Kijevas pabrėžia, kad Rusija neturi „balso teisės“ dėl Ukrainos narystės NATO

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba antradienį sakė, kad Rusija neturi žodžio teisės dėl to, ar Ukraina gali įstoti į NATO

Ukrainos narystės Aljanse klausimas yra šią savaitę vykstančių Vakarų ir Rusijos svarbių derybų centre.

„Rusija neturi balso teisės dėl Ukrainos narystės NATO. Tai „raudona linija“ ir jos neperžengs nei Ukraina, nei mūsų partneriai“, – naujienų svetainei „RBK Ukraina“ sakė D. Kuleba.

„Vakarai nesutiks suteikti Rusijai „teisinių garantijų“ dėl Aljanso nesiplėtimo į rytus, nes tai būtų jų strateginis pralaimėjimas“, – pridūrė ministras.

Maskva ragina JAV ir NATO suteikti jai saugumo garantijų, be kita ko, reikalaudama, kad Aljansas nepriimtų Ukrainos ar Sakartvelo, taip pat atitrauktų šalia Rusijos teritorijos dislokuotas pajėgas, ir tvirtina, jog buvo žadėta neplėsti NATO į rytus.

Gruodžio mėnesį Rusijos paskelbtuose pasiūlymuose JAV ir NATO vaidmeniui buvusios SSRS teritorijoje ir Rytų Europoje apriboti sakoma, kad NATO negali priimti naujų narių ir steigti bazių buvusiose sovietinėse šalyse.

Pirmadienį Rusija ir Vakarai pradėjo svarbią diplomatijos savaitę, nuogąstaujant, kad Rusija gali rengti invaziją į Ukrainą.

Po daugiau kaip septynias valandas trukusių pirmadienio derybų Ženevoje Rusijos ir JAV pareigūnai išreiškė pasirengimą tęsti diskusijas, tačiau jokių proveržio ženklų nebuvo matyti.

Kremlius antradienį sakė, kad šios derybos saugumo klausimais tapo „teigiamu“ pirmuoju dialogo žingsniu, bet pažymėjo, kad rezultatų kol kas nėra.

Trečiadienį Briuselyje įvyks NATO ir Rusijos Tarybos posėdis.

Rusija 2014 metais atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Krymą, be to, pradėjo karinę agresiją Rytų Ukainoje, kur remia ir vadovauja prorusiškiems separatistams. Karas jau pareikalavo per 13 tūkst. gyvybių.