Aliide Naylor. Baltijos šalys gerai žino Rusijos ir Baltarusijos šantažą dėl dujų

Nors Aliaksandras Lukašenka pirmą kartą pagrasino nutraukti dujų tiekimą, Lietuvai ir Ukrainai tokia šantažo forma jau gerai pažįstama. Tik šį kartą Rusijos manipuliacijos su dujų tiekimu pasiekė ir Vakarų Europą. Knygos „Šešėlis rytuose: Vladimiras Putinas ir naujasis Baltijos frontas“ („The Shadow in the East: Vladimir Putin and the New Baltic Front”) autorė Aliide Naylor analizuoja susiklosčiusią situaciją.

Lapkričio 9 d., po kelių mėnesių nežinomybės dėl žiemai reikalingų kuro atsargų ir staigaus kainų šuolio visame žemyne, Rusija atnaujino dujų tiekimą Europai. Netrukus po to vakarinė jos kaimynė Baltarusija ėmė grasinti blokuosianti ką tik atsinaujinusį dujų srautą. Ne paslaptis, kad Rusijai patinka laikyti Europą ant trumpo pavadėlio, tačiau dabar jos pavyzdžiu pasinaudojo ir Baltarusija, daug atviriau išsakanti savo agresyvią poziciją ir su Jamalas–Europa dujotiekiu susijusius grasinimus. Be to, ji praktiškai neturi, ką prarasti, lyginant su Rusija.

Trečdalį visų reikalingų dujų Europa gauna iš Rusijos, todėl laikini jų tiekimo sutrikimai pakurstė nerimą dėl ES ir Didžiosios Britanijos energetinės priklausomybės nuo Maskvos. Jungtinėje Karalystėje dėl didėjančių išlaidų ir vėl kylančios COVID-19 bangos buvo priverstos užsidaryti 17 energetikos įmonių – energijos tiekėjai patiria precedento neturintį spaudimą. Nuo šių metų sausio iki rugsėjo kainos pakilo 250 procentų. Rusijos analitikai pažymi, kad dėl pakilusių kainų Rusijos valstybinės energetikos bendrovės „Gazprom“ pelnas per pirmąjį 2021 metų pusmetį išaugo 22 kartus.

Kaip bežiūrėtum, tai panašiau į politinį žingsnį, nepaisant nuolatinių Rusijos aiškinimų, kad verslo ir politiniai interesai yra du skirtingi dalykai. 2021 m. spalį Rusijos nuolatinis atstovas ES Vladimiras Čižovas leidiniui „Financial Times“ sakė, kad „anksčiau ar vėliau“ bus imtasi veiksmų kylančioms didmeninėms kainoms suvaldyti, nes Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas patarė „Gazprom“ „būti lankstesniems“, tačiau Europos sprendimas Maskvą laikyti geopolitiniu „priešininku“ mažai tepadeda. Iš esmės V. Čižovas leido suprasti, kad Vakarai turėtų būti šiek tiek pagarbesni Maskvos atžvilgiu, ir kad galutinį žodį dėl dujų tiekimo tars V. Putinas.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Pats V. Putinas savo pasisakymuose taip pat neslėpė ketinimų demonstruoti galią ES ir JK – užteks jam spragtelėti pirštais, kad dujų tiekimas būtų atnaujintas ir situacija normalizuotųsi. Panašu, kad šiuo metu jis kaip tik tai ir daro. Praėjusį antradienį Maskva padidino dujų tiekimą, todėl kainos kiek nukrito.

Sunku nepastebėti, kad kolektyvinį ES ir JK šoką sukėlė geriausiu atveju sąmoningas nežinojimas. Tačiau taip pat svarbu suvokti, kad Rusijos dujų tiekimas ES yra abipusiai naudingas procesas. Ar pastarojo meto dujų tiekimo sutrikimams galėjo turėti įtakos ir kiti veiksniai?

