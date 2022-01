Parduotuvių Afganistane manekenai nebeturės galvų: talibanas išvadino stabais

Afganistaną valdantis Talibanas nurodė mados parduotuvėms šalies vakaruose „nukirsdinti“ galvas vitrinų manekenams.

„Jie yra stabai, tai reiškia, kad neatitinka islamo“, – agentūrai dpa sakė naujos Dorovės išsaugojimo ministerijos atstovas Asisulas Rahmanas. Jų esą iš viso turi nelikti. Tačiau pradžioje pakaks, kad manekenams būtų pašalintos galvos.

Herato provincijos prekybos rūmų vadovas Abdulas Wadudas Faissada kritikavo naują reikalavimą. Anot jo, parduotuvių savininkai vitrinų manekenams išleido daug pinigų. Be to, tai nėra stabai. Manekenai esą tik skirti rūbams demonstruoti.

„Jų yra visų islamiškų šalių parduotuvėse“, – kalbėjo A. W. Faissada. Socialiniuose tinkluose jau plinta vaizdo įrašai, kaip nupjaunamos vitrinų manekenų galvos.

Talibano kovotojai / AP nuotr.

Jau praėjusiomis savaitėmis Talibanas išleido virtinę viešojo gyvenimo ribojimų. Neseniai vairuotojams uždrausta automobiliuose klausytis muzikos. Be to, moterys be vyro palydos negali keliauti toliau nei 45 mylias (apie 72 km).

Šalyje vis dar neveikia dauguma mergaitėms skirtų vidurinių mokyklų. Moterys daugeliu atvejų negali grįžti į savo darbo vietas.