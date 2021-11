Gustav Gressel. Rusija slapta mobilizuoja pajėgas prie Ukrainos – ką tai reiškia Kijevui, Europai ir NATO

Rusija mobilizuoja pajėgas, tačiau daug slapčiau nei anksčiau. Maskvos įsitikinimas, jog ES ir JAV nesikiš, kad apsaugotų Ukrainą, gali paskatinti ją imtis tiesioginių karinių veiksmų, Europos užsienio reikalų tarybos (ECFR) tinklalapyje rašo Gustavas Gresselis.

Lapkričio 10 d. JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas viešai perspėjo Rusiją nedaryti „rimtos klaidos“ ir neeskaluoti karo prieš Ukrainą. Perspėjimas nuskambėjo po to, kai buvo pranešta apie Rusijos karių telkimą prie sienos su Ukraina. Rusijos kariuomenės dislokavimas tęsiasi, o informacija iš atvirai prieinamų šaltinių atspindi tik dalį faktinių karinių veiksmų. Todėl sunku nustatyti, kas iš tiesų vyksta. Panašu, kad vienu metu vykdomi keli judesiai, ir jie nebūtinai yra tarpusavyje susiję. Vieni jų, regis, kelia susirūpinimą tik Ukrainai, o kiti gali kelti pavojų ir Europos Sąjungai, ir NATO.

Viena iš pagrindinių problemų yra susijusi su 41-osios įvairios specializacijos kariuomenės (ĮSK) judėjimu. 41-osios ĮSK būstinė yra Novosibirske, Sibire, o anksčiau ji buvo dislokuota Centrinėje karinėje apygardoje. Šių metų kovą ji buvo permesta į Vakarinę karinę apygardą, kuri tęsiasi nuo Suomijos iki didžiosios dalies Rusijos sienos su Ukraina. Kariuomenė liko ten ir dalyvavo „Zapad 21“ – kas ketverius metus vykstančiose didelio masto karinėse pratybose, kuriose inscenizuojamas NATO rytinio flango puolimas. ĮSK pirmiausia buvo dislokuota Pogonovo poligone, Voronežo srityje, šalia Ukrainos. Tačiau iki spalio didžioji jos dalis buvo permesta į šalia Baltarusijos esančią Jelnią, Smolensko srityje. Abi šios 41-osios ĮSK dislokacijos vietos yra maždaug 250 km atstumu nuo Ukrainos sienos, nors Jelnia yra kiek toliau į vakarus.

Rusijos kariai per pratybas Kryme / AP nuotr.

Nepaisant to, kad kariuomenė apsistojusi Jelnioje, panašu, kad joje nuolat vyksta judėjimas – kariai palieka stovyklą, vėliau į ją grįžta (arba atvyksta nauji, gal net iš kitų dalinių). Dėl to sunku juos sekti. Tačiau tai leidžia manyti, kad kariai dalyvauja karinėse pratybose, nors viešos informacijos apie jų pobūdį nėra. Su situacija susipažinęs ukrainiečių šaltinis lapkričio pradžioje straipsnio autoriui sakė, kad bent dalis šių pratybų vyksta Baltarusijoje. Kariniu požiūriu tai atrodo tikėtina: jei 41-oji ĮSK lieka Smolensko srityje – o dėl to praktiškai nekyla jokių abejonių – ji užpildo spragą tarp 6-osios ĮSK, dislokuotos šiaurėje (štabas Sankt Peterburge) ir 20-osios ĮSK, kuri apsistojusi rytuose (Voroneže). Anksčiau šią teritoriją dengė vien Baltarusijos kariuomenė, užpildžiusi tarpą tarp 6-osios ĮSK šiaurėje ir 20-osios ĮSK pietryčiuose.

Jei Rusija pradėtų karą su NATO vakaruose, 41-osios ĮSK užduotis būtų vadovauti prasiveržimui iš Baltarusijos link Suvalkų koridoriaus. Tai Lenkijos ir Lietuvos pasienio ruožas, skiriantis Baltarusiją nuo Rusijai priklausančio Kaliningrado eksklavo. 41-oji ĮSK greičiausiai judėtų kartu su Kaliningrade dislokuotu 11-uoju armijos korpusu; jos tikslas būtų sutriuškinti lenkų ir lietuvių gynybą. 1-oji gvardijos tankų armija (dislokuota aplink Maskvą), kuriai anksčiau buvo priskirta ši užduotis, dabar būtų laisva kaip operatyvinis rezervas, kuris galėtų išnaudoti 41-osios ĮSK prasiveržimą ir toliau stumti pradinį puolimą link Oderio upės ties Lenkijos ir Vokietijos siena.

Karas Rytų Ukrainoje / AP nuotr.

Arba, jei didelis karas kiltų Juodosios jūros regione, o ne Rusijos vakaruose, 41-osios ĮSK užduotis būtų stumti Ukrainos pajėgas iš šiaurės, daugiausia per Baltarusiją. Ji siektų kaip įmanoma greičiau atkirsti Kijevą nuo bet kokio pastiprinimo ir užimtų pozicijas vakariniame Dniepro upės, tekančios per sostinę ir dalijančios Ukrainą į dvi dalis, krante. Kadangi 41-oji ĮSK turi būti pasirengusi veikti dviem kryptimis, jos dislokavimo ir pasirengimo schemos yra sudėtingesnės nei kitų kariuomenių – tai paaiškintų šiuo metu vykstančių pratybų poreikį.

Svarbu tai, kad lapkričio pradžioje paspartėjo kariuomenės stiprinimas dar vienoje vietoje. Šį kartą jis aiškiai orientuotas į Ukrainą. Buvo padidinti kariniai pajėgumai Kryme; dalis 1-osios gvardijos tankų armijos buvo dislokuota Maslovkoje, netoli sienos su Ukraina, tieks Charkivo miestu, šalies šiaurės rytuose, o aplink Rostovą (į rytus nuo Ukrainos), panašu, sutelkta dar daugiau karinės technikos. Manoma, kad tokiu būdu ruošiama dirva Rusijos įsiveržimui į Ukrainos Donbaso regioną – tai aiškiai rodo didelis į Rostovo prie Dono oro uostą atgabenamų karinių transporto priemonių skaičius.

Tuo pačiu metu Rusija telkia sukarintas saugumo pajėgas – Nacionalinės gvardijos dalinius – kuriuos taip pat permeta į Rostovą. Įsiveržus į Ukrainą, pastarieji būtų naudojami užkariautoms teritorijoms kontroliuoti, pasipriešinimui slopinti ir marionetinei administracijai formuoti. Jų mobilizacija signalizuoja apie tai, kad Kremlius bent jau svarsto tolesnio įsiveržimo į Ukrainą galimybę. Lyginant su situacija 2021 m. kovą ir balandį, kai Rusijos kariai paskutinį kartą buvo permesti prie Ukrainos sienos, šįsyk panašu, kad Maskva kur kas mažiau stengiasi, kad jos vykdoma mobilizacija būtų gerai matoma. Tai gali signalizuoti apie daug rimtesnius ketinimus nei tiesiog noras pasirodyti grėsminga.

Karas Rytų Ukrainoje / AP nuotr.

Per pastaruosius metus suaktyvėjo priešiška Rusijos retorika Ukrainos atžvilgiu. „Reintegruoti“ Ukrainą – visą Ukrainą, o ne vieną Donbasą – į Rusijos imperiją yra viešai deklaruojamas Rusijos prezidento tikslas. Įspūdis, kad Vakarai yra nusilpę, kurį dar labiau sustiprino chaotiškas pasitraukimas iš Afganistano, galėjo įtikinti Maskvą, kad dabar pats laikas užbaigti „nebaigtą reikalą“ su Kijevu. Galbūt Kremlių padrąsino ir JAV pozicijos Ukrainos atžvilgiu interpretacijos, ypač po aukšto rango JAV diplomatės Viktorios Nuland apsilankymo Maskvoje. Šis vizitas greičiausiai sudarė įspūdį, kad Vašingtonas pritars Maskvos siūlomai Minsko susitarimo interpretacijai.

Tai esminė rusų klaida, nes JAV politika nėra tokia. Tačiau toks suvokimas gali būti derinamas su jau ilgą laiką Maskvai būdingu klaidingu Minsko susitarimo nuostatų aiškinimu ir iškraipymu. Lapkričio 1 d. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas apkaltino Ukrainą pasitraukimu iš Minsko susitarimo, provokuojant tolesnį karinį atsaką. Jis teigė, kad Rusija įsikiš, jei Ukrainos Vyriausybė neatsisakys planų priimti įstatymą dėl administravimo pereinamuoju laikotarpiu. Maskvai nepatinka įstatymo projekto turinys, nes pagal jį jai nebus leidžiama išlaikyti Rytų Ukrainoje įkurtų respublikų, o po rinkimų pagal Ukrainos įstatymus bus pereinama prie naujo administravimo modelio. Rusija įsitikinusi, kad Minsko susitarimas jai suteikia teisę pasisakyti apie Ukrainos vidaus teisės aktus ir, ko gero, pradėti karą, jei tokia privilegija jai nebus užtikrinta. Be jokios abejonės, dėl tokios sąlygos niekada nebuvo sutarta nei Minsko derybų metu, nei bet kokiame vėlesniame formate. Tačiau Europos tyla Rusijos revizionizmo ir nuolatinių to paties susitarimo pažeidinėjimų, dislokuojant okupacines pajėgas Donbase, akivaizdoje, tik dar labiau skatina Maskvą manyti, kad Europa tyliai taikstosi su jos revizionizmu.

Galiausiai, pastarojo meto įvykiai Baltarusijoje glaudžiai susieja Ukrainos saugumo situaciją su likusia Europa. Tai susiję ne tik su migrantų telkimu prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos, bet ir su minėtais Rusijos kariuomenės perskirstymais, kurių tikrasis pobūdis dar nėra aiškus. Užėmusi Ukrainą, padidėjusi ir dar daugiau pasitikėjimo įgijusi Rusija imtų skleisti savo įtaką artimiausiose kaimynėse – ES ir jos valstybėse narėse.

Jungtinės Valstijos jau siunčia karo laivus į Juodąją jūrą kaip atgrasymo signalą. 2021 m. balandį Lenkijoje buvo dislokuoti naikintuvai iš JAV karinių oro pajėgų eskadrilių Europoje. Tikslas buvo pasiektas – po dviejų dienų Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas atšaukė „pratybas“, vykusias netoli Ukrainos sienos. Tai yra vienintelė kalba, kurią Maskva supranta. Deja, didžioji dalis Europos dar neišmoko ja kalbėti.

Gustavas Gresselis yra Europos užsienio reikalų tarybos (angl. European Council on Foreign Relations, ECFR) vyresnysis politikos analizės bendradarbis, Rusijos, Rytų Europos ir gynybos politikos ekspertas.

Jo komentaras pasirodė ECFR tinklalapyje ir LRT.lt yra perspausdintas su ECFR sutikimu. Originalią publikaciją anglų kalba galite rasti čia.

Šiame straipsnyje pateikiama autorių nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su LRT nuomone.