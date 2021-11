Talibano gniaužiama žiniasklaida – žmonės nebesulaukia informacijos, jų balsai nutildyti

Europos Sąjunga nusprendė skirti milijardą eurų, kad Afganistanas išvengtų humanitarinės katastrofos. Bet Vakarai susiduria su dilema, kaip padėti žmonėms, bet didinti spaudimą Talibanui gerbti teises ir laisves. Pasaulio akiratyje atsidūrė ir žurnalistų persekiojimas, kai užgrobę valdžią sukilėliai uždarė dešimtis žiniasklaidos priemonių. Kenčia ir žurnalistai Goro provincijoje, kurios atstatymui 8 metus vadovavo Lietuva ir kurios televizijai padėjo ir LRT.

Golas Ahmadas Almasas dabar dirba nederlinguose Goro provincijos laukuose – vienas iš dešimčių reporterių, čia netekusių darbo, kai Talibanas užgrobė valdžią Afganistane.

„Dirbau kaip žurnalistas Goro provincijoje, siunčiau žinutes apie Goro provincijos problemas, iššūkius ir naujienas užsienio žiniasklaidai. O su pastaraisiais posūkiais Afganistane, mus privertė palikti darbą“, – pasakoja jis.

Plytos ir cementas vietoje rašiklio ir kompiuterio dabar ir Zabihulos Vafos rankose.

„Raginame Islamo Emyratą leisti žurnalistams, žiniasklaidos darbuotojams ir visai žiniasklaidai skleisti naujienas, kad žurnalistai galėtų kaip ir anksčiau pranešti apie žmonių skausmą, kančias sielvartą ir problemas“, – sako buvęs Goro žurnalistas.

Zabihula Vafa / Stop kadras

Talibanas leido dirbti tik valstybinei televizijai ir trims privačioms radijo stotims. Trys uždarytos. Per pirmąją Talibano erą prieš ketvirtį amžiaus televizija buvo beveik visa uždrausta, bet jį nuvertus, Afganistane buvo pridygę 70 televizijos stočių. Žiniasklaida buvo net laisvesnė negu NATO narėje Turkijoje.

„Visas žurnalistų darbas priklausė nuo atlyginimo už darbą žiniasklaidoje. Kai žiniasklaidos darbas Goro provincijoje nutrūko, žmonės nebesulaukia informacijos, jų balsai dabar nutildyti“, – tvirtina aktyvistas Hasanas Hakimi.

Pažanga buvo itin aiški Goro provincijoje, kur per ankstesnį Talibano valdymą nebuvo nė metro asfaltuotų kelių. Televizija prieš dvylika metų atrodė kitaip – kai veikė vos trečius metus ir Lietuvos kariai dar nebuvo dovanoję LRT atiduotos įrangos.

Žiniasklaida Afganistane / Stop kadras

„Mūsų televizija gana nauja, šiuo metu trūksta kvalifikuoto personalo, bet dirbame su paprasčiausiais įrankiais“, – tuomet kalbėjo Goro televizijos direktorius Mohamadas Džanas Kindivalis.

Visas personalas – keturi žmonės – viename kambaryje. Bet kas vakarą transliuodavo po valandą žinių per Indijos dovanotą anteną, gyrėsi, kad žiūri ją keturi penktadaliai Čagčarano gyventojų.

Žiniasklaida Afganistane / Stop kadras

Šiemet jau nedaug kas priminė tuos laikus, kai ir radijas buvo transliuojamas per gatvių garsiakalbius, ir laikraščiai buvo nespalvoti, be nuotraukų atspausdinti lapai, dalijami turguje tiems, kas moka skaityti. Bet per šiuos tris mėnesių daugelis žurnalistų vėl atkirsti nuo auditorijos. Per pusantro šimto žiniasklaidos priemonių šalyje uždaryta, nutraukta tarptautinė pagalba.

„Netekus finansavimo, žurnalistai dirbę žiniasklaidoje, išėjo arba išvažiavo į kitas provincijas, arba į užsienį“, – teigia buvęs Goro žurnalistas Marufas Sajedi.

Žiniasklaida Afganistane / Stop kadras

Net ir tie, kas dar dirba, rizikuoja bet kada sulaukti bausmių, ypač kai provincijose talibų vadai kur kas nuožmesni negu ministrai Kabule, kurie bent jau bando neparklupti pasaulio akivaizdoje.

Talibanas žada leisti žurnalistams dirbti, bet neaišku, ką reiškia jo nustatytos raudonosios linijos – neskelbti nieko, kas prieštarauja Islamui ir nieko, kas pakenktų nacionaliniam saugumui.