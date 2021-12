Italija liepsnoja – užregistravo daugiausiai koronaviruso atvejų nuo pandemijos pradžios

Italija praėjusią parą registravo 44 600 naujų koronaviruso atvejų – tai didžiausias skaičius nuo pandemijos pradžios. Mirė 170 virusu užsikrėtusių žmonių, rodo ketvirtadienį paskelbti Sveikatos ministerijos duomenys.

Pastarąjį kartą Italija daugiausiai infekcijų – beveik 41 000 – registravo 2020 metų lapkričio 13-ąją.

Tiesa, dabar prieš Kalėdas atliekama daug daugiau koronaviruso testų. Ketvirtadienį, ministerijos duomenimis, jų buvo per 900 000. Teigiamų testų dalis per praėjusias septynias dienas svyravo nuo 3,6 iki 4,9 proc.

Italijos sveikatos institutas (ISS), remdamasis preliminariu tyrimu, skelbia, kad omikron atmaina šalyje sudaro 28 proc. visų atvejų. ISS ketvirtadienį kalbėjo apie didelį augimą.

Prancūzijoje – rekordinis COVID-19 atvejų prieaugis

Prancūzijoje per praeitą parą nustatyta 88 tūkst. naujų koronavirusinės infekcijos atvejų – daugiausiai nuo pandemijos pradžios, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Olivier Veranas.

„Užfiksuota 88 tūkst. teigiamų atvejų, – nurodė jis. – Tai blogiausi rodikliai nuo pandemijos pradžios.“

Ankstesnis sergamumo rekordas Prancūzijoje fiksuotas balandžio 8 dieną – tąsyk per parą nustatyta 84,9 tūkst. naujų COVID-19 atvejų.

Koronavirusas Prancūzijoje / AP nuotr.

Be to, per pastarąją parą Prancūzijoje mirė 179 anksčiau koronavirusu užsikrėtę žmonės. Daugiau kaip 3,2 tūkst. sergančių koronavirusine infekcija gydomi šalies intensyviosios terapijos skyriuose.

Trečiąją, stiprinamąją vakcinos dozę šalyje yra gavę daugiau kaip 20 mln. žmonių.

Pastarosiomis savaitėmis daugelyje Europos šalių sergamumas COVID-19 didėjo, sparčiai plintant viruso naujausiai omikron atmainai. Anksčiau ketvirtadienį naują sergamumo rekordą užfiksavo Jungtinė Karalystė, kur per parą nustatyta beveik 120 naujų užsikrėtimo atvejų.