Michaël Tanchum. Nauja Kinijos karinė bazė Afrikoje: ką tai reiškia Europai ir Amerikai

Nuolatinė Kinijos karinė bazė Pusiaujo Gvinėjoje yra beveik dešimtmetį trukusių investicijų Afrikoje kulminacija – ir tai tikrai nebus pirma ir paskutinė tokia bazė žemyno Atlanto vandenyno pakrantėje, Europos tarptautinių santykių tarybos (ECFR) tinklalapyje rašo Michaëlis Tanchumas.

Panašu, kad vienoje iš mažiausių Afrikos šalių vyksta vienas didžiausių Kinijos pasaulinės strategijos poslinkių. Pranešama, kad neįvardinti JAV pareigūnai perspėjo apie Pekino planus Pusiaujo Gvinėjoje įkurti nuolatinį karinį objektą. Jei tai tiesa, vertėtų atkreipti dėmesį ne tik į akivaizdžius strateginius iššūkius, kuriuos kelia pirmoji Kinijos karinio jūrų laivyno bazė Atlanto vandenyne, bet ir į naują Pekino politikos etapą Afrikoje, apie kurį signalizuoja šis Kinijos žingsnis. Tai neabejotinai turės toli siekiančių geopolitinių pasekmių.

Afrika yra didžiausias regioninis komponentas trilijono dolerių vertės Kinijos „Juostos ir kelio iniciatyvoje“ (angl. „Belt and Road Initiative“ (BRI)), kuria siekiama pertvarkyti pasaulinės prekybos struktūrą. BRI susitarimą pasirašiusiose 46 Afrikos šalyse gyvena daugiau nei 1 milijardas žmonių, o jų bendras plotas užima apie 20 proc. Žemės sausumos. Kinijos karinės galios konsolidavimas žemyne, steigiant tokio pobūdžio naujas bazes, bei tuo pačiu metu plečiama jau ir taip nemenka Pekino ekonominė įtaka, pakeistų pasaulinės galios dinamiką, nutrauktų JAV dominavimą ir nustumtų Europą į tarptautinių reikalų paraštes.

Šiuo metu Afrikoje veikia apie 10 tūkst. Kinijos įmonių, kurios, remiantis 2017 m. „McKinsey“ ataskaita, kasmet gauna 180 mlrd. dolerių pajamų, o iki 2025 m. gali padidinti jas iki 250 mlrd. per metus. Dėl tokių komercinių galimybių nuo 2000 m. nuolatinai gyventi į Afriką persikėlė apie milijoną Kinijos piliečių. Todėl Kinija pamažu konsoliduoja savo karinį ir saugumo aparatą Afrikoje, tačiau jai pavyksta tai daryti iš esmės nesukeliant tarptautinio pasipiktinimo. Per du dešimtmečius nuo tada, kai 2000 m. buvo įsteigtas Kinijos ir Afrikos bendradarbiavimo forumas (angl. Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)), Pekinas, skirtingai nuo Prancūzijos ar JAV, gudriai vengė didinti savo karių kontingentą žemyne. Vietoj to, Kiniją įtraukė karinį ir saugumo komponentą į ekonominę partnerystę su Afrikos valstybėmis, todėl Kinijos gynybos komponentas tapo neatsiejama Afrikos žemyno ekonominio vystymosi dalimi.

FOCAC aukščiausiojo lygio susitikimai vyksta kas trejus metus, ir kiekviename iš jų susitariama dėl veiksmų plano, kurį kiekviena šalis turės įgyvendinti iki kito susitikimo. Analizuojant šių planų turinį išryškėja aiški Pekino trajektorija sukurti visos Afrikos saugumo struktūrą su Kinija priešakyje. Karinio jūrų laivyno bazės Pusiaujo Gvinėjoje įkūrimas gali reikšti, kad pradėtas įgyvendinti naujas šios darbotvarkės etapas.

Kinijos karinės lygties Afrikoje komponentas

Nors pagal gyventojų skaičių Pusiaujo Gvinėja žemyninėje Afrikoje yra trečia nuo galo, jos BVP vienam gyventojui yra didžiausias, nes šalis gali pasigirti daugiau nei 1 milijardu barelių žalios naftos atsargų. 1996 m. aptiktas šis Pusiaujo Gvinėjos turtas tapo ekonominiu 41 metus trunkančio prezidento Teodoro Obiango Nguemos Mbasogo valdymo, neišvengusio kaltinimų žmogaus teisių pažeidimais ir turto grobstymu, pagrindu. Kasmetiniame „Transparency International“ korupcijos indekse Pusiaujo Gvinėja patenka į labiausiai korumpuotų pasaulio šalių ketvertuką. Prezidento sūnus ir tikėtinas įpėdinis viceprezidentas Teodoro „Teodorinas“ Nguema Obiangas Mangue neseniai Prancūzijoje buvo nuteistas už turto grobstymą. Didžiosios Britanijos Vyriausybė įšaldė jo turtą ir uždraudė jam atvykti į Jungtinę Karalystę.

Nors JAV naftos bendrovės atliko didžiąją dalį naftos žvalgymo ir gavybos Pusiaujo Gvinėjoje darbų, pagrindine šalies plėtros partnere tapo Kinija. 2006 m. Kinijos „Exim“ bankas ir Pusiaujo Gvinėjos Vyriausybė pasirašė 2 mlrd. JAV dolerių vertės nafta garantuoto kredito sutartį dėl Batos uosto plėtros, paverčiant jį moderniu giliavandeniu uostu. 2014 m. gruodį bendrovė „China Communications Construction Company“ baigė su uosto plėtra susijusius statybos darbus. Kitais metais Kinijos pramonės ir komercijos bankas pasirašė panašų 2 mlrd. JAV dolerių vertės finansavimo susitarimą, skirtą paremti infrastruktūros plėtrą, vietinį Kinijos verslą ir pačią šalies Vyriausybę. Kinijos „Exim“ bankas pratęsė Vyriausybei suteikto pusės milijardo dolerių kredito terminą. Batos uostas galiausiai buvo atidarytas 2019 m.

Visą tą laiką dėl korupcijos, netinkamo valdymo ir naftos kainų smukimo mažėjusios pajamos augino Pusiaujo Gvinėjos skolą Kinijai. 2020 m. Pekinas tapo pagrindiniu šalies partneriu kovojant su COVID-19 pandemija, padovanojusiu 100 tūkst. „Sinopharm“ vakcinų, o vėliau pardavusių T. Obiango Vyriausybei dar 500 tūkst. skiepų dozių. Iki 2021 m. Pusiaujo Gvinėjos skola Kinijai sudarė 49,7 proc. šalies BVP. Nepaisant paskutinę akimirka susizgribusių JAV bandymų perkalbėti Pusiaujo Gvinėją, kurių kulminacija tapo JAV vyriausiojo nacionalinio saugumo patarėjo pavaduotojo vizitas, siekiant aptartas saugumą jūroje, T. Obiango Vyriausybė, panašu, neatsisako planų priimti Kinijos karinio jūrų laivyno bazę.

Kinijos pažanga

Kinijos karinio jūrų laivyno bazės statyba Pusiaujo Gvinėjoje ne tik taps pamokančia istorija apie Pekino skolų spąstų diplomatiją, bet ir turės kur kas rimtesnių pasekmių. Nuo 2015 m. Kinija žemyne laipsniškai plėtoja sistemingą visos Afrikos saugumo schemą. Tų metų rugsėjį, kalbėdamas JT Generalinėje Asamblėjoje, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas prasitarė, kad Pekinas siekia įsitraukti į Afrikos saugumo mechanizmus, įsipareigodamas Afrikos Sąjungai skirti karinės paramos už 100 mln. JAV dolerių, kuri bus panaudota Afrikos parengties pajėgų ir Afrikos skubaus reagavimo į krizes pajėgų kūrimui. 2015 m. gruodį vykusiame FOCAC aukščiausiojo lygio susitikime Kinija paskelbė investuosianti Afrikoje 60 mlrd. JAV dolerių, tokiu būdu beprecedentiškai patrigubindama 2012 m. FOCAC susitikime sutartą sumą. Tame pačiame susitikime Kinija įsipareigojo tiesiogiai bendradarbiauti su partneriais Afrikoje ir paskirstyti 60 mln. JAV dolerių vertės karinę pagalbą, kuri buvo įtraukta į FOCAC veiksmų planą (2016–2018 m.).

2017 m., įpusėjus trejus metus trukusiam karinės pagalbos ir ekonominių investicijų plano įgyvendinimui, Džibutyje, Afrikos Kyšulio pakrantėje, Kinija įkūrė pirmąją užjūrio karinę bazę. Džibutyje, esančiame ties strategiškai svarbiu įplaukimu į Raudonosios jūros koridorių, priešais Jemeną, taip pat yra karinių objektų, priklausančių JAV, Vokietijai, Ispanijai, Italijai, Prancūzijai, JK, Japonijai ir Saudo Arabijai. Remiantis Kinijos daugiašaliais pranešimais – Kinija JT Saugumo Tarybos (JTST) taikos palaikymo misijoms teikia daugiau karių nei visos kitos nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės kartu paėmus – Pekinas savo vienašalį karinio kontingento dislokavimą Džibutyje pateikė kaip tarptautines pastangas kovoti su piratavimu ir apsaugoti per Sueco kanalą einantį pasaulinės prekybos maršrutą. Kinija dalyvauja bendroje informuotumo ir konfliktų šalinimo sąsajoje, kuri koordinuoja atitinkamas JAV vadovaujamos daugianacionalinės 151-osios jungtinės darbo grupės ir EU NAVFOR kovos su piratavimu priemones vandenyse prie Afrikos Kyšulio. Nepaisant to, Kinijos karinės bazės Džibutyje įkūrimas su doku, kuriame, kaip pranešama, gali švartuotis lėktuvnešiai ir atominiai povandeniniai laivai, puikiai atspindi jos siekį stiprinti saugumo pajėgas visame žemyne.

Kinijos sisteminga visos Afrikos saugumo darbotvarkė buvo atskleista 2018 m. FOCAC aukščiausiojo lygio susitikime, kurio veiksmų plane (2019–2021 m.) numatyta sukurti 50 atskirų programų, įskaitant Kinijos ir Afrikos taikos ir saugumo forumą bei Kinijos ir Afrikos teisėsaugos ir saugumo forumą, sustiprinsiančių saugumo klausimų koordinavimą tarp Kinijos ir jos partnerių visame Afrikos žemyne. Kinijos valstybinės įmonės jau išleido 10 mlrd. JAV dolerių saugumui visame pasaulyje, iš kurių nemaža dalis teko Afrikai, kur Kinija teikia saugumo palaikymo paslaugas, pradedant įprastine karine ir civiline policija ir baigiant „privačiomis“ saugos įmonėmis.

Kas toliau?

Didelio masto komercinės infrastruktūros kontrolės siekis rodo strateginius Pekino ketinimus, o Kinijos karinio kontingento Afrikoje plėtra kartu su BRI nėra netikėta. Sumaniai perpindamas ekonominę minkštąją ir kietąją galią, Pekinas sukūrė simbiozę tarp augančio Kinijos komercinių įmonių skaičiaus Afrikoje ir Kinijos naujų saugumo priemonių plėtros visame žemyne. Nors iki šiol šiame karinio ir ekonominio vystymosi komplekse ekonomika vaidino pagrindinį vaidmenį, panašu, kad dinamika pereina į naują etapą.

Naujienos apie Pusiaujo Gvinėjoje steigiamą karinio jūrų laivyno bazę pasirodė praėjus savaitei po 2021 m. lapkričio 29–30 d. Dakare, Senegale, vykusio FOCAC aukščiausiojo lygio susitikimo. Nutoldamas nuo tradiciškai dėmesio centre esančios infrastruktūros plėtros, Pekinas susitikimo metu akcentavo naują temą – „Kinijos ir Afrikos bendriją su bendra ateitimi naujojoje eroje“. Skatinant šią „Kinijos ir Afrikos bendriją“, FOCAC 2022–2024 m. veiksmų plane numatoma spartinti „Kinijos ir Afrikos taikos ir saugumo plano įgyvendinimą“, kuriuo siekiama remti „Afrikos taikos ir saugumo struktūros kūrimą“. Vertinant naująjį planą ankstesnių dviejų FOCAC veiksmų planų kontekste, tampa akivaizdu, kad Pekinas siekia konsoliduoti visą žemyną apimančią Afrikos ir Kinijos saugumo santykių sistemą.

Pusiaujo Gvinėja suteikė Kinijai galimybę įkurti karinę bazę Atlanto vandenyne. Tačiau šios šalies Vyriausybė nėra vienintelė tarp Afrikos valstybių, smarkiai įsiskolinusių Kinijai ir leidusių Pekinui tapti pagrindiniu ekonomikos vystymosi veikėju. Gali būti, kad Afrikos Atlanto vandenyno pakrantėje netrukus atsiras ir daugiau Kinijos karinio jūrų laivyno bazių. Nesvarbu, ar tokie objektai bus pastatyti trumpuoju laikotarpiu, ar per ilgesnį laiką, Pekino vadovaujamas visos Afrikos saugumo struktūros stiprinimas ilgainiui neabejotinai lems jų atsiradimą. Tokiomis aplinkybėmis pats Afrikos žemynas taptų Pekino baze, iš kurios Kinija galės nukreipti savo galią tiesiai į Šiaurės Ameriką ir Europą.

Patirtis moko (kaip parodė 2015 m., kai Pekinas pradėjo rimtas karines investicijas Afrikoje), kad tolesnės investicijos taip pat gali vesti link didesnio įsitraukimo į Afrikos politinį ir ekonominį vystymąsi. Kad ir kaip ten būtų, geopolitinė nuolatinio Jungtinių Valstijų ir Europos ekonominio įsipareigojimo Afrikoje deficito, palyginti su Kinija, kaina vis labiau augs.

Michaëlis Tanchumas yra Europos užsienio reikalų tarybos (angl. European Council on Foreign Relations, ECFR) vizituojantis tyrėjas.

Jo komentaras pasirodė ECFR tinklalapyje ir LRT.lt yra perspausdintas su ECFR sutikimu. Originalią publikaciją anglų kalba galite rasti čia.

