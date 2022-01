Pasaulio pabaigos laikrodis vis dar rodo 100 sekundžių iki vidurnakčio

Vadinamasis Pasaulio pabaigos laikrodis, kuriuo mokslininkai siekia atkreipti dėmesį į žmonijai ir planetai kylančius pavojus, kaip ir praėjusiais metais, rodo be 100 sekundžių vidurnaktį. Organizacija „Bulletin of the Atomic Scientists“ ketvirtadienį argumentavo, kad branduoliniai ginklai, klimato kaita, pavojingos technologijos ir koronaviruso pandemija ir „toliau kelia pavojingą grėsmę“.

„Pasaulio pabaigos laikrodis lieka pavojingoje pozicijoje ir primena mums, kiek daug reikia nuveikti, kad užtikrintume saugesnę ir sveikesnę planetą, - sakė organizacijos vadovė Rachel Bronson. – Turime stumti laikrodžio rodykles nuo vidurnakčio“.

Pasaulio pabaigos laikrodis 2020 metais buvo nustatytas taip, kad rodytų 100 sekundžių iki vidurnakčio – tai arčiau vidurnakčio nei kada nors anksčiau. Dabar laikrodžio rodyklės, kaip jau ir 2021-aisiais, paliktos tokioje pat pozicijoje. Šis laikrodis pasaulio pabaigos laiką skaičiuoja nuo 1947-ųjų.

Sprendimą, kaip nustatyti laiką, kasmet priima „Bulletin of the Atomic Scientists“ – tai organizacija, leidžianti to paties pavadinimo žurnalą, kurį 1945 metais įkūrė fizikas Albertas Einsteinas ir Čikagos universiteto mokslininkai.

Pirmaisiais metais laikrodis rodė be 7 min. vidurnaktį. Po Šaltojo karo pabaigos mokslininkai jo rodykles atsuko į iki šiol toliausią nuo vidurnakčio poziciją - jis rodė 23.43 val., t. y. 17 min. iki vidurnakčio.