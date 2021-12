Atėnuose prasideda pirmasis per du dešimtmečius popiežiaus vizitas

Popiežius Pranciškus šeštadienį pradėjo istorinį vizitą Graikijoje ir per šį pirmąjį po dviejų dešimtmečių pertraukos popiežių apsilankymą Atėnuose stengsis gerinti santykius su Graikijos Ortodoksų Bažnyčia, be to, sieks atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį.

Po dviejų dienų vizito Kipre maždaug 9 val. Grinvičo (11 val. Lietuvos) laiku į Atėnus atskridusį Pranciškų oro uoste pasitiko Graikijos užsienio reikalų ministras Nikas Dendijas ir Graikijos katalikų bendruomenės vadovai.

Vizito metu popiežius sekmadienį vėl lankytis Lesbo saloje, kur praėjusį kartą buvo nuvykęs 2016 metais, prasidėjus migracijos krizei.

84 metų Pranciškaus apsilankymas Graikijos sostinėje yra pirmasis popiežiškasis vizitas Atėnuose nuo Jono Pauliaus II apsilankymo 2001 metais. Jonas Paulius II savo ruožtu buvo pirmasis popiežius, apsilankęs Atėnuose nuo Krikščionių Bažnyčios skilimo į Rytų ir Vakarų Bažnyčias 1054 metais (schizmos).

Popiežius Pranciškus Slovakijoje / AP nuotr.

Pranciškus siekia gerinti istoriškai sunkius santykius su Ortodoksų Bažnyčia, nulemtus schizmos ir Konstantinopolio užėmimo 1204 metais per IV kryžiaus žygį, ir nori atkreipti dėmesį į tūkstančių Graikijoje esančių pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėtį.

„Labai trokštu susitikti su jumis visais, visais, ne vien katalikais, su jumis visais“, – sakė Pranciškus prieš savo 35-ąją tarptautinę kelionę, ketvirtadienį pradėtą Kipre.

„Susitikdamas su jumis numalšinsiu savo troškulį prie brolybės šaltinių“, – sakė popiežius.

Popiežiaus Pranciškaus skrydis „Alitalia“ lėktuvu / AP nuotr.

Šeštadienį Pranciškus susitiks su Graikijos prezidente Katerina Sakelaropulu, premjeru Kiriaku Micotakiu ir Graikijos Bažnyčios galva – arkivyskupu Jeronimu.

Vėliau Pranciškus turi susitikti su Graikijos nedidelės katalikų bendruomenės, sudarančios 1,2 proc. šalies gyventojų, nariais.