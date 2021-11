Cichanouskaja: kol neišspręsime diktatūros krizės Baltarusijoje, tol neišspręsime ir migrantų krizės

Rusijos ir Baltarusijos propagandos mašinos vis garsiau skelbia, kokie svarbūs Europos Sąjungai yra Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka sprendžiant migrantų krizę, kurią patys ir sukėlė. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.

– Atrodo, kad Europa neišgirdo jūsų raginimų nepradėti tiesioginių diskusijų ir derybų su Aliaksandru Lukašenka. Vokietijos kanclerė Angela Merkel vakar su juo kalbėjosi beveik valandą. Tiesa, nevadino jo prezidentu, tik ponu Lukašenka. Tačiau tai buvo pirmas kartas po pernai vykusių ginčytinų rinkimų. Taip pat leista suprasti, kad tokie pokalbiai bus tęsiami. Ar jūs pavadintumėte tai klaida?

– Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad žinau, jog Europos bendruomenė ir Europos lyderiai laikosi principingos pozicijos ir niekas nesiruošia kalbėtis su diktatoriumi ir nusikaltėliu. Jis laiko įkaitais 9 milijonus baltarusių ir vargšus migrantus, kuriuos pats ir atvežė į pasienį. Aš suprantu, kad vakarykštis skambutis buvo iš humanitarinių paskatų, kai žmonės šąla pasienyje ir neturi galimybės netgi grįžti į Minską, nes jų nepraleidžia Baltarusijos jėgos struktūrų atstovai. Aš tai suprantu. Tačiau pati būdama baltarusė aš negaliu to suvokti, kai mes prašome nebendrauti. Bet vėlgi aš manau, kad tai yra ponios A. Merkel asmeninė iniciatyva. Prieš metus buvo bandymas susiskambinti su diktatoriumi dėl Baltarusijos politinių kalinių, tąkart dialogas nepavyko. Bet, matyt, pirmiausia tai buvo sąlygota noro padėti žmonėms. Tačiau tai nėra joks pripažinimas A. Lukašenkos kaip teisėto valstybės vadovo.

– Matome, kad Rusijos ir Baltarusijos propagandos mašinos labai aktyviai išnaudoja šį dialogą. Kaip manote, koks yra galutinis tikslas?

– Visa tai daroma propagandos tikslais, siekiant parodyti, kad Europa, tik sukūrus migrantų krizę pasienyje, iškart parodė savo silpnumą, neturi valios prieštarauti. Režimas nori parodyti, kad yra gyvas, stiprus ir nevaržomas gali daryti ką panorėjęs. Tačiau taip nėra. Iš tikrųjų režimas išgyvena sunkmetį ir žmonės Baltarusijoje tęsia savo kovą už nepriklausomybę, o Europa laikosi tvirtos pozicijos ir nepripažįsta A. Lukašenkos teisėtu valstybės vadovu. Niekas neatsižvelgia į režimo pastangas įrodyti savo galią ir teisėtumą, tiesiog nori padėti migrantams, esantiems pasienyje.

Pasinaudodama proga noriu pabrėžti, kad ši krizė nukreipė dėmesį į kitus dalykus. Baltarusijos kalėjimuose, kaip ir anksčiau, vis dar kenčia politiniai kaliniai. Deja, neturime vaizdų iš ten jų kančioms perteikti ir dėl šios priežasties šiandienos kontekste tai šiek tiek pamirštama. Kol neišