Prancūzijoje po dešiniųjų pasipiktinimo nuo Triumfo arkos pašalinta ES vėliava

Prancūzijos valdžia sekmadienį nuo Triumfo arkos pašalino laikinai iškeltą Europos Sąjungos vėliavą po to, kai šalies prezidento Emmanuelio Macrono dešiniųjų pažiūrų oponentai apkaltino jį „naikinant“ prancūziškąją tapatybę.

Milžiniška mėlyna vėliava Naujųjų metų išvakarėse ant Triumfo arkos buvo iškelta vietoj Prancūzijos vėliavos pažymint tai, kad šalis šešiems mėnesiams perima pirmininkavimą Europos Sąjungai.

Be to, iki ateinančios savaitės pabaigos mėlyna spalva bus apšviesta Triumfo arka – paminklas žuvusiems per karą, bei kiti istoriniai šalies objektai, įskaitant ir Eifelio bokštą.

Tačiau E. Macrono oponentai pasipiktino šalies vėliavos pašalinimu nuo Triumfo arkos ir tai pavadino Prancūzijos paveldo ir veteranų įžeidimu.

„Taip Europos pirmininkavimui, ne prancūziškosios tapatybės naikinimui!“ – tviteryje parašė prezidento rinkimuose dalyvausianti dešiniųjų respublikonų atstovė Valerie Pecresse. Ji gali tapti pagrindine E. Macrono varžove.

Ji paragino prezidentą grąžinti šalies vėliavą: „Mes esame skolingi tai savo kariams, kurie praliejo savo kraują“.

Kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marine Le Pen, pagrasinusi pateikti skundą Valstybės Tarybai – aukščiausiajam administracinius klausimus nagrinėjančiam Prancūzijos teismui, ES vėliavos pašalinimą pavadino „didele patriotine pergale“ ir tviteryje parašė, kad „didžiulė mobilizacija“ privertė E. Macroną atsitraukti.

Tačiau prezidentūros atstovas sekmadienį pareiškė, kad ES vėliavos nukabinimas prieš aušrą buvo atliktas „pagal suplanuotą grafiką“, ir nurodė, kad skirtingai nuo mėlyno apšvietimo, vėliava ant Triumfo arkos turėjo plevėsuoti dvi dienas.

Europos reikalų ministras Clement'as Beaune'as šeštadienį dešiniuosius apkaltino „desperatiškai siekiant kraštutinių dešiniųjų keliamų sterilių kontroversijų“.