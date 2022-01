Landsbergis apie ekonomines sankcijas Rusijai: turi būti pasakyta, kad jos bus taikomos iš karto peržengus Ukrainos sieną

Per pirmąsias Jungtinių Valstijų prezidento Joe Bideno valdymo metines padėtis Europoje laikoma tokia įtempta, kokia nebuvo 30 metų, – dėl Rusijos veiksmų telkiant kariuomenę prie Ukrainos. Ar Vakarai užkirs kelią Rusijos keliamai įtampai, o gal Europai reikia ruoštis naujam karui? Apie tai LRT laidoje „Dienos tema“ kalba su užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

– JAV prezidentas sakė manantis, kad Vladimiras Putinas nenori, bet veršis į Ukrainą, o atsakomosios priemonės priklausys „nuo to, kokie konkrečiai bus veiksmai“. Ar tokios nuostatos laikosi ir Lietuva, kad į naują mažytį karą ir atitinkamos atsakymo priemonės, jeigu nebūtų plataus masto puolimo su daug aukų?

– Aš manau, kad esminė raudonoji linija yra Ukrainos siena ir nesvarbu, ar ją kirstų vienas karys, ar visa armija. Atsakas turi būti aiškus ir pasakytas iš anksto. Šiandien sutarimas tarp Vakarų partnerių tiek Europoje, tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose pirmiausia dėl ekonominių sankcijų. Matyt, turi būti iš karto pasakyta, kad jos bus taikomos iš karto kirtus mano minėtą raudonąją liniją.

– Penktadienį Ženevoje JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Rusija yra iškėlusi sunkiai interpretacijoms pasiduodantį reikalavimą – jokios NATO plėtros į Rytus, pirmiausia į Ukrainą ir Sakartvelą, be to, reikalauja ne šiaip pažadų, bet, kaip sako jos diplomatai, kulkai atsparių juridinių garantijų. Ar tikitės, kad Ženevos susitikimas gali ką nors pakeisti Ukrainos fronte?

– Matyt, Ženevos susitikimas pirmiausia turėtų ir greičiausiai bus panaudotas siekiant išdėstyti pasekmes, kurios lauktų Rusijos, jeigu ji nuspręstų pradėti ataką prieš Ukrainą. Matyt, šitas dabartinis įtemptas metas turėtų pirmiausia būti panaudotas galimam atgrasymui paaiškinant, ką reikš Rusijai ir jos žmonėms toks karinis avantiūrizmas arba besitęsiantis karinis avantiūrizmas Ukrainoje ir platesniame regione.

Dėl Rusijos reikalavimų – atsakas duotas labai aiškus: NATO vardu pasakyta, kad į jokius tokius susitarimus nebus leidžiamasi.

Ukrainos kariai šalies rytuose / AP nuotr.

– A. Blinkenas trečiadienį Kijeve ragino Maskvą rinktis taikų kelią, užuot labai aiškiai pasakęs ir nepalikęs abejonių, kad kol Risija neatitraukia 100 tūkst. karių nuo Ukrainos sienos, tol, pavyzdžiui, bus atjungta nuo bankinių pervedimų. Kodėl turėtume manyti, kad šiandien Vakarų pozicija yra mažiau nuolaidžiaujanti Rusijai negu dėl Krymo okupacijos 2014 metais?

– Aš manau, kad pagrindinės diskusijos vyksta neviešai. Dėl daugelio punktų, apie kuriuos kalbama, mes, kaip partneriai, esame informuojami, bet tikrai nebūtinai viskas turi būti perpasakojama arba skelbiama spaudai. Turbūt daugiau pagrindinės ir esminės raudonosios linijos, kurių iš Vakarų pusės nekirstume, neišduotume. Visa kita paliekama diskusijoms prie keturių akių. Tai, ko gero, yra pagrindinis paaiškinimas, apie ką gali būti kalbama.

– J. Bidenas sako, kad Rusija gali sumokėti didelę kainą už visapusišką invaziją. Kokia, jūsų manymu, galėtų būti ta didelė kaina, turint galvoje, kad riba yra jau pats sienos peržengimas?

– Manau, kad tai, apie ką mes kalbame pastaruosius kelis mėnesius, t. y. ekonominių saitų su Vakarų pasauliu sukarpymas, yra skaudžiausias dalykas Rusijai. Nors Rusija jau kuris laikas, greičiausiai nuo 2014 metų Krymo okupacijos, kūrė savarankiškus instrumentus, kurie nukarpius tam tikrus saitus leistų Rusijai išgyventi, ji yra stipriai integruota į globalų ekonominį tinklą ir jai vienareikšmiškai skaudėtų, jeigu, pavyzdžiui, būtų atsisakoma pirkti jos žaliavas arba nebūtų suteikiama prieiga prie bankinių sistemų, arba Vakarai visiškai nustotų finansuoti Rusijos skolą ar bet kokius kitokius finansinius poreikius valstybei. Kitaip tariant, valstybė būtų praktiškai ekonomiškai izoliuota ir vienintelė parama, kurią ji galėtų gauti, būtų kinų ar kitų nedemokratinių valstybių, o ji, aišku, ateina labai didele kaina.

Joe Bidenas / AP nuotr.

– Europos Sąjungos atsakas priklausytų ir nuo ekonominių pasekmių jai pačiai, ir greičiausiai tikrai bus nepatenkintų, kad priemonės prieš Rusiją pakenks ES pramonei ar kitoms ekonomikos sritims. Ar tikite, kad Europos Sąjungoje yra dauguma palaikančiųjų Ukrainą ir spaudimą Rusijai, nors pačių ekonomikai tai galėtų būti nuostolinga, nes tai irgi integruotos sistemos?

– Norėčiau būti optimistiškas ir atsakyti į jūsų klausimą taip, kaip jis užduotas. Šiandien galiu atsakyti, kad požiūrio vienybė į Rusiją kaip į agresyvią valstybę, kuri nebijo peržengti kitų valstybių sienų su kariais ir karine technika, yra ir mes jį turime. Požiūrio prasme nuo 2008 metų situacija Europoje dramatiškai pasikeitusi. Dėl ekonominių sankcijų apimties diskusija vyksta. Manau, ji pirmiausia sąlygojama neapsisprendimo ir neįsivardijimo iki galo, kiek mes tikime, ką Rusija pajėgi padaryti.

Bet požiūris lygiai taip pat kinta. Kai Jungtinės Amerikos Valstijos praėjusių metų lapkričio mėnesį pirmą kartą pasakė, kad turi informacijos apie Rusijos karinius ketinimus, tuomet buvo labai daug abejojančiųjų ir svarstančiųjų, kad galbūt tai nėra reali grėsmė, nes ir anksčiau matėme kariuomenės telkimą, galbūt tai yra dar vienas pratimas. Tačiau šiandien abejojančiųjų mažėja, veiksmams prasidėjus, manau, abejojančiųjų greičiausiai nebeliktų.

Rytų Ukraina, kariuomenės punktas / Jurgos Bakaitės/LRT nuotr.

– Be reikalavimų NATO nesiplėsti į Rytus, dar vienas V. Putino reikalavimas, pasak Jungtinių Valstijų prezidento, – kad Ukrainoje nebūtų strateginės ginkluotės. Naujienų agentūra „Reuters“ teigia, kad Jungtinių Valstijų departamentas leido Lietuvai, Latvijai ir Estijai siųsti Ukrainai amerikiečių gamybos ne masinio naikinimo ginklų, nedidelio nuotolio prieštankinių raketų. Ar tai laviravimas tarp Ukrainos pagalbos prašymo ir Rusijos reikalavimų?

– Tiesiog yra suteikta galimybė valstybėms savarankiškai apsispręsti, kokią ginkluotę tiekti. Matėme, kokią poziciją turi Jungtinė Karalystė – ji per daug neslėpdama pradėjo tiekimą Ukrainai. Lietuva savarankiškai paklausė, nes dalis ginkluotės, kuri potencialiai galėtų būti tiekiama Ukrainai, yra gaminta amerikiečių, to negalima daryti be jų sutikimo. Šis susitikimas leidžia Lietuvai pačiai nuspręsti, ką ir kiek ji norėtų tiekti, ir Lietuva priims sprendimą.

Arvydas Anušauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas agentūrai BNS nepatvirtino šios žinios, bet ir nepaneigė, sakė, kad lyg planuojama Ukrainai siųsti ginklų. Ar galite patvirtinti, kad Lietuva pradėjo procesą dėl ginkluotės perdavimo Ukrainai?

– Bet kuriuo atveju jokie sprendimai negalėjo būti priimti, kol nėra amerikiečių sutikimo. Šiandien jį turint bus žiūrima, kokia apimtimi toliau teikti pagalbą Ukrainai: ar tai daryti mirtinais ginklais, ar kita įranga, bet tie sprendimai šiandien dar nepriimti.

– Rusija irgi gali imtis priemonių prieš Europos Sąjungos šalis, pirmiausia nekarinių priemonių. Kibernetinės atakos galėtų būti tas dalykas, kuris sukeltų ne tik nepatogumų, bet ir įtampą Europos Sąjungos šalyse. Kaip Lietuva pasirengusi tokioms atakoms?

– Tai, ką minite, yra tik vienas pavyzdys. Be abejonės, šiuolaikinė galimo karo strategija turbūt yra neišvengiama be vadinamųjų strateginių dilemų besiginančiai pusei arba jai padedantiems partneriams. Yra kuriamos tam tikros įtampos, kaip jūsų minimos kibernetinės, energetinės ar bet kokios kitokios, valstybėms, kurios galimai galėtų padėti užpultai šaliai: užuot padėjusios, jos turėtų spręsti problemas savo šalyse. Tai labai rimtai vertinama ir Lietuvoje, galima sakyti, esame ramesnėje hibridinės atakos pabėgėliais migrantais stadijoje, tai vertinama kaip vienas iš galimų spaudimo būdų. Sakykime, norint riboti Lietuvos galimybes padėti Ukrainai, ją užpuolus, turėtume tvarkytis su didelėmis migrantų grupėmis, plūstančiomis per sieną. Apie tai kalbėjau ir nuvykęs į Iraką, iš kurio grįžau ne taip seniai. Turėjau galimybę pristatyti ir mūsų galimus hibridinius pavojus bei galimus būdus per intensyvų bendradarbiavimą, kaip tas krizes ir naujus iššūkius spręsti.

Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ar matote grėsmę, kad dėl Rusijos šios dienos veiksmų gali kilti branduolinis karas?

– Manau, visos valstybės dės visas pastangas, kad toks karas nekiltų, bet esame matę anksčiau rusų su partneriais vykdytas pratybas „Zapad“, jose buvo imituojami ir branduoliniai smūgiai. Matyt, kaip gąsdinamoji priemonė egzistuoja, tačiau reikia suprasti, kad NATO yra galingiausias karinis aljansas ir turi atsaką į tokius grasinimus.

– Pirmadienį vyks Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimas, į jį yra kviečiamas ir A. Blinkenas. Jūs praleidote sausio 7 dieną vykusį neeilinį NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą dėl Rusijos keliamos įtampos. Ar į šitą planuojate vykti?

– Dalyvauju daugumoje susitikimų, kurie organizuojami pastaruoju metu, jų tikrai labai daug. Kai kuriuose Lietuvai atstovauja mūsų ambasadorius prie NATO arba viceministras. Mėginu būti daugumoje organizuojamų susitikimų. Sakyčiau, daugiau kaip 90 proc. susitikimų esu dalyvavęs, pirmadienį taip pat būsiu.