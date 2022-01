Švedijos parlamentaras apie Rusijos pareiškimus: velniop, mes turime teisę gintis

Gruodį Kremlius ne tik pateikė reikalavimus JAV ir NATO atsitraukti, bet ir perspėjo Švediją ir Suomiją nesvarstyti narystės Aljanse, mat tai „pakeistų saugumo situaciją“. Helsinkis nedelsdamas pasmerkė tokius pareiškimus, o Stokholmas vėl dislokavo karius Gotlando saloje. Abi valstybės pabrėžia: Rusija kelia vis didesnę grėsmę, tačiau jos akivaizdoje vieningesnė galėtų būti ir Europos Sąjunga.

Rusijos bandymai kurti buferines zonas ir įtakos sferas yra nepriimtini, o didesnį Švedijos saugumą užtikrintų narystė NATO, kuriai pritaria vis didesnė dalis visuomenės ir politikų, išskirtiniame interviu sakė Lietuvoje viešėjęs Švedijos parlamento Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Hansas Wallmarkas.

Jis priklauso opozicinei Nuosaikiųjų partijai, kuri yra viena iš 4 parlamento jėgų, palaikančių šalies narystę Aljanse. Interviu politikas taip pat atskleidė, kad dėl Pekino spaudimo Stokholmui švedų visuomenės požiūris į dabartinį Kinijos režimą yra itin kritiškas.

– Norėčiau pradėti nuo saugumo padėties: ankstesniame interviu dabartinę situaciją esate pavadinęs „pavojingiausia per pastaruosius 50 metų“. Švedija yra paliesta tiesiogiai – Rusijos pareigūnai pareiškė, kad jei Švedija ir Suomija prašys narystės NATO, tai stipriai pakeis saugumo situaciją regione. Suomiai jau pareiškė, kad narystės prašymo teisė priklauso tik jiems ir jokia trečioji šalis neturi veto. Kokia padėtis NATO narystės klausimu Švedijoje, ar politinės diskusijos krypsta kuria nors linkme?

– Pirmiausia manau, kad dabartiniai Rusijos veiksmai kelia tiesioginę grėsmę Europos saugumui, turiu omeny 2021-ųjų gruodžio 17 dieną pateiktus reikalavimus. Jie bando atimti iš valstybių teisę priimti sprendimus dėl savo pačių saugumo. Tai absoliučiai prieštarauja 1975-ųjų Helsinkio deklaracijai ir Paryžiaus chartijai.

Todėl svarbu, kad griežtai tam pasakytume ne. Kaip ir Rusijos idėjai kurti buferines zonas ar interesų sritis. Europoje kiekviena valstybė turi teisę pati priimti sprendimus nesižvalgydama į trečiąją šalį.

Daugelio Europos lyderių, taip pat ir mūsų Vyriausybės, nors esu jos opozicijoje, žinia šiuo aspektu buvo aiški. Norėčiau, kad mūsų Vyriausybė būtų atsakiusi dar greičiau. Viskas prasidėjo gruodžio 17-ąją, o mūsų kaimynės broliškos Suomijos prezidentas Sauli Niinisto ir premjerė Sanna Marin kiek aiškiau nuo pat pradžių, dar savo naujametėse kalbose pabrėžė, kad tik jie turi teisę priimti sprendimą.

Dėl principinės pozicijos ginti Europos saugumą, kylančios iš Helsinkio ir Paryžiaus sutarčių, Švedija vienbalsiai sutaria.

Bet, kaip jūs sakėte, yra skirtumų dėl NATO. Dabar Švedijos parlamente keturios partijos palaiko narystę NATO, jos visos dešinės krypties. (...) Taip pat turime keturias partijas, kurios tam nepritaria. (...) Mes narystę palaikančioje stovykloje manome, kad tai geriausias būdas užtikrinti Baltijos jūros saugumą. Ir kad mes narystės prašymą turime koordinuoti su Suomija.

Švedijos karinės pajėgos / AP nuotr.

Naujausios apklausos Švedijoje rodo, kad pritarimas narystei auga, bet šalis vis dar susiskaldžiusi. Nors duomenys skiriasi, apie 40 proc. palaiko, 40 prieštarauja, o 20 neturi nuomonės. Bet svarbu matyti ir platesnį vaizdą, Suomijoje apklausos taip pat rodo augantį pritarimą narystei. (...)

Švedijos parlamente 2021-ųjų gruodį buvo priimta deklaracija, palaikanti narystę NATO. Jai pritarė keturios už narystę pasisakančios partijos bei Švedijos demokratų partija. Tad tai nemaža dauguma, virš 200 politikų iš 349 mandatų. Tai stipri žinia. Išmintinga Vyriausybė klausosi daugumos parlamente, nors, žinoma, turi teisę priimti sprendimus. Bet dabartinė Vyriausybė turi tik apie 100 mandatų iš 349.

Svarbu, kad ne tik Švedija ir Suomija rodytų pasauliui, jog turi teisę taip pasielgti, svarbi ir NATO atvirų durų politika, ir Aljanso vadovas Stoltenbergas tai aiškiai pasakė. Jie neuždaro durų šalims, kurios laisva valia nori įstoti. Tai svarbu tiek Ukrainai, tiek Suomijai ir Švedijai.

Tiek JAV, tiek NATO aiškiai pasakė, kad jei Ukrainoje vyks intervencija ar invazija, jos tiesiogiai neįsitrauks. Ir tai parodo šalies silpnybę – 5-asis NATO straipsnis galioja tik narėms, tai yra ir Lietuvai, Estijai, Latvijai. Žvelgiant iš Švedijos perspektyvos, Baltijos šalių narystė ES ir NATO smarkiai pakeitė padėtį, jūs mums padėjote sukurti saugumą Baltijos jūroje.

BALTOPS 2019 / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

– O kaip Rusijos pareiškimai ir galimi veiksmai, kurių ji imtųsi, jei Švedija ar Suomija pateiktų narystės prašymą? Dabar matome, kad Švedija didina pajėgas Gotlando saloje.

– Kuri yra Švedijos teritorija. Mačiau Rusijos retoriką, neva Švedija didina savo karinius pajėgumus strategiškai svarbioje Baltijos jūros saloje. Velniop, juk tai Švedija, mes turime teisę ginti savo šalį nuo Gotlando, Skonės iki Laplandijos. Tai Švedijos Karalystė.

– Švedija taip pat itin sparčiai didina gynybos išlaidas.

– Taip. Aš dalyvavau derybose nuo 2014-ųjų, buvau Nuosaikiųjų partijos derybininkas. Didžiuojuosi tuo, ką pasiekėme, bet norime ir tolesnio augimo. Ir šis išlaidų didėjimas yra atsakas į vis nestabilesnę saugumo padėtį regione.

Prisiminkime kibernetinę ataką prieš Estiją 2007-aisiais, Sakartvelą 2008-aisiais, Krymo aneksiją 2014-aisiais, Rusijos karą su Ukraina Donecke ir Luhanske 2014-aisiais. Žmonės žūsta. Kalbame apie potencialią karo grėsmę, bet turime nepamiršti, kad karas jau vyksta. Dabar kalbame tik apie didesnį jo mastą. (...)

Gotlandas. Asociatyvi nuotr. / AP nuotr.

– Suomijos prezidentas kritikavo ES, kad ji nebuvo pakankamai įsitraukusi į diskusijas dėl Rusijos reikalavimų ir kad Bendrijai stigo vienybės. Rusija reikalavimus pateikė JAV ir NATO, bet juk reikalavimai buvo susiję su Europa. Ar tam pritartumėte ir ar ES turėtų būti labiau įsitraukusi saugumo srityje?

– Taip, sutinku dėl bendro vaizdo, juk kalbame apie Europos saugumo struktūrą, o ES nė nėra prie derybų stalo. Viskas sukasi apie JAV ir Rusiją, NATO ir Rusiją, ESBO ir Rusiją, bet ne ES ir Rusiją. Taip yra dėl kelių priežasčių. Pirma, žinome, kad Rusija nemėgsta ES, nori suskaldyti ir, jei įmanoma, sumenkinti ją. Iš Rusijos pusės tai aišku jau kelerius metus.

Bet mes vis dar bandome susitvarkyti su problemomis, kai (ES) vyriausiasis įgaliotinis užsienio ir saugumo politikai Borrelllis nuvyko į Maskvą ir įvyko ta katastrofiška spaudos konferencija su užsienio reikalų ministru Lavrovu. ES taip pat gana nesėkmingai žaidžia savo partiją. Manau, ES viduje mums taip pat kartais pritrūksta išmanymo, kaip susitvarkyti su situacija. Bet matau ir kitų paaiškinimų, kodėl ES užima galinę sėdynę, o ne priekinę.

Hans Wallmark / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kokių?

– Nuo pat šios (Europos) Komisijos darbo pradžios ES per švelni Rusijai, ypač (ES) vyriausiasis įgaliotinis. Nepakanka priemonių susidoroti su šia sudėtinga situacija, bet taip pat sprendimams reikia visų 27 valstybių narių pritarimo. Manau, priimti pirmąjį sankcijų paketą Baltarusijai užtruko per ilgai. Kai kurios šalys jį blokavo ir ne dėl to, kad ką nors įsivaizduoja kitaip, tiesiog siekė šantažuoti dėl kitų klausimų.

Todėl mano partija palaiko kai kurių ES procedūrų keitimą užsienio reikalų ir saugumo klausimais. Dėl kvalifikuotos daugumos ir panašiai, kad viena šalis negalėtų blokuoti svarbių sprendimų, pavyzdžiui, sankcijų Baltarusijai. Mes turime parengti žymiai stipresnes sankcijas Rusijai, jei ji vėl padarys ką nors bloga Ukrainai.

– Lietuva dabar patiria Kinijos spaudimą ir prašo Europos Sąjungos bei Komisijos pagalbos. Manote, kad Bendrija pakankamai solidari šiuo klausimu ar turėtų griežčiau reaguoti?

– Tai viena priežasčių, kodėl šiandien esu Lietuvoje. (...) Reikia iš pirmų lūpų, mūsų kolegų Lietuvoje, išgirsti, kaip jie vertina ES paramą Kinijos Liaudies Respublikos veiksmus patiriančiai Lietuvai. Žinau, kad ES kreipėsi į PPO. Aš čia esu tam, kad plačiau suvokčiau, ką Kinija daro Lietuvai. O jeigu kalbėtume apie principus, ES solidarumas narėms yra itin svarbus, ypač dėl to, kad tai prekybos klausimai. O mes juk prekybos sąjunga.

Kinijos paramilitarinių pajėgų karys stovi prie Europos Sąjungos vėliavos / AP nuotr.

– Švedija prieš kurį laiką taip pat patyrė Pekino spaudimą, Kinijos pareigūnai sulaikė Švedijos pilietį Gui Minhai. Ar Švedija tada taip pat tikėjosi ES solidarumo, ar viskas buvo kitaip, nes buvo susiję su konkrečiais piliečiais?

– Taip, jūs teisus, švedų nuomonė apie Kinijos Liaudies Respubliką per pastaruosius dvejus trejus metus itin smuko. Atlikome apklausas, ji smunka itin greitai. Ne tiek apie pačius kinus ar kinų kultūrą, bet apie dabartinį Kinijos režimą. Prie to prisideda daug dalykų: ir Gui Minhai, ir uigūrų padėtis, Honkongo klausimas, kuriam Švedijoje teko daug dėmesio, taip pat karinės grėsmės.

Ir taip, turime šią konsulinę krizę – Pekinas sulaikė ir įkalino, tebekalina švedų leidėją Gui Minhai. Švedams šis atvejis itin svarbus, nes liečia kalbos laisvės, spaudos ir idėjų laisvės principų pamatą. Tai itin jautrus Švedijos ir KLR klausimas ir Švedija bandė naudotis kontaktais Europos Sąjungoje. Žinome, kad ES lyderiai dialoguose su Pekinu užsiminė apie Gui Minhai. Jis yra Švedijos pilietis, tad ir ES pilietis, jį ginti turi ne tik švedai, bet ir visa ES.

Tad tai ir paralelė su Lietuva. Nepaisant to, kaip kitos šalys vertina Lietuvos poelgius dėl atstovybių – į šį klausimą nesu itin detaliai įsigilinęs, – Lietuva yra viena iš 27 ES narių ir, jei jai grasinama, ypač prekybos srityje, kuri yra visos ES prerogatyva, tuomet Lietuvos klausimas yra ir visos ES klausimas.

Hans Wallmark / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ankstesniame interviu esate sakęs, kad Kinija pirmiausia kelia ekonominį iššūkį Vakarams ir ES. Ar manote, kad iššūkio pobūdis keičiasi, iš ekonominio pereina į kitas sritis?

– Kinija šiandien užima pastebimesnį vaidmenį, tai susiję tiek su pernai minėtu Komunistų partijos šimtmečiu, tiek su 2024-aisiais minėsimu Kinijos Liaudies Respublikos šimtmečiu.

Todėl matome gerokai aktyvesnę Kiniją ir mes su tuo jau susidūrėme. Diplomatijoje kalbama apie karius vilkus, labai aršius diplomatus, pasiųstus Pekino. Su tuo mums teko susidurti – buvęs kinų ambasadorius Stokholme buvo tipiškas karys vilkas, jis į mūsų Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas virš 100 kartų, nes užgauliojo žurnalistus, viešai ir nediplomatiškai, jei galiu taip sakyti, kritikavo Švedijos veiksmus. Dabar dvi savaites Švedija turi naują Kinijos ambasadorių, tad nežinome, ar jie keis savo poziciją.

Bet itin svarbu, kad mes absoliučiai aiškiai kalbėtume su autokratinėmis vienpartinės sistemos šalimis, ar tai būtų Kinija, ar autokratinė Rusija. Jei ES su 27 narėmis kalba vienu balsu, tai absoliuti stiprybė.