Nyderlandų koalicija planuoja milijardus klimatui ir grįžta prie branduolinės energetikos

Po ilgiausių Nyderlandų istorijoje koalicijos derybų keturios senąją, taip pat ir naująją vyriausybę sudariusios partijos pristatė savo koalicijos sutartį.

Partijos susitarė investuoti milijardus į apsaugą nuo klimato kaitos bei būsto ir socialinės politikos plėtojimą. Laikinasis ministras pirmininkas Markas Rutte trečiadienį Hagoje kalbėjo apie „gražų rezultatą“. Jo teigimu, koalicija nori „padėti pagrindą didelių problemų sprendimui“.

Tikriausiai ketvirtadienį parlamentas paves M. Rutte sudaryti vyriausybę. 54 metų dešinysis liberalas vadovavo vyriausybei 11 metų ir yra ilgiausiai dirbantis šalies premjeras. Per kovo mėnesį vykusius rinkimus M. Rutte Liaudies partija už laisvę ir demokratiją (VVD) pasirodė stipriausiai, antroje vietoje liko kairiųjų liberalų partija „Demokratai 66“ (D66). Jie nori dirbti vyriausybėje su Krikščionių demokratų kreipimusi (CDA) ir Krikščionių sąjunga (CU).

Planuojama, kad iš viso 60 milijardų eurų (67,5 milijardo dolerių) lėšų bus skirta klimato apsaugai, energetikos perėjimui ir žemės ūkio tvarumui. „Nyderlandai nori būti lyderiu Europoje kovojant su visuotiniu atšilimu“, – teigiama susitarime.

Taip pat planuojama statyti dvi naujas atomines elektrines. Kol kas vienintelė atominė elektrinė Borsele išliks ilgiau, nei planuota.

Siekdama susidoroti su didžiuliu būsto trūkumu, naujoji koalicija per metus nori pastatyti 100 tūkst. naujų butų. Be to, žymiai didinamas minimalus atlyginimas.