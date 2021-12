Lietuva – nuskurusi išdavikė, o priekaištų nėra nebent Stalinui: kaip Rusijos propaganda vaizduoja Sovietų Sąjungos griūtį?

Gruodį minimas Sovietų Sąjungos griūties trisdešimtmetis, jam Rusijos Vyriausybė pasiruošė ypatingai, sako LRT.lt kalbinta Vilniaus universiteto istorikė dr. Inga Zakšauskienė, greitai pristatysianti kartu su „DebunkEU.org“ analitikėmis Agne Eidimtaite ir Magdalena Wilczyńska atliktą Rusijos Vyriausybės finansuojamos žiniasklaidos tyrimą. Šaltojo karo ir propagandos istorijos tyrinėtoja papasakojo, kaip Rusija išnaudoja istoriją, iškraipo faktus tam, kad kurtų propagandines žinutes, ir kodėl jomis patiki ir Lietuvos gyventojai.

Lietuva – išdavikė, sulaukusi bausmės

– Koks Rusijos bandymas iškreipti istoriją Jums, kaip istorikei, atrodo įžūliausias?

– Kaip istorikė, kuri tyrinėja istorijos įginklinimo metodus, matau, kad nieko naujo nuo 20 a. nesugalvota. Visada būta bandymų manipuliuoti istorija, faktais, tik šiandien daug lengviau tai padaryti. Jei paimtume Šaltąjį karą, tuomet buvo labai brangu parengti dezinformacinę kampaniją.

Viena žymiausių SSRS programų, įgyvendinta bendradarbiaujant su Stasi, buvo tariamos AIDS viruso kilmės JAV karinėje bazėje dezinformacinė programa. Visas jos išvystymas truko labai ilgai. Pradžioje buvo išspausdinta žinutė nedideliame Indijos miestelyje, prosovietiniame laikraštyje: neva iš JAV karinės bazės nutekėjo virusas, jis kenkia žmonėms, yra mirtinas ir taip toliau. Nuo tos žinutės pasirodymo iki to, kol tai tapo masine žinia Europoje ir JAV, praėjo 3–4 metai. Įsivaizduojate, kaip ilgai ta žinutė keliavo? Visiškai kiti kaštai. Reikėjo Rytų Vokietijoje surasti komunistinių pažiūrų profesorių, jam buvo perduoti dokumentai, jis parengė tyrimą, pristatė simpoziume Afrikoje, nes tuo metu buvo manoma, kad tik juodaodžiai serga AIDS. Sudėliota daug detalių, kol tai tapo didele dezinformacine naujiena, diskredituojančia JAV. Bet tai buvo labai brangu ir ilgai truko. Kas nauja šiandien – labai greitas žinutės sklidimas ir maži jos parengimo ir platinimo kaštai.

Kremlius / AP nuotr.

Rusijai istorijos perrašymas, selektyvus istorijos pateikimas iš savo kampo yra ne naujiena. Turime gerą pavyzdį su Molotovo–Ribbentropo paktu, kai jis yra pateikiamas visiškai kitoje šviesoje. Tas pats ir dėl Sovietų Sąjungos griūties – atsiranda naujų naratyvų, jie ignoruoja realią padėtį, ekonominės, politinės sistemos stagnaciją. Visos priežastys, dėl ko subyrėjo Sovietų Sąjunga, fokusuojamos į išorę: [Rusija] pradeda kaltinti Vakarų šalis, tai yra dominuojantis naratyvas. Kodėl JAV, kodėl Vakarų šalys? Tai Šaltojo karo pasekmė. [Teigiama, kad] buvo JAV planas sunaikinti Sovietų Sąjungą iš vidaus, kad jis neva buvo vykdytas agentų, norima įgyvendinti revoliuciją Sovietų Sąjungoje. Į ką šiandien fokusuojamasi – visi kalti, tik ne Sovietų Sąjunga.

Išdavikės ne dėl to, kad išstojo iš Sovietų Sąjungos, o kad sau esą padarė blogiau.

Aiškiai formuojamas „išdavikių šalių“ naratyvas ir jų vaidmuo SSRS subyrėjime – Sovietų Sąjungos respublikos kaltinamos, kad neįvertino visų privalumų, būdamos Sovietų Sąjungos sudėtyje. Didžiausia „išdavikė“ – Ukraina.

Ukraina švenčia nepriklausomybės 30-metį / AP nuotr.

– Ne Baltijos šalys?

– Ne, didžioji dauguma išnagrinėtų straipsnių kaltina būtent Ukrainą. <...> Sakoma, kad dėl Sovietų Sąjungos subyrėjimo kaltas ukrainietiškas elitas, turimas omenyje Gorbačiovas, kilęs iš Ukrainos. Jis labai demonizuojamas, čia irgi išnaudojama kilmė. Čia yra toks selektyvus taikymas, juk kuo čia dėta Gorbačiovo kilmė.

Sakoma, kad Sovietų Sąjungos subyrėjimas esą privedė prie globalios socialinės ir ekonominės krizės, iš jos visam regionui reikėjo stengtis išsivaduoti ir pakilti.

Ukrainos nepriklausomybės kovos įvardijamos kaip fašistinės, tapatinamos su nacistine ideologija. Aiškinama, kokia nevykusi valstybė yra Ukraina, negalinti išgyventi be Rusijos, suklaidinta įsivaizdavimu, kad gali egzistuoti kaip valstybė.

Kijevas / AP nuotr.

– Tai tikriausiai siejama su dabartiniais įvykiais? Kaip propaganda keičiasi, atliepdama politines aktualijas?

– Tokio tyrimo, kaip keitėsi Rusijos informacinė politika, nebuvo. <...> Bet aš manau, kad taip, kol santykiai su Ukraina nebuvo tokie įtempti, ji nebuvo tokia demonizuojama ir daug dažniau [buvo aprašomos] minėtos Baltijos šalys. Dabar jos akivaizdžiai nustumtos į antrą planą.

Dominuojantis naratyvas – daugiau fokusuojamasi į Baltijos šalis kaip į žlungančias, nesavarankiškas, socialiai ir ekonomiškai atsilikusias valstybes. Ypač daug dėmesio skiriama gyvenimui Baltijos šalyse po Sovietų Sąjungos žlugimo, sakoma, kad sąlygos pablogėjo, didžiule problema tapo energetinė priklausomybė, socialinė nelygybė, kad esą visada pažeidžiamos rusakalbių teisės. Viskas būtent per nesėkmę.

Išdavikės ne dėl to, kad išstojo iš Sovietų Sąjungos, o kad sau esą padarė blogiau. Sakoma, kad tai visiškai nesavarankiškos šalys, kurios dabar šliejasi prie Vakarų, užuot buvusios savarankiškos Sovietų Sąjungos sudėtyje ir toliau ekonomiškai klestinčios. Šiam naratyvui išlaikyti naudojamas selektyvus, asociatyvus informacijos pateikimas, neva apklausiant žmones, Rygos, Talino, Narvos gyventojus, o jie esą liudija, kad gyvenimas pablogėjo. Yra daugybė straipsnių, interviu su liudijimais, kaip Baltijos šalyse neva tapo blogai gyventi po išstojimo iš Sovietų Sąjungos.

Atsiskleidė selekcija – ji buvo beveik 26 procentuose visų nagrinėtų straipsnių. Iš konteksto ištraukti faktai apie Baltijos šalis, kad jų išstojimas ir referendumas buvo neteisėtas, nes prieštaravo Sovietų Sąjungos Konstitucijai. Nors, kaip žinia, nepriklausomybės paskelbimas buvo įvykęs ir tos šalys jau vadovavosi savo konstitucijomis rengdamos referendumus ir rinkimus. Šis faktas absoliučiai ignoruojamas.

Vasario 16-osios minėjimas prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų Vilniuje

Nekaltas nebent Stalinas

– O kas yra faktiniai dalykai, kuriuos oficialioji Rusija šiandien visiškai ignoruoja, apie kuriuos meluoja? Esate minėjusi pastangas Gorbačiovą susieti su vadinamuoju rugpjūčio puču – buvusio komunistinio elito paskutines pastangas susigrąžinti valdžią.

– [Straipsniuose] išskiriama daugybė politikų, kurie, sakoma, prisidėjo prie Sovietų Sąjungos griūties. Galima rasti paminėtą visą Sovietų Sąjungos politinį elitą, išskyrus gal Staliną, kuris buvo ideologinis dievas. Visi daugiau ar mažiau paminėti. Bet išskirtinai minimas didžiausias kaltininkas, sugriovęs Sovietų Sąjungą, yra Gorbačiovas.

Iš faktų, kur akivaizdžiai matyti istorijos perrašymas, yra būtent Gorbačiovo vaidmuo organizuojant rugpjūčio pučą. Prokremliškuose straipsniuose tikrai labai dažnai rašoma, kad jis buvo įsitraukęs ir žinojo, organizavo pučą su kitais KGB ir kariuomenės vadovais. Tačiau istoriografijoje to niekur nerasite, nėra tokių akivaizdžių įrodymų. Yra diskusija, ar jis galėjo žinoti, bet labiau krypstama prie pozicijos, kad nebuvo tam šansų, kad tai buvo grynai aukščiausių politikų noras apsukti, sugrąžinti tą laivą, kuris jau plaukė per reformas, per Sovietų Sąjungos negandas, sustabdyti – tai ir išgelbėti Sovietų Sąjungą. Nėra jokių įrodymų, kad Gorbačiovas galėjo žinoti apie pučą ar buvo bendrininkas. Yra tik prielaidų, kad tai jo artima aplinka, tačiau istoriografijoje tokių įrodymų nėra. O Kremliaus dezinformacijos kūrėjų akcentuojama, kad jis neva žinojo, kad bus pučas, ir pats prisidėjo.

Gorbačiovas vaizduojamas kaip silpnas, nekompetentingas politikas, Vakarų šalių įrankis. Kaip įrodymas, kad jis galėjo būti Vakarų agentas griaunant Sovietų Sąjungą, pateikiami jo geri santykiai su tuometiniu JAV prezidentu Bushu vyresniuoju.

Bet, žiūrint istoriškai, tai selektyviai taikomi faktai. Jei žiūrėtume, kaip Gorbačiovą priėmė Vakarai, jis buvo pirmasis politikas, kuris gimė jau Sovietų Sąjungoje, po bolševikinės revoliucijos. Biografijoje jis net yra prisipažinęs, kad augo klausydamas Vakarų radijo transliacijų. Jis vadovavosi labiau pacifistinėmis nuotaikomis, buvo visai kitokio būdo. Įsivaizduokite, pirmas susitikimas su Bushu – jis tuoj pat sužavėjo Vakarus savo kitoniškumu.

George`as Bushas vyresnysis ir Michailas Gorbačiovas / AP nuotr.

Lyginant su kitais Sovietų Sąjungos vadovais, jis tikrai buvo kitoks: atviras, linkęs nusileisti, bendradarbiauti. Dėl to Vakarus jis pavergė savo populiarumu, ant „Time“ žurnalo viršelio [atsidūrė kaip Metų žmogus 1988 m.], buvo pirmas žmogus iš Sovietų Sąjungos, su kuriuo buvo įmanoma turėti konstruktyvų dialogą. Ir ta meilė Vakaruose šiandien Rusijoje traktuojama kaip buvimas agentu, kuris tai darė specialiai. Tai niekuo nepagrįstos prielaidos, selektyviai atrenkant faktus.

Niekada neįvardijamos kitos priežastys, kodėl žlugo Sovietų Sąjunga.

Labai dažnai minimas Aleksandras Jakovlevas (komunistų partijos sekretoriato narys – LRT.lt) – irgi iš artimos Gorbačiovo aplinkos. Jis buvo vienas iš perestroikos (pertvarkos – LRT.lt) idėjinių tėvų, kurie padėjo Gorbačiovui formuoti idėjas ir turėjo nemenką įtaką, 10 metų dirbo ambasadoriumi Kanadoje, turėjo daug ryšių su politikais. Iš jo darbų, prisiminimų matyti, kad jis buvo gan atviras vakarietiškoms idėjoms, iš čia ir perestroikos, ir glasnost (viešumo – LRT.lt), atšilimo projektas. Tai objektyviai kitokio mąstymo žmogus, radikaliai priešingo nei tuo metu vyravęs komunistų partijos radikalioje viršūnėlėje, kuri ir stengėsi įvykdyti pučą. Jis buvo neigiamai priimtas ir iki šiol prokremliškoje žiniasklaidoje įvardijamas kaip asmuo, turėjęs ryšių su Vakarais, CŽA ir tiesiogiai veikęs griaunant Sovietų Sąjungą.

Išskirtas ir Borisas Jelcinas (pirmasis Rusijos prezidentas – LRT.lt). Jis vadinamas labai grubiais žodžiais, traktuojamas kaip pavertęs Rusiją „užjūrio ordos vasalu“, „JAV globalaus konspiracinio plano dalis“, jam prikišami įvairūs nepagrįsti kaltinimai, priklausomybė nuo alkoholio. Bet, skirtingai nei kalbant apie Jakovlevą ar Gorbačiovą, nedominuoja joks idėjinis naratyvas, dažniausiai kaip blogiausia savybė akcentuojama kova dėl valdžios. Jei žiūrėtume istoriografiškai, tai taip pat selektyviai taikoma prielaida. <...>

Michailas Gorbačiovas 1990 m. sausio 11 d. / AP nuotr.

– Sakoma, kad jei primygtinai siūloma ką nors valstybės istorijoje prisiminti, išlaikyti atmintyje, už to paslėptas spaudimas ką nors ir pamiršti. Kokius dalykus Rusijos propaganda, kalbėdama apie Sovietų Sąjungos žlugimą, slepia?

– Tikrai daug daugiau nutylima. Visų pirma, niekada neįvardijamos kitos priežastys, kodėl žlugo Sovietų Sąjunga. Nėra įvardijama ekonominė situacija, niekada nepasakojama, kokioje struktūrinėje krizėje Sovietų Sąjunga buvo nuo 1978 metų. Niekas nemini, kad pati sistema jau buvo neefektyvi, planinė ekonomika neveikė, nebuvo resursų jai palaikyti ir kad prie tokios situacijos buvo prieita objektyviai. Ignoruojamas susiskaldymas, kad buvo elitas ir žmonės, kurie daugybę metų stovėjo eilėse prie kiekvieno produkto, kad buvo visuomenės nuovargis gyvenant toje sistemoje. Neminima, kad per geležinę uždangą vis dažniau brovėsi įvairi informacija iš Vakarų, kad žmonės matė, kad Vakaruose gyvenimas buvo kitoks, kad socialistinė sistema ne tokia veiksminga ir kad Vakarai ne tokie blogi, kaip buvo vaizduojama viduje.

„(Pra)rasta karta“. Kelionės. Inga Zakšauskienė / Stop kadras

Kad ir Afganistano karas 1979 metais – tai buvo amerikiečių Vietnamas, galima palyginti. Kokia buvo problema su politiniu elitu – tai buvo pasenęs, stagnuojantis politbiuras, kuris visiškai nenorėjo jokių politinių reformų, nenorėjo spręsti šalies socialinių problemų. Elementarus klausimas, kad spaudoje nebuvo tradicijos informuoti žmones apie situaciją šalyje, kokios problemos. Buvo gyvenama vakuume, sukurtoje pasakoje. Reali situacija Sovietų Sąjungoje, kuri, Gorbačiovui atėjus prie jos vairo, buvo sudėtinga ir problemiška, buvo absoliučiai ignoruojama, nė vieno kritiško žodžio.

Jei žiūrėtume istoriografiškai, kodėl subyrėjo Sovietų Sąjunga, Vakarų įtaka su džinsais ir roko muzika būtų šeštas ar septintas punktas. Dar galiu išskirti Reagano sukurtą žvaigždžių programą – ji buvo labai brangi Sovietų Sąjungai vytis. Jie vijosi, naudodami vis didesnius resursus, vis labiau klampindami planinę ekonomiką, sovietinę sistemą į struktūrinę krizę. Tai visiškai ignoruojami faktai, kodėl žlugo Sovietų Sąjunga.

/ Atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę palaikantis mitingas Vingio parke. Dalyvavo apie 300 tūkst. žmonių, Vilnius, 1990 04 07. Fotografas Zenonas Nekrošius

Ir Baltijos šalių išstojimas menkai primenamas, irgi su tokiais neigiamais atspalviais – kad esą išstojo nelegaliai, kad gyvenimas pablogėjo. Bet kad buvo stiprūs nacionaliniai judėjimai, kad ir elito, paties Gorbačiovo buvo nevienareikšmiškas požiūris, kas bus, jei kils noras priešintis, išstoti, ar jį slopinti ginklu, ar leisti pakraščių respublikoms byrėti – apie tai net neužsimenama, tiesiog sakoma, kad jos išstojo prieš Sovietų Sąjungos Konstituciją, toliau nesigilinant į procesus.

Mes buvome šio proceso dalimi, iš dalies dėl to žmones tai jaudina, mes norime informacijos apie tai.

Arba Ukraina. Ignoruojamas faktas, kad nepriklausomybės paskelbimo referendume 1991 m. gruodžio 1 d. absoliuti dauguma gyventojų pasisakė „už“. Tokie faktai net neminimi. <...> Baltijos šalys ent nedalyvavo sąjunginės sutarties svarstyme, tas faktas irgi nutylimas.

Rytų Vokietijos sargybiniai šalia išgriautos Berlyno sienos / AP nuotr.

– Kaip paaiškinti tą fenomeną, kad tokios Šaltojo karo laikų istorijos vis dar kuriamos, kodėl tai vis dar veikia šiandien? Galbūt tokie pasakojimai jau greitai nebeveiks?

– Turbūt kur yra paklausa, yra ir pasiūla, noras tą informaciją vartoti. Viena priežastis – vis dar yra daug gyvų tą laikotarpį išgyvenusių žmonių. Jiems tai yra gyvenimo dalis, prisiminimai. Ir mūsų visuomenės dalis buvo sąmoninga, kai byrėjo Sovietų Sąjunga. Geopolitiškai, kaip tai įvardijo Francis Fukuyama, tai buvo istorijos pabaiga. Vakaruose buvo svarstoma, kad po Sovietų Sąjungos subyrėjimo, kai ji pereis tranzitinį laikotarpį, Rusija toliau vystysis liberalios demokratijos kryptimi, pasirinks šį kelią, kad pasibaigs istorija, nebus jokių konfliktų, pasaulis gyvens ramiai ir gražiai. <...> Sovietų Sąjungos griūties poveikis, to bipolinio pasaulio byrėjimas tikrai paveikė visą visuomenę. Mes buvome šio proceso dalimi, iš dalies dėl to žmones tai jaudina, mes norime informacijos apie tai.

Antras dalykas, ką aš pastebėjau, mūsų istorinės žinios yra menkos. Atrodo, tai buvo neseniai, bet mes nieko nežinome – kas, kur subyrėjo, kodėl, kas pasirašė. Tai istorinis išprusimas, didelės istorinės spragos. Dėl to bet kokį naratyvą, kurį mums pasiūlo, mes priimame, jis veikia. Jei mums pasiraitoję rankoves nuolat aiškina, kad Gorbačiovas kaltas, kad Sovietų Sąjunga subyrėjo, ir kad jis buvo Vakarų agentas, o mes neturime kitų žinių, tingime paskaityti knygą ir išsiaiškinti patys, kaip buvo iš tikrųjų, kokie faktai, lengviau priimti tas istorijas.

Vladimiras Putinas ir Borisas Jelcinas / AP nuotr.

Esmė, kad reikia ugdyti visuomenę. Visame Lietuvos santykyje su dezinformacija mes vėluojame vienu žingsniu, tik reaguodami į jau atsitikusius straipsnius sakome, va, čia buvo dezinformacija, misinformacija. Bet visuomenės nuosekliu ugdymu, mokslo populiarinimu nelabai kas užsiima, reikėtų pateikti tai įdomiu formatu. Jei žinome, kad yra Sovietų Sąjungos iširimo trisdešimtmetis, kad Kremlius yra aukščiausiu lygiu išvystęs dezinformacines programas, informacijos įginklinimo priemones, mes gal turėtume stengtis puse kojos būti priekyje, juk žinome, kad tas įvykis sukels dėmesį. Ar mūsų žiniasklaidoje daug informacijos apie 1991 metus, tą trisdešimtmetį, kokie įvykiai ėjo po ko, ar turėjome visuomenę šviečiančių, lengvai suprantamų straipsnių? Jei čia tuščia rinka, kita pusė ją užpildo.

– Ištyrėte daug publikacijų žiniasklaidoje, kuri yra priklausoma nuo Rusijos Vyriausybės finansavimo, žinoma kaip propagandinė. Koks tai jausmas psichologiškai, kokias emocijas tomis žinutėmis siekiama sukelti?

– Man atrodo, kad žmogaus sąmonė yra kaip dirva, ateini skaityti nieko nežinodamas. Mes labai reaguojame į emocionalius dalykus. O rašoma, kad buvo „prakeiktas“, „parsidavęs“ Gorbačiovas, kuris sužlugdė tokią šalį. Kai įdedama labai daug emocijos, mes labai greitai atliepiame savo emocijomis. Tai yra visos propagandos – aš to žodžio nemėgstu, labiau vadinu žinutėmis su tikslu – pagrindinis triukas, pagrindinė priemonė. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, pabėgėliai, vaikai, sušalę miške. Vaikai, nelaimingos moterys nuo Antrojo pasaulinio karo laikų tampa įtaigia propagandos priemone.

Visur, kur tik pavaizduotas mažas nelaimingas vaikas, jau žinok, kad kas nors siunčia žinutę su tikslu. Kai dirbi su tokiais šaltiniais, greitai imi tai pajausti. Tų straipsnių emocionalumas veikia, nori ar nenori: tikslingai parinkti terminai, žodžiai, iliustracija. Štai skaitai liudijimus, kaip neva blogai gyventi Lietuvoje po subyrėjimo, kaip skriaudžia rusakalbius, kaip atėmė iš rusakalbių bazines piliečių teises – Latvija net pasų nedavė. Kaip gyventi? O kad šios valstybės Europos Sąjungoje, kad jų pragyvenimo lygis per kelis dešimtmečius išaugo daugybę kartų, niekas net nemini. Ir kai žmonių istorinės žinios menkos, pradedi skaityti – kad ir pučas, ten 25 pavardės, pabandyk jas dabar rasti. Savo noru to neskaitysi: painu, neįdomu, bet kai pateikia tokį paprastą paveikslą, o dar su emocijomis, tai paveikia. Nepaisant mūsų turimų informacijos priemonių skaičiaus, kompiuterių, telefonų, mūsų informacinio raštingumo lygis yra labai žemas, žmonės kritiškai nevertina šaltinių. Kai kuriems žmonėms viskas, kas skelbiama ant feisbuko sienos, yra tiesa, viską, ką mato parašyta ar nufilmuota, jie priima už gryną pinigą. Dalis visuomenės tokia, bet kokia istorija, papasakota gražiai, su emocija, yra priimtina, ypač jei yra nuoskaudų, kaip dabar, kai visuomenė yra supriešinta. Pavyzdys yra rinkimai Italijoje 1948 metais. Kai yra baimė ir pyktis visuomenėje, tokios istorijos labai limpa, su žmonių mase galima daryti ką nori.

Propaganda ir dezinformacija / Shutterstock nuotr.

– O ar dabartiniuose debatuose Lietuvos politikoje matote tai, ką Rusija galėtų išnaudoti, siekdama paveikti gyventojus?

– Iš patirties matau, kad Rusija gali pasigauti bet ką: partizanai, NATO, skriaudžiami skiepų priešininkai, pabėgėliai. Tai aukštasis pilotažas – savo tikslams išnaudoti bet kokią informaciją.