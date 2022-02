Kas nori vadovauti Prancūzijai: kritikuoja migrantų vaikus, NATO karius prie Rusijos ir giria Lenkiją

Šį kartą yra du Prancūzijos kraštutiniams dešiniesiems atstovaujantys kandidatai į prezidentus: Marine Le Pen ir Ericas Zemmouras. Jie abu tvirtina, kad laimės balandžio mėnesį vyksiančius rinkimus, nors apklausos rodo ką kita.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „EUobserver“ originalus kūrinys.

Visgi prezidento rinkimų varžybos nėra paskutinė jų kova. Birželio mėnesį Prancūzijoje vyks parlamento rinkimai, o po to – rinkimai į Europos parlamentą. Prancūzijos kraštutiniai dešinieji spaudžia akceleratorių.

„EUobserver“ susitiko su abiem kandidatais. Marine Le Pen atsipalaidavusi bendrauja su užsienio žiniasklaida. Ji tai daro visą gyvenimą.

„Tai man yra treti asmeniniai prezidento rinkimai, bet septintoji prezidento rinkimų kampanija, kurioje dalyvauju“, – sako Marine Le Pen, turėdamas galvoje ketverius prezidento rinkimus, kuriuose dalyvavo jos tėvas Jeanas-Marie Le Penas, prieš jai perimant vadovavimą tuomet Nacionaliniu frontu vadintai partijai.

Marine Le Pen / AP nuotr.

Nuo to laiko partija buvo pervadinta, siekiant pakeisti jos įvaizdį ir atsiriboti nuo antisemitinių ir rasistinių pasisakymų, kuriais iki šiol svaidosi jos tūžmingas tėvas, niekaip neišbrendantis iš teisminių procesų dėl neapykantos kurstymo.

2015 m. Jeano-Marie Le Peno įkurtas Nacionalinis frontas tapo „Rassemblement National“ [„Nacionaliniu sambūriu“], kuriam pirmininkauja Marine Le Pen. Nuo to laiko palaikymas partijai auga. Nors politikės tėvas buvo pašalintas iš partijos ir teko keisti jos pavadinimą, ji nesigėdija savo praeities.

„Senasis pavadinimas gali pasigirti šlovinga istorija, kurios neneigiu, bet buvo svarbu suburti rinkėjus ir pranešti, kokie esame šiandien“, – užtikrintai linksi galva M. Le Pen.

Ericas Zemmouras / Vida Press nuotr.

Net ir įvertinus didesnę nei tikėtasi nesėkmę 2017 metų rinkimuose, kuriuos laimėjo Emmanuelis Macronas, tai buvo didžiulė pergalė rinkėjų palaikymo požiūriu. Beveik 34 proc. rinkėjų balsavo už ją antrajame ture, palyginti su beveik 18 proc., kurie 2002 m. palaikė jos tėvą kovoje su Jacquesu Chiracu. Galbūt nepasiteisino jos pozicija ES atžvilgiu.

„Esu įsitikinusi, kad šį kartą būsiu išrinkta prezidente. Taip yra ne todėl, kad noriu save išaukštinti, o todėl, kad manau, jog prancūzai dabar aiškiai mato, už ką aš stoviu. Aš nepritariu Emmanuelio Macrono globalizmui, esu tautos kandidatė“, – sako M. Le Pen.

Nepaisant to, M. Le Pen sulaukė kritikos šalies viduje dėl to, kad ignoravo savo partijos narius, kad jos partija tapo per daug „konformistinė“, kad neliko ekstremistinio aštrumo.

Dabar gi dešinieji turi dar vieną kandidatą – žiniasklaidos ekspertą Ericą Zemmourą, kraštutinių dešiniųjų atstovą, kuris, kaip ir J. M. Le Penas, nevynioja žodžių į vatą.

Ericas Zemmouras / AP nuotr.

Kai „EUobserver“ žurnalistai sutiko E. Zemmourą Užsienio spaudos asociacijos renginyje, jis nebuvo toks atsipalaidavęs, kaip jo kolegė, tačiau, nepaisant to, sulaukė kur kas didesnio žiniasklaidos susidomėjimo.

Likus vos valandai iki pasirodymo konferencijų salėje, jis buvo nuteistas už neapykantos kurstymą – trečią kartą. E. Zemmouras sakė, kad iš užsienio atvykstantys suaugusiųjų nelydimi nepilnamečiai yra „vagys, žudikai ir prievartautojai, ir tai tiesa. Turime juos išsiųsti atgal“.

Ir jis net neketina atsiprašyti.

„Mano žiniomis, nelydimi nepilnamečiai migrantai nėra rasė, tad tai negali būti rasinės neapykantos kurstymas“, – sako E. Zemmouras ir priduria, kad sprendimas yra „ideologinis“.

„Jie puldinėja Prancūzijos piliečius. Prancūzams, o ir patiems nepilnamečiams, būtų geriau, jei jie grįžtų į savo gimtąsias šalis“, – teigia jis.

Tai, kad jis atkakliai laikosi savo radikalių pažiūrų, patinka jo šalininkams. Kaip ir M. Le Pen, E. Zemmouras teigia laimėsiantis rinkimus, bet ne taip įtikinamai. Kartais atrodo, kad jis pasitenkintų patekęs į antrąjį rinkimų turą.

Emmanuelis Macronas / AP nuotr.

„Esu vienintelis kandidatas, galintis suburti respublikonų rinkėjus ir Nacionalinio sambūrio rinkėjus, todėl pasieksiu antrąjį turą“, – kartoja jis.

Visuomenės nuomonės apklausos visgi rodo, kad antrajame ture susigrums E. Macronas ir M. Le Pen, tačiau jokia apklausa kol kas nerodo, kad bet kuris kraštutinių dešiniųjų kandidatas galėtų įveikti dabartinį prezidentą, kuris dar oficialiai nepatvirtino savo ketinimų kandidatuoti.

Tačiau kalba eina ne vien apie prezidento postą. Iškart po prezidento rinkimų vyks Prancūzijos parlamento rinkimai, kuriuose tiek M. Le Pen „Nacionalinis sambūris“, tiek E. Zemmouro neseniai įkurta partija „Reconquête“ [„Rekonkista“] stengsis iškovoti kuo daugiau mandatų. Ir su šiomis dviem partijomis Prancūzijos dešinieji gali įgyti realios įtakos, jei joms pavyks išlaikyti esamą paramos lygį.

„Tikrai nesitrauksiu iš politikos. Manau, kad tai yra išlikimo klausimas ir kad prancūzams manęs reikia“, – „EUobserver“ sakė E. Zemmouras.

Nei E. Zemmouras, nei M. Le Pen atvirai nepasisako už Prancūzijos pasitraukimą iš ES, jau nebepasisako. Galbūt jie abu pasimokė iš M. Le Pen pralaimėjimo praėjusį kartą, kai 2017 m. rinkėjai atsitraukė, nuogąstaudami, kad taip gali įvykti.

„EUobserver“ užkulisiuose pasikalbėjo su abiem kandidatais.

Kas nutiks Prancūzijai ES sudėtyje jums vadovaujant?

„Yra du Europos modeliai, kuriuos verta apsvarstyti: vokiškasis, kuris bando suvienyti tautas taip, kad kiekviena tauta, kiekviena valstybė turi atsisakyti savo suvereniteto. Ir yra prancūziškas modelis. Aš sakyčiau „vienas iš modelių“, o ne „vienintelis modelis“, nes E. Macronas šiuo klausimu laikosi visiškai kitokios pozicijos. Mano išrinkimas bus labai svarbus ne tik Prancūzijai, bet ir visai Europai. Jei Vokietija yra ekonominė Europos širdis, tai Prancūzija yra jos politinė širdis. Mano tikslas yra suteikti visiems Europos piliečiams teisę likti savimi“, – sako M. Le Pen.

„Nesu už „Frexitą“, bet tuo labiau nesu už Jungtines Europos Valstijas. Mano pozicija yra ginti Prancūzijos suverenitetą, nes manau, kad reikia rinktis. Neįmanoma vienu metu turėti ir ES suvereniteto, ir Prancūzijos suvereniteto. Aš ginsiu prancūzų interesus sąjungoje, siekdamas aljanso su kitomis šalimis, tokiomis kaip Italija, Graikija, Lenkija, Vengrija, – ypač imigracijos srityje“, – aiškina E. Zemmouras.

M. Le Pen laikosi beveik lygiai tokios pačios pozicijos, net ir E. Zemmouro paminėtų aljansų atžvilgiu.

„Europos Sąjunga turi tapti tautų sąjunga ir aš atidžiai mokausi iš tokių šalių kaip Lenkija ir Vengrija, kaip jos gina savo interesus. Joms tai pavyksta, ypač imigracijos srityje“, – sako ji.

Jei nelaimėsite Prancūzijos prezidento rinkimų, kokie yra jūsų ateities planai?

„Laimėsiu, bet, kalbant hipotetiškai, tęsčiau kovą už prancūzus Prancūzijoje ir Europoje“, – sako M. Le Pen.

„Aš nepasiduosiu, tai yra išlikimo klausimas. Prancūzai gali būti „pakeisti“, todėl aš niekada nenustosiu kovoti už mūsų civilizaciją“, – teigia E. Zemmouras.

Kaip vertinate galimą Rusijos agresiją prieš Ukrainą?

„Aš pasisakau už valstybės teisę ginti savo sienas. Aš tiesiog pasakysiu tai, ką visada sakau: visiškai suprantama, kad Rusija nenori amerikiečių ar NATO prie savo sienos“, – sako E. Zemmouras.

Kremlius / Shutterstock nuotr.

„Mes (Prancūzija) turime normalizuoti savo diplomatinius santykius su Rusija, užuot atsidavę ES diplomatijai“, – aiškina M. Le Pen.

Nė vienas iš kandidatų nepanoro plačiau pakalbėti apie gyvenimą po Prancūzijos prezidento rinkimų, tačiau abu žino apklausų rezultatus ir teigia, kad yra atviri bendradarbiavimui ateityje.

„Svarbiausia Prancūzija ir prancūzai. Žinoma, esu pasirengusi bendradarbiauti su tais, kurie turi panašią viziją“, – sako M. Le Pen.

„Mudu su ponia Le Pen turime nemažai bendro, tiek galiu pasakyti. Mielai suvienysiu jėgas su ja ar bet kuriuo kitu dešiniojo sparno politiku, kad išgelbėtume Prancūziją“, – teigia E. Zemmouras.

Jei šie du kraštutinių dešiniųjų kandidatai susivienytų, „ifop“ apklausos duomenimis, galėtų tikėtis iki 30 proc. Prancūzijos rinkėjų palaikymo.