Nugaišo aukso medaliu už minų paiešką apdovanota Kambodžos žiurkėnžiurkė

Kambodžoje sausumos minas aptikdavusi žiurkėnžiurkė, anksčiau netgi pelniusi gavusi prestižinį apdovanojimą už savo gyvybes gelbstintį darbą ir jau buvusi išleista į „pensiją“, nugaišo, paskelbė tokią programą vykdanti labdaros organizacija.

Žiurkėnžiurkė Magava nugaišo praėjusį savaitgalį, sakoma Belgijos nevyriausybinės organizacijos APOPO interneto svetainėje. Ši organizacija dresuoja žiurkėnžiurkes ir šunis aptikti sausumos minas ir diagnozuoti tuberkuliozę.

Žiurkėnžiurkės (Cricetomys) yra paplitusios Užsachario Afrikoje ir pasižymi itin jautria uosle.

„Visi mes, dirbantys APOPO, liūdime dėl Magavos ir esame dėkingi už neįtikimą jos darbą“, – sakoma pranešime.

Magava pasaulį išvydo 2013 metų lapkritį Tanzanijoje, kur APOPO laiko savo darbinę būstinę ir veisimo bei dresavimo centrą. 2016 metais šis patinėlis buvo išsiųstas į Kambodžą.

Kad Magava nugaišo, pranešta kitą dieną po to, kai Kambodžos šiaurinėje Preah Vihearo provincijoje atsitiktinai sprogus prieštankinei minai žuvo trys kitai organizacijai dirbę išminuotojai, o dar vienas buvo sužeistas. Po beveik tris dešimtmečius trukusio pilietinio karo, pasibaigusio 1998 metais. Kambodžoje liko daugybė sausumos minų ir kitų nesprogusių sprogmenų. Iki šiol jie žudo ir luošina žmones.

APOPO biuras Kambodžoje išreiškė užuojautą dėl organizacijos „Cambodia Self Help Demining“ išminuotojų žūties.

Kaip nurodo APOPO, Magava per penkerius metus trukusią savo karjerą aptiko daugiau kaip 100 sausumos minų ir kitų sprogmenų, o pernai išėjo į „pensiją“.

„Dėl jo indėlio žmonės Kambodžoje gali gyventi, dirbti ir žaisti nebijodami prarasti gyvybės ar galūnių“, – sakė organizacija. 2020 metais Magava taip pat pelnė Britanijoje įsikūrusios gyvūnų globos organizacijos „People’s Dispensary for Sick Animals“ aukso medalį, laikomą aukščiausiu gyvūnams skiriamu apdovanojimu už narsą.

Žiurkėnžiurkės laikomos ypač tinkamomis minų paieškoms, nes būdamos lengvos jos gali bėgioti per užminuotas teritorijas ir nesužadinti sprogdiklių.

„Pensininkas“ Magava buvo laikomas Kambodžos šiaurės vakarinėje Siem Reapo valstijoje. Patinėlis gyveno savo įprastame narve ir gaudavo tokio paties ėdesio – daugiausiai šviežių vaisių ir daržovių – kaip ir per savo aktyvią karjerą. Be to, jis kasdien būdavo paleidžiamas 20–30 min. pasimankštinti didesniame narve, kur buvo įrengta smėlio dėželė ir bėgimo ratas.

Žiurkėnžiurkė nugaišo būdama aštuonerių metų; toks amžius jos rūšies atstovams nėra neįprastas.