Kirgizija apkaltino savo kaimynę Tadžikiją ketvirtadienį apšaudžius jos karius per smurto protrūkį, kilusį po to, kai pernai per susirėmimus prie jų ginčijamos sienos žuvo dešimtys žmonių.

„Tadžikų pusė naudoja minosvaidžius ir granatsvaidžius“, – sakoma Kirgizijos nacionalinio saugumo komiteto pranešime.