Galime šiek tiek paspekuliuoti ir pasvarstyti, kad pirma minėtų 17 nedidelių JK energetikos įmonių pasitraukimas iš rinkos visų pirma buvo naudingas „Shell“, „Octopus“, „Eon“ ir „British Gas“ („Octopus Energy“ pasipelnė daugiausiai, sulaukusi 580 tūkst. naujų vartotojų, antroje vietoje liko „Shell Energy“ su 514 tūkst.). Ta pati „Shell“, turinti nemažai prieštaringai vertinamo Rusijos dujotiekio „Nord Stream 2“ projekto, prieš kurį pasisakė kelios Šiaurės ir Rytų Europos valstybės, įskaitant ir Lietuvą, akcijų.

Tuo tarpu Baltarusija pastaruoju metu it nuo grandinės nutrūkusi atvirai kalba apie galimybę blokuoti dujų srautus.

Baltijos šalims ir Ukrainai tokie Rusijos ir Baltarusijos veiksmai, kuomet įkaitais paimami ypatingos svarbos infrastruktūros objektai, nėra jokia naujiena.

2006 m., didėjant Kijevo priklausomybei nuo rusiškų dujų, Rusija apribojo jų tiekimą Ukrainai, o po dvejų metų, Rusijai pradėjus karą su Sakartvelu, ėmė aiškėti, kad Azerbaidžano ir Europos „Nabucco“ dujotiekis yra pasmerktas žlugti – šis dujotiekis būtų stipriai sumažinęs Europos energetikos priklausomybę nuo Rusijos. 2013 metais projektas galutinai žlugo. 2015 metų pabaigoje, jau po Euromaidano, Ukraina patyrė kibernetinių atakų prieš jų elektros sistemą.

Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

Ketvirtadienį Baltarusijos lyderis A. Lukašenka, it išsiplėšęs lapą iš V. Putino užrašų knygelės, pagrasino blokuoti rusiškų dujų srautus į Europą, sakydamas, kad ES „pradėjo per daug mus gąsdinti“, mat bendrija kaip tik rengia naują sankcijų paketą.

„Mes aprūpiname Europą šiluma, o jie grasinasi uždaryti sieną. O jeigu blokuosime gamtinių dujų tranzitą? Siūlyčiau Lenkijos ir Lietuvos vadovams, taip pat kitiems besmegeniams pareigūnams labai gerai apie tai pagalvoti“, – sakė jis. Kiek vėliau Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas (galbūt nepritariamai) sakė, kad A. Lukašenkos grasinimas nebuvo suderintas su Maskva. Tuo tarpu Baltijos šalių gynybos ministrai paskelbė bendrą pareiškimą, smerkiantį A. Lukašenkos veiksmus.

Grasinimai neigiamai paveikti svarbią infrastruktūrą pateikiami dviem skirtingomis formomis.

Kremlius grasina aktyviau, bet labiau užslėpta forma, tuo tarpu A. Lukašenkos grasinimai atviresni, tik gal ne tokie rimti. Žinoma, Rusija turi daugiau ką prarasti nei Baltarusija.

Rusijos korporacija „Gazprom“, kaip jau minėta anksčiau, didžiąja dalimi priklauso Rusijos Vyriausybei. „Vakarų“ politikai dažnai neįvertina, kiek Rusijos energetiniai interesai yra persipynę su politiniais interesais; galios blokas, monopolizavęs šalies naftos ir gamtinių dujų išteklius, yra glaudžiai susijęs su politika – tuo tarpu „Vakarų“ pasaulyje mes didžiuojamės tuo, kad verslas ir valdžia veikia skyrium.

Žinoma, verslas daro didelę įtaką visų šalių politikai, tačiau jei Kremlius ir toliau stums naratyvą, kad verslas yra verslas, o politika yra politika, o mes ir toliau tuo tikėsime, darysime didelę klaidą. Šios sferos visuomet bus susijusios. Paprasčiau tariant, Baltarusija, atsižvelgiant į šalies dydį, turi kur kas mažiau gamtinių išteklių, kuriuos gali eksportuoti.

„Nord Stream 2“ / Vida Press nuotr.

Tačiau Rusijos galia galbūt taip pat yra pervertinama. „Nord Stream 2“ dar nepaleistas, o Vokietija dar turi keturis mėnesius, per kuriuos turės sertifikuoti (arba atsisakyti sertifikuoti) „Nord Stream 2“. Juk Kremliui „Nord Stream 2“ visada buvo labiau geopolitinis, o ne verslo projektas, kurio tikslas iš dalies yra nubausti Ukrainą už staigų posūkį ES link.

Laikinai pareigas einanti Vokietijos kanclerė Angela Merkel, tradiciškai palaikiusi mažiau priešiškus santykius su V. Putinu, tebėra valdžioje, kol šalies vairą bus pasirengęs perimti naujas kancleris (greičiausiai tai įvyks gruodį, o naujuoju kancleriu, SPD sudarius koaliciją su žaliaisiais ir liberalais, taps socialdemokratas Olafas Scholzas), todėl tikėtina, kad Kremlius nenorės elgtis pernelyg antagonistiškai.

Vėlgi, verslas ir politika Vokietijoje tebėra susiję. Bet tai ne visais atvejais yra gerai. Vokietijoje šiaurinis Meklenburgo-Pomeranijos regionas labai džiaugiasi naujuoju dujotiekiu ir šią vasarą netgi paminėjo Rusijos dieną.

Siekiant paspartinti dujotiekio tiesimą, sausio mėnesį buvo įkurtas keistas Klimato ir aplinkos apsaugos fondas. Būtent šis regionas yra atsakingas už įvairių leidimų, reikalingų, dujotiekio eksploatacijai pradėti, išdavimą. Galutinis dujotiekio terminalas Vokietijoje yra Lubmine, Meklenburgo-Pomeranijos žemėje, o jo eksploatacija greičiausiai turės teigiamos įtakos vietos ekonomikai. Visa tai vyksta nepaisant didžiulio pasipriešinimo visame pasaulyje ir pačioje Vokietijoje.

Dujotiekis (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Kaip šių metų pradžioje rašė vokiečių žurnalas „Der Spiegel“, „dėl to buvo prarastas pasitikėjimas A. Merkel politika Rusijos atžvilgiu“. Daugeliui JAV ir Šiaurės bei Rytų Europos šalių gyventojų dėl to buvo prarastas pasitikėjimas Vokietija. Įvykiai pasisuko kiek kita linkme antradienį, kai Vokietija pranešė sustabdžiusi „Nord Stream 2“ sertifikavimo procesą. Šiuo metu Šveicarijoje registruota bendrovė „Nord Stream 2“ didžiąją dalį savo turto turi perkelti į antrinę įmonę Vokietijoje.

Painūs verslo ir geopolitikos ryšiai bus puoselėjami toliau. D. Peskovas teigia, kad „Rusija nevaidina ir negali vaidinti jokio vaidmens šiuo metu Europos dujų rinkoje susiklosčiusioje situacijoje“. Bet akivaizdu, kad tai netiesa.

Didžiosios Vakarų energetikos bendrovės, taip pat dabartinė Vokietijos Vyriausybė ir JK Vyriausybė, yra suinteresuotos tęsti bendradarbiavimą su Rusija energetikos srityje. Kol Rusija tokia apimtimi kaip dabar kontroliuos pasaulio gamtinius energetikos išteklius, jokie protestai nebus išgirsti.

Aliide Naylor yra britų žurnalistė ir redaktorė, knygos „Šešėlis rytuose: Vladimiras Putinas ir naujasis Baltijos frontas“ autorė.

Šiame straipsnyje pateikiama autoriaus nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su LRT nuomone.