Jokių kalbų apie sovietų nusikaltimus – Maskva grasina nutildyti „Memorial“ organizaciją

Praėjusį mėnesį Rusijos Vyriausybė iniciavo teisminius procesus, kuriais siekiama uždaryti „Memorial International“ ir „Memorial Human Rights Center“ – nevyriausybines organizacijas, tiriančias ir įamžinančias Sovietų Sąjungos nusikaltimus bei pasisakančias už žmogaus teises buvusiose sovietinėse respublikose.

Rusijos Aukščiausiasis Teismas gruodžio 14 d. pratęs bylos prieš „Memorial International“ nagrinėjimą, o gruodžio 16 d. Maskvos miesto teisme įvyko pirmasis posėdis „Memorial Human Rights Center“ procese.

„Memorial International“ vykdo ne vieną projektą, o nuo 2008 metų dar ir renka bei saugo senstančių sovietmečio represijų aukų papasakotas istorijas.

„To laikmečio liudininkų atsiminimai yra vieni iš svarbiausių šaltinių, iš kurių galime sužinoti, kaip gyveno ir išgyveno gulago kaliniai ir ką reiškė būti totalitarinės valstybės piliečiu, – rašoma „Memorial“ tinklalapyje. – Kol kas tie šaltiniai mums tebėra pasiekiami. Todėl mūsų svarbiausias tikslas yra surinkti ir išsaugoti šiuos liudijimus, kol patys liudininkai dar gyvi.“

Be to, NVO tvarko archyvą, kuriame sukaupta daugiau nei 60 tūkst. represuotų sovietų piliečių asmens bylos, nuotraukos, sovietų disidentų asmens bylos ir kita medžiaga. Taip pat veikia biblioteka, turinti daugiau nei 40 tūkst. knygų ir kitų sovietinės istorijos leidinių kolekciją, bei muziejus, įamžinantis gulago sistemos ir kitų sovietinių represijų aukų patirtis.

„Memorial International“ taip pat tvarko sovietinių politinių represijų aukų duomenų bazę, kurioje yra daugiau nei 3 mln. įrašų, bei duomenų bazę, kurioje išvardinti daugiau nei 41 tūkst. asmenų, 1935–1939 m. dirbusių NKVD.

1917–1991 m. Sovietų Sąjungoje ir socialistiniame bloke buvo nužudyti, persekiojami, tapo našlaičiais ar kitaip buvo represuoti milijonai žmonių. Istorikas Robertas Conquestas 2007 metais perleistoje savo knygoje „Didysis teroras“ (angl. „The Great Terror“) apskaičiavo, kad ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje vykdyto sovietinio režimo teroro metu vienokiu ar kitokiu būdu buvo pražudyta 15 mln. žmonių.

Prieš prasidedant teismams dėl „Memorial“ uždarymo, „Current Time“ paskelbė keletą organizacijos archyvuose saugomų liudijimų. Ištraukos buvo kiek sutrumpintos ir redaguotos, siekiant aiškumo.

Jelizaveta Rinčun, 2008 m.

Garsaus rusų džiazo kompozitoriaus ir orkestro vadovo Davido Geignerio dukra prisimena savo tėvo areštą Stalino didžiojo teroro įkarštyje 1937 m. gruodį ir kas vyko po to. D. Geigneris buvo suimtas netrukus po koncerto Maskvos restorane „Metropol“. Jis buvo apkaltintas šnipinėjimu ir teroristinio išpuolio planavimu. 1938 m. sausio 8 d. jam buvo įvykdyta mirties bausmė, o 1956 m. gruodžio 8 d. jis buvo reabilituotas.

Praėjo daugiau nei 70 metų, bet visa tai taip įsirėžė man į atmintį, kad atrodo, jog viskas vyko vakar. Jie pažadino mane po pirmos valandos nakties. Man buvo trylika, aš miegojau ant skrynios. Trylikos kvadratinių metrų kambaryje gyvenome penkiese. Aš, mano mama ir tėtis, mano brolis ir auklė. Tai buvo penkių ar šešių kambarių komunalinis butas. Visi turėjome bendrą mažą virtuvėlę. Viduryje kambario stovėjo vaikiška lovelė, kurioje miegojo mano brolis. Aš miegojau ant skrynios. Mama ir tėtis turėjo lovą prie sienos. Auklė miegojo ant kitos skrynios prie pat durų.

Kai tie du vyrai kartu su mama įžengė pro duris, jie tiesiog apstulbo. Jie ką tik matė tėtį su smokingu ant scenos ir gražuolę mano mamą su vakarine suknele dainuojančią. Ir staiga jie atvažiuoja ir pamato štai tokį išplanavimą, visus tuos kambarius ir vaikiškas loveles. Jie apstulbo ir vienas iš jų paklausė: „Ar čia gyveno Geigneris? „Gyveno“ – ne „gyvena“, o „gyveno“. Jie paklausė auklės ir ji atsakė: „Taip“.

Jie stovėjo tarsi suakmenėję, kol lovytės buvo sulankstytos, o mes su broliu pabudinti. Jie stovėjo; mano mama stovėjo išblyškusi kaip drobė, atsirėmusi į spintelę. Tada jie pradėjo šautuvais rausti skrynią, ant kurios aš miegojau. Rado keletą nuskurusių drabužių ir tiek.

Po šešiolikos metų – ne, po devyniolikos – 1956 metais sužinojome, kad tėtis buvo sušaudytas, praėjus mėnesiui po suėmimo.

Praėjus dviem mėnesiams [po tėčio suėmimo] mokykloje mokytoja man pasakė: „Lizočka, direktorius nori su tavimi pasikalbėti“. Einant iki jo kabineto man drebėjo kojos. Buvau laiba, smulkutė mergaitė. Įėjau ir nevalingai sudrebėjau. Jis apkabino mane, priglaudė prie savęs ir kartojo: „Kodėl tu verki? Kodėl tu verki?“ Pirmiausia jis manęs paklausė: „Ar tavo mama namuose?“ Tuo metu nesupratau, ką tai reiškia. Dabar žinau, kad jis norėjo išsiaiškinti, ar mes su broliu nelikome vieni. Aš atsakiau: „Taip“. Jis pasakė: „Ačiū Dievui! Kodėl tu verki?“ Pasakiau Jam: „Bijau, kad kiti nesužinotų, jog tėtis buvo suimtas“. O jis atsakė: „Kvailute! Nebijok. Tavo klasėje jau pusės vaikų tėčių nebėra namuose, kaip ir tavojo.“ Jo vardas buvo Trofimas Nikitičius Poliščiukas. Visą gyvenimą atsiminsiu jo vardą ir pavardę dėl tų malonių žodžių, kuriuos jis man pasakė tą dieną.

Nina Smirnova, 2008 m.

Nina Smirnova gimė 1923 m. Jos šeima buvo laikoma buožėmis – pakankamai pasiturinčiais valstiečiais – ir nuvaryta nuo žemės pagal sovietų diktatoriaus Josifo Stalino trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje vykdytą išbuožinimo politiką. Jie buvo išsiųsti į Krasnodaro kraštą, kur Nina Smirnova vis dar gyveno tuo metu, kai „Memorial“ darbuotojai su ja kalbėjosi.

Mano mama buvo kilusi iš Ukrainos, Donecko srities, o tėvas – iš Voronežo srities. Ji atvyko į Voronežą ir ištekėjo už mano tėvo. Jie susilaukė vaikų ir gyveno, kaip sakoma, vargą vargdami.

Jie sunkiai dirbo, kad išmaitintų šeimą, kurioje augo 10 vaikų. Tiesa, du iš jų mirė. Jie turėjo išmaitinti visą šeimą ir mokėti mokesčius už nuomojamą žemę. Bet mes buvome pavalgę – nebuvome alkani – ir vilkėjome šiurkštaus audinio drabužius.

Tačiau 1930 metais prasidėjo kampanija prieš buožes... Mama pririšo mūsų geriausius drabužius prie mūsų kūnų, kad jų nenuplėštų. Tėvui batus pavogė tiesiai nuo kojų – va taip vyko išbuožinimas. Man tuo metu buvo kiek daugiau nei treji.

Mamos mergautinė pavardė buvo Kutniak. Žinau, kad mano senelio vardas buvo Serhijus, nes mama buvo Anna Sergejevna... Močiutės vardo aš neprisimenu.

1930 metais mūsų šeima buvo išbuožinta. Jie nusprendė, kad esame turtingi, todėl esame buožės. Bet mes buvome turtingi tik vaikais! Mūsų buvo tiek daug. Tačiau vargšai kaimynai susirinkime nusprendė mus išbuožinti, viską konfiskuoti ir „likviduoti mus kaip klasę“. Taip apie tai rašoma archyvuose. Tai reiškia sunaikinimą. Taigi mus išvežė į Sibirą.

Buvom suvaryti į gyvulinius vagonus. Buvau maža, bet prisimenu tamsą traukinyje. Prisimenu, kaip sėdėjau ant šiaudų ar kažkokių nešvarių senų skudurų.

Tada jie mus susodino į roges. Vaikai buvo užkloti šienu ir skudurais. Buvome nuvežti į paskirstymo punktą, išrengti. Prisimenu, kaip suaugusieji bėgo paskui roges. Jų plaukus dengė šerkšnas. Prisimenu visiškai baltus, apledėjusius žmones. Viską prisimenu. Verkėme tose rogėse. Buvome šlapi ir sušalę. Buvo apie 50 laipsnių šalčio. Mes siaubingai verkėme. Dabar kartais pabundu naktį ir galvoju, kaip mamos širdis atlaikė, matant tokius savo vaikus.

Tuo metu – apie 1934 metus – buvau tik kaulai ir oda. Mano pilvas buvo kaip būgnas. Sirgau rachitu. Mano akys spindėjo. Buvau mažiausia, silpna, todėl gaudavau daugiausiai. Iki 12 metų vaikščiojome išpūstais pilvais...

Kartą mes sėdėjome visi, mamos nebuvo. Ant viryklės stovėjo puodas su šiltu vandeniu. Sesuo Irinka pasakė: „Įberkime šiek tiek druskos ir pavalgykime“. Taigi pasūdėme vandenį – taip, druskos mes turėjome– ir mes trys mergaitės valgėme vandenį. Prisivalgėm su šaukštais iki soties.

[Antrojo pasaulinio karo metais] nebuvo duonos. Ėjome per laukus su kastuvais, kasinėjome, ieškodami vietų, kur pelės savo urveliuose ką nors galėjo būti paslėpusios. Po karo bijojome kalbėti apie tuos laikus. Jei kas nors būtų apie tave pranešęs, pasakęs ką nors prieš tave, greičiausiai būtum dingęs be žinios. Be jokio teismo. Tiesiai į [atokias Gulago stovyklas] Kolymą.

[Sovietų Sąjungos įkūrėjas Vladimiras] Leninas mirė 1924 m., prieš man gimstant. Stalinas su mumis taip elgėsi.

Roza Šovkrinskaja, 2009 m.

Roza Šovkrinskaja gimė 1930 m. Jos tėvas Jusupas kovojo Rusijos pilietiniame kare ir buvo komunistų partijos pareigūnas Dagestane. 1937 metais buvo suimtas ir mirė Gulago lageryje netoli Vorkutos.

Mama mums sakė, kad tėtis išvyko į komandiruotę. Bet tėčio mes daugiau niekada nebepamatėme. Jis trejus metus sėdėjo kalėjime Machačkaloje. Jie trejus metus jį kankino, įvairūs tardytojai. Jis viską užrašė ir slapčia perdavė iš kalėjimo per kai kuriuos prižiūrėtojus.

Tėtis ten praleido trejus metus. Vienas. O po trejų metų prasidėjo teismas. Liudijimus prieš jį pasirašė 36 žmonės, tačiau tuo metu nė vieno iš jų nebebuvo gyvo. Visgi remdamasis jų parodymais tribunolas pripažino jį kaltu ir nuteisė aštuoneriems metams. Aštuoneriems metams.

Buvo išsiųstas į Sibirą. Iš šiaurės, iš Pečlago [Gulago lagerio Komijos regione], gavome vienintelį jo laišką. Jis rašė apie tų vietų gamtą, pasakojo, kad viskas aplinkui skendi sniege, rašė apie baltuosius lokius ir tundrines žvyres. Jis rašė apie tai, kad stato dalykus, reikalingus sovietinei šeimai, aiškino, kaip mūsų šeimai reikia geležinkelio. Neįsivaizduoju, kas tai buvo per geležinkelis.

Po to laiško iš tėčio daugiau nesulaukėme jokių žinių.

Daugiau laiškų negavome, bet po metų, 1941 m., mums pranešė, kad tėtis mirė ligoninėje. Niekam nebuvo leista nuvykti jo palaidoti. Kaimo taryba pastatė sargybą, kad niekas pas mus neužeitų.

Mes su mama vieni apraudojome tėvelį. Kolūkyje niekas su mama nekalbėjo. Mums nebuvo leidžiama eiti į mokyklą.

Mama niekada nieko nekaltino, niekada nekaltino Stalino. Ji sakė: „Stalinas negalėtų to padaryti. Stalinas apie tai nieko nežino. Stalinas nekaltas“.