JAV pateikė kaltinimus 4 Baltarusijos pareigūnams dėl priverstinio „Ryanair“ lėktuvo nutupdymo

JAV prokurorai Manhetene apkaltino keturis Baltarusijos valdžios pareigūnus sąmokslu dėl priverstinai nutupdyto „Ryanair“ lėktuvo Minske, kuriuo skrido garsus opozicijos žurnalistas Ramanas Pratasevičius, skelbia „The New York Times“.

Kaltinimai buvo pateikti kaltinamajame akte, kuris ketvirtadienį buvo pateiktas Federaliniam apygardos teismui.

Tarp 4 pareigūnų neteisėto Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos nėra.Kaltinamajame akte nurodyti pareigūnai yra Baltarusijos valstybinės oro navigacijos tarnybos generalinis direktorius, jo pavaduotojas ir du šalies saugumo tarnybų pareigūnai.

Pabrėžiama, kad kaltinamieji šiuo metu yra laisvėje.

Tyrimą dėl šio įvykio pradėjusi ir Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO).

Oficialiai neviešinta, tačiau į žiniasklaidą jau patekusi ICAO ataskaita rodo, kad Baltarusijos tarnybos pateikė nepilnus duomenis apie priverstinį bendrovės „Ryanair“ lėktuvo nutupdymą Minske pernai gegužę, tačiau kai kurios aplinkybės sustiprina įtarimus, jog įvykis inscenizuotas, siekiant sulaikyti opozicijos tinklaraštininką R. Pratasevičių.

The Ryanair flight from Athens arrives in Vilnius after being forcibly diverted to Minsk. / E. Blaževič/LRT