JAE žada atsaką po trijų žmonių gyvybes nusinešusios Jemeno sukilėlių atakos Abu Dabyje

Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) pirmadienį pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių po numanomos dronų atakos Abu Dabyje, siejamos su Jemene veikiančiais husių sukilėliais.

Du Indijos ir vienas Pakistano pilietis, dirbę JAE naftos milžinėje ADNOC, žuvo per šią ataką sprogus trims benzinvežiams. Be to, numanomas atskiras smūgis sukėlė gaisrą Abu Dabio oro uoste.

Policija nurodė, kad abiejose vietose buvo rasta „mažų skraidančių objektų, galbūt priklausančių dronams“.

Tokio pobūdžio atakų iki šiol nepasitaikydavo Jungtiniuose Arabų Emyratuose, garsėjančiuose kaip saugi sala neramiame Vidurio Rytų regione. Tačiau husiai neretai surengia dronų atakų prieš taikinius Saudo Arabijoje. Rijadas, JAE sąjungininkas, vadovauja koalicijai, remiančiai Jemeno vyriausybę per alinamą pilietinį karą.

JAE yra viena iš Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos, kovojančios su Irano remiamais husių sukilėliais, šalių.

Ataka Abu Dabyje yra iki šiol pirmasis žmonių gyvybių pareikalavęs išpuolis JAE teritorijoje, susietas su husiais. Nors sukilėliai tiesiogiai neprisiėmė atsakomybės už šį smūgį, anksčiau pirmadienį jie paskelbė pradedantys „karinę operaciją“ prieš Jungtinius Arabų Emyratus.

„Smerkiame husių teroristinės sukarintos grupuotės šiandienos išpuolį JAE civiles teritorijas ir objektus... Ši nuodėminga ataka neliks nenubausta“, – sakoma JAE užsienio reikalų ministro Abdullah bin Zayedo Al Nahyano pranešime. Jo ministerija išpuolį pavadino „šlykščiu nusikalstamu eskalavimu“.

Ataka buvo surengta Jemene suintensyvėjus kautynėms, įskaitant JAE apmokytų dalinių pastaruoju metu iškovotas pergales. Be to, sukilėliai anksčiau šį mėnesį užgrobė vieną su JAE vėliava plaukiojantį laivą ir jo įgulą, sudarytą iš daugelio šalių piliečių.

„Teroristinę“ ataką Abu Dabyje pasmerkė Saudo Arabija, Bahreinas, Kataras ir Islamo bendradarbiavimo organizacija. Koalicija taip pat pranešė, kad buvo perimti aštuoni husių dronai, esą turėję atakuoti taikinius Saudo Arabijoje.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas irgi pasmerkė ataką Abu Dabyje bei paragino „visas šalis laikytis didžiausio santūrumo bei išvengti bet kokio eskalavimo“, sakė jo atstovas.

„Išpuoliai prieš civilius ir civilę infrastruktūrą draudžiami tarptautinių humanitarinių įstatymų“, – po atakos sakė JT vadovo atstovas Stephane'as Dujarricas.

Sukilėliai anksčiau yra grasinę smogti Abu Dabiui ir Dubajui. Pastarasis pernai atidarė savo pirmąją atominę jėgainę.

Husių pajėgų atstovas Yahya Saree per „Twitter“ parašė, kad sukilėliai „ateinančiomis valandomis paskelbs apie specialiąsias karines operacijas JAE gilumoje“.

Sanoje posėdžiaujančios husių Aukščiausiosios politinės tarybos pirmininko patarėjas Abdul Ilah Hajaras sakė, kad ataka Abu Dabyje buvo sukilėlių „perspėjamasis šūvis“.

„Pasiuntėme jiems aiškią įspėjančią žinią, smogdami vietoms, neturinčioms didelės strateginės svarbos“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.

„Tačiau tai yra perspėjimas, jog jeigu JAE tęs priešiškus veiksmus prieš Jemeną, jie ateityje negalės atlaikyti būsimų smūgių“, – teigė A. I. Hajaras.