Išteisintas JAV per protestą 2 žmones nušovęs jaunuolis – kritikai sprendimą vadina teisinės sistemos neįgalumo įrodymu

Jungtinių Valstijų prezidentas reiškia pasipiktinimą dėl teismo sprendimo išteisinti pernai Kenosha mieste per protestą už rasinę lygybę du žmones nušovusį jaunuolį. 18-metis Kyle`as Rittenhouse`as išteisintas dėl visų jų jam pateiktų kaltinimų, įskaitant žmogžudystę. Didžiulį atgarsį Jungtinėse Valstijose sukėlusi byla išprovokavo naujus protestus.

Išgirdęs nuosprendį kaltinamasis sukniumba kėdėje. Po beveik 25 valandas trukusio nagrinėjimo teismas priėmė verdiktą, kad du žmonės per protestą nušovęs tuo metu 17-metis K. Rittenhouse`as ginklą panaudojo savigynai.

Kyle`as Rittenhouse`as / AP nuotr.

Pernai rugpjūtį Kenosha mieste, Viskonsino valstijoje, demonstracijos prieš policijos smurtą išeiti į gatves paskatino tą pačią vasarą nutikęs įvykis, kai dėl pareigūno paleisto šūvio žuvo juodaodis. Šimtams protestuotojų marširuojant gatvėmis, kaltinamasis patruliavo su savimi nešiodamasis pusiau automatinį ginklą, kurį vėliau panaudojo prieš beginklį asmenį.

Teismo salėje kaltinamojo advokatas teigė, kad tą jis darė gindamasis – esą vienas žuvusiųjų per susidūrimą, Josephas Rosenbaumas, elgėsi neadekvačiai.

„Kyle`as šovė į Josephą Rosenbaumą, kad užkirstų kelią pavojui. Ir džiaugiuosi, kad taip padarė. Nes jei Rosenbaumas būtų turėjęs tą ginklą – nė trupučio neabejoju – jį būtų panaudojęs. Jis elgėsi neracionaliaii, buvo pamišęs“, – teigė kaltinamojo advokatas Markas Richardsas.

Protestas prieš teismo sprendimą dėl Kyle`o Rittenhouse`o / AP nuotr.

Byla labai greitai tapo svarbia nacionalinių diskusijų tema – iš dalies dėl to, kad ji prasidėjo pernai Jungtinėse Valstijose vis dar vilnijant protestams už rasinį teisingumą, kurių banga prasidėjo po juodaodžio George`o Floydo nužudymo. Be to, ir vėl imta kelti klausimus dėl ginklų nuosavybės ir kur yra savigynos ribos.

Vakarykštis verdiktas – prieštaringas. Kritikai politinėje kairėje sako, kad Rittenhouse`o išteisinimas rodo teisinės sistemos neįgalumą.

„Norėčiau sakyti, kad esu nustebinta, bet nesu. Man liūdna. Verdiktas reikš, kad dar daugiau žmonių bus sužeista dėl kitų žmonių, kurie mano galintys tiesiog apsiginkluoti ir šaudyti. Tai mane labai liūdina. Teisė į taikų protestą – štai dėl ko labiausiai bijau. Baiminuosi dėl taikių protestuotojų. Dabar man baisu“, – sako bylos stebėtoja Jennifer Pierce-Miller.

Protestas prieš teismo sprendimą dėl Kyle`o Rittenhouse`o / AP nuotr.

„Verdiktu labai džiaugiuosi. Manau, prisiekusieji buvo labai drąsūs. Akivaizdu – jie bylą nagrinėjo stropiai ir apgalvotai, kad priimtų nuosprendį, skyrė daug laiko“, – mano bylos stebėtojas Markas McCloskey.

Po sprendimo bent keliuose miestuose – Portlande, Niujorke ir kitur – kilo protestai. Jungtinių Valstijų prezidentas, nors sako esantis papiktintas ir susirūpinęs dėl tokio verdikto, teismo sprendimą pripažino, o gyventojus ragina laikytis rimties.