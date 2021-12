Macronas ir Orbanas – politiniai oponentai, bet partneriai Europoje

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad pirmadienį per susitikimą su Višegrado šalimis vyko labai turtingos diskusijos apie teisinę valstybę, diskriminaciją.

E. Macronas pabrėžė, kad Vengrija dėl užsitęsusio ginčo su Briuseliu dėl LGBT bendruomenės narių teisių ribojimo ir demokratijos normų laužymo nesulauks Briuselio numatytų ekonomikos gaivinimo fondo lėšų tol, kol padėtis šiais klausimais nepasikeis. Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas šią poziciją vadina politiniu šantažu.

Prancūzijos prezidentas, centristas E. Macronas dažnai kritikuoja dešiniųjų pažiūrų Vengrijos premjerą V. Orbaną – lyderį, laikomą vienu didžiausių populistų Europoje. Prieš vizitą Vengrijoje E. Macronas sakė, kad V. Orbanas yra politinis oponentas, bet pabrėžė, kad jis – ir partneris Europoje.

Prancūzija nuo sausio perims pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Prioritetų sąrašas platus – nuo sienų apsaugos, ekonomikos augimo skatinimo iki teisės viršenybės užtikrinimo. Tad E. Macronas užsimena, kad šalys turi veikti išvien dėl Europos klestėjimo.

„Turime politinių nesutarimų, jie žinomi, bet norime dirbti kartu Europos labui ir būti lojalūs partneriai“, – kalbėjo Prancūzijos prezidentas.

V. Orbanas sulaukia daug kritikos. Jam vadovaujant įvesti LGBT bendruomenę ribojantys įstatymai vadinami diskriminaciniais. Vienas jų draudžia skleisti informaciją apie homoseksualumą nepilnamečiams.

Be to, kaip ir Varšuva, Budapeštas meta iššūkį Europos teisės viršenybei prieš nacionalinę teisę. Reaguodama į tai, Europos Komisija pradėjo keletą teismo procedūrų prieš abi šalis dėl teisinės valstybės principų ir Europos Sąjungos vertybių pažeidimų.

Emmanuelis Macronas ir Viktoras Orbanas / AP nuotr.

Kritikai Vengrijoje pabrėžia, kad V. Orbanas griauna demokratines institucijas, riboja žiniasklaidos laisvę. E. Macronas užsiminė, kad tai Europos Sąjungoje nepriimtina.

„Pagarba teisinės valstybės principams, žiniasklaidos pliuralizmas, kova su diskriminacija yra Europos projekto pagrindas. Taip pat manau, kad reikia gerbti kiekvieną valstybę narę, suprasti, kaip kyla šios įtampos“, – nurodė E. Macronas.

Emmanuelis Macronas / AP nuotr.

V. Orbanas taip pat atviras – nuomonės su Prancūzija dažnai išsiskiria, bet dėl dalies klausimų valstybės vis dėlto sutaria. Vienas jų – strateginė Europos autonomija.

„Manome, kad be Europos gynybos pramonės nėra autonomijos. Jos nėra ir be mūsų pačių energetinių pajėgumų, tai yra be branduolinės energijos. Autonomijos nėra ir be gebėjimo būti savarankiškiems žemės ūkio srityje“, – įsitikinęs V. Orbanas.

Viktoras Orbanas / AP nuotr.

Prancūzijoje kitąmet balandį vyks prezidento rinkimai. E. Macronas kol kas nepaskelbė, kad juose dalyvaus, bet neabejojama, kad antros kadencijos jis sieks.

Bet V. Orbanas per pastaruosius tris mėnesius susitiko su kur kas jam palankesniais kandidatais į Prancūzijos prezidentus – kraštutinės dešinės atstovais Marin Le Pen ir Ericu Zemmouru. Jiedu palaiko V. Orbano nusistatymą prieš imigraciją. E. Zemmouras aukštino V. Orbano siekį apginti šalies identitetą, suverenumą ir sienas.