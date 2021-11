Naujausia informacija. Dešimtys tūkstančių žmonių mitingavo prieš COVID apribojimus Europoje ir Australijoje

Dešimtys tūkstančių žmonių šeštadienį Europos ir Australijos miestuose išėjo į gatves protestuoti prieš naujus suvaržymus, įvestus kovojant su atsinaujinusia COVID-19 pandemija. Nyderlandų policijai antrą naktį iš eilės teko malšinti riaušes – šį kartą Hagoje. Ankstesnę naktį smurtas buvo kilęs Roterdamo uostamiestyje.

Po dieną kituose Nyderlanduose miestuose vykusių daugiausia taikių protestų vakare Hagoje kilo susirėmimai – riaušininkai mėtė į policiją akmenis ir petardas bei padeginėjo dviračius. Keli žmonės buvo suimti.

Europai grumiantis su nauja infekcijų banga, kelios šalys sugriežtino apribojimus, o Austrija penktadienį paskelbė visoje šalyje įvedanti dalinį karantiną.

Nyderlandai prieš savaitę paskelbė dalinį karantiną, kuris galios mažiausiai tris savaites, o dabar planuoja uždrausti neskiepytiems žmonėms patekti į kai kurias vietas.

Keli tūkstančiai protestuotojų, pasipiktinusių naujausiomis priemonėmis, susirinko Amsterdame, o apie tūkstantį dalyvavo eitynėse pietuose, netoli Belgijos sienos esančiame Bredos mieste.

Protestas prieš COVID-19 ribojimus Nyderlanduose / Asociatyvi / AP nuotr.

Organizatoriai sakė nepritariantys ministro pirmininko Marko Rutte planams neįleisti neskiepytų asmenų į barus ir restoranus.

„Žmonės nori gyventi, todėl mes čia ir esame“, – sakė organizatorius Joostas Erasas.

„Mes nesame riaušininkai. Mes atėjome su taika“, – tvirtino jis, atsiribodamas nuo praėjusią naktį Roterdame kilusio chaoso, kurio metu policijai teko paleisti šūvių ir panaudoti vandens patrankas.

Austrijoje apie 40 tūkst. žmonių, atsiliepdami į kraštutinių dešiniųjų FPO partijos kvietimą, dalyvavo proteste Vienos centre prie vyriausybės.

Žmonės laikė plakatus, kuriuose smerkė „koronos diktatūrą“ ir „visuomenės skaldymą“.

„Nenormalu, kad vyriausybė atima iš mūsų teises“, – sakė 42-ejų mokytoja Katarina Gierscher. Ji šešias valandas keliavo į sostinę, kad galėtų dalyvauti mitinge.

Australijoje apie 10 tūkst. žmonių dalyvavo eitynėse Sidnėjuje. Kituose didžiuosiuose miestuose taip pat vyko protestai prieš valdžios įvestą reikalavimą pasiskiepyti tam tikrų sričių darbuotojams.

Lenkijoje – per 18,8 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 41 pacientas

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 18 883 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat užregistruota 41 anksčiau užsikrėtusio žmogaus mirtis, sekmadienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Ankstesnę dieną skelbta apie 23 414 naujų COVID-19 atvejų ir 382 pacientų mirtį.

Koronavirusas Lenkijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Sekmadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse gydomi 16 733 COVID-19 pacientai, iš kurių 1 487 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad 38 mln. gyventojų turinčioje šalyje nuo pandemijos pradžios patvirtinta per 3,3 mln. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, daugiau kaip 80,8 tūkst. užsikrėtusių žmonių mirė.

Ministerija taip pat pranešė, kad nuo pandemijos pradžios Lenkijoje persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 887 847 žmonės, iš jų 12 654 – per pastarąją parą.

Kaip skelbiama vyriausybės tinklalapyje, iki šiol šalyje bent vieną vakcinos dozę yra gavę daugiau kaip 20,6 mln. gyventojų, o visą pirminį vakcinavimo kursą baigė daugiau kaip 20,2 mln. žmonių.

Latvijoje – 493 nauji COVID-19 atvejai, mirė 10 pacientų

Latvijoje per pastarąją parą atlikus 5 754 testus patvirtinti 493 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 10 anksčiau užsikrėtusių žmonių, sekmadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Išvakarėse buvo skelbta apie 617 naujų užsikrėtimo atvejų ir 20 pacientų mirtį.

Koronavirusas Latvijoje / LRT stop kadras

Dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis per parą sumažėjo nuo 795,2 iki 754,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Tarp naujai užregistruotų užsikrėtusiųjų 295 yra nepasiskiepiję ar nebaigę vakcinavimo kurso.

Latvijoje iki šiol patvirtinta iš viso 246 116 užsikrėtimo koronavirusu atvejų, 3 950 užsikrėtusiųjų mirė.

Estijoje – 837 nauji COVID-19 atvejai, mirė septyni užsikrėtusieji

Estijoje per praėjusią parą atlikus 5 711 testų nustatyti 837 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė septyni anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną skelbta apie 464 naujus COVID-19 atvejus ir penkių pacientų mirtį.

Tarp naujai užregistruotų užsikrėtusiųjų 549 žmonės nėra visiškai pasiskiepiję.

Sekmadienio duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomas 431 pacientas, iš jų 45 – intensyviosios terapijos skyriuose, įskaitant 26, kuriems reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Koronavirusas Estijoje / Shutterstock nuotr.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtintas 217 381 užsikrėtimo koronavirusu atvejis, 1 735 užsikrėtę žmonės mirė, 192 524 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 821 713 žmonių – 71,81 proc. suaugusių arba 61,78 proc. visų šalies gyventojų. Visą vakcinavimo kursą baigė 780 221 žmogus – 58,66 proc. visų šalies gyventojų.

Rusijoje – beveik 37 tūkst. COVID-19 atvejų, mirė 1 252 pacientai

Rusijoje per praėjusią parą nustatyta 36 970 naujų COVID-19 atvejų, taip pat mirė 1 252 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo sekmadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnes keturias dienas iš eilės Rusijoje buvo fiksuojamas rekordinis COVID-19 aukų paros prieaugis. Šeštadienį skelbtas aukų skaičius buvo toks pats kaip penktadienį – 1 254, tuo metu ketvirtadienį jų buvo 1 251, trečiadienį – 1 247. Be to, šiomis dienomis nustatomų naujų COVID-19 atvejų skaičius buvo apie 37 tūkst. per parą.

Koronavirusas Rusijoje / AP nuotr.

Maskvoje per pastarąją parą patvirtinti 3 438 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, o antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge jų buvo 2 496.

Sostinėje per pastarąją parą mirė 97, o Sankt Peterburge – 74 COVID-19 pacientai.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 9 331 158 COVID-19 atvejai, 264 095 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija šalyje pasveiko 8 024 930 pacientų, iš jų 32 504 – per praėjusią parą.

Ukrainoje – 10 635 nauji COVID-19 atvejai, mirė 377 pacientai

Ukrainoje per pastarąją parą nustatyti 10 635 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 377 anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 18 250 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų ir 664 pacientų mirtį.

Koronavirusas Ukrainoje / AP nuotr.

Per praėjusią parą šalyje hospitalizuoti 4 048 COVID-19 pacientai, 14 450 šia infekcija persirgusių žmonių pasveiko, nurodoma Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime platformoje „Telegram“.

Nuo pandemijos pradžios Ukrainoje koronavirusinė infekcija nustatyta iš viso 3 332 943 žmonėms, 81 272 užsikrėtę žmonės mirė, 2 762 950 – pasveiko.

Nuo vakcinavimo kampanijos pradžios maždaug 41 mln. gyventojų turinčioje šalyje mažiausiai vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę gavo daugiau kaip 12,8 mln. žmonių, o vakcinavimo kursą užbaigė per 9,7 mln. žmonių.