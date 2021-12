LRT FAKTAI. Vakcinų priešininkai nusitaikė į PSO: mano, kad vakcinos žudo vaikus

Internete pasklido žinutė, esą Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedros Adhanomas Ghebreyesus prasitarė, kad „vakcinos žudo vaikus“.

Vaizdo klipas, kuriame iš tikrųjų rodomas T. Ghebreyesus, pasiekė ir Lietuvą ir čia sulaukė sėkmės vakcinų skeptikų interneto bendruomenėse. Ja pasidalino ir sportininkas Žydrūnas Savickas, 2016 ir 2012 metais kandidatavęs rinkimuose į Seimą.

„Some countries are using to boosters to kill children“ (liet. „kai kurios valstybės stiprinančias vakcinos dozes naudoja vaikų žudymui“), galima girdėti įraše.

Nors tai tikras PSO vadovo kalbos įrašas, iš tikrųjų jis niekada nesakė, neva vakcinos kenkia vaikams ar juo labiau galėtų sukelti mirtį. Melagienų kūrėjai pasinaudojo tuo, kad iš Etiopijos kilęs T. Ghebreyesus susipainiojo tardamas žodį „vaikai“ (angl. „children“) ir pradėjo jį „k“ raide – būtent tai nuskambėjo kaip žodis „žudyti“.

PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas / AP nuotr.

Nors PSO vadovas iš karto pasitaisė, jo sekundės dalį tetrukusią klaidą iškart išnaudojo dezinformacijos skleidėjai. Vaizdo įrašas, kuriuo pasidalijo ir Ž. Savickas, buvo sukurtas „Ruptly“ kanalo, priklausančio Rusijos finansuojamai naujienų agentūrai „RT“.

Kad T. Ghebreyesus suklydo, pažymėjo ir PSO atstovai spaudai. Iš tikrųjų savo kalboje jis atkreipė dėmesį, kad yra svarbiau skiepyti pažeidžiamus žmones visame pasaulyje, besivystančiose valstybėse, nei skirti trečias vakcinos dozes vaikams turtingose šalyse.

„Bet kokia kita šio pasisakymo interpretacija yra 100 proc. klaidinga“, – BBC tvirtino PSO atstovai.

PSO ir jos vadovas COVID-19 pandemijos metu dažnai tampa sąmokslo teorijų kūrėjų ir dezinformacijos skleidėjų taikiniu – socialiniuose tinkluose netrūksta įrašų, esą PSO „sugalvojo pandemiją“, skleidžiama neapykanta ir įžeidinėjimai T. Ghebreyesus.

LRT.lt bandė susisiekti su Ž. Savicku ir tikisi papildyti tekstą jo komentaru.

Vaikų skiepijimas nuo COVID-19 Vilniuje / BNS nuotr.

PSO vadovas niekada neminėjo, kad vakcinos kenkia vaikams ar gali sukelti mirtiną pavojų. Tačiau jo klaida kalbant apie stiprinančiąją vakcinos dozę pasinaudojo dezinformacijos skleidėjai, sukūrę klipą apie tai, kaip T. Ghebreyesus neva prasitaria apie tai, jog „vakcinos žudo vaikus“.