praplaukti, pranešė Nyderlandų žiniasklaida. Procesas užtruks kelias savaites ir tikimasi, kad tai įvyks šią vasarą.

57 metų J. Bezosas yra vienas turtingiausių pasaulio žmonių, internetinį knygyną „Amazon“ pavertęs pasauliniu prekybos milžinu.

Kai nekeliauja jūra superjachtomis, jį galima sutikti skrendantį į kosmosą savo „Blue Origin“ kapsule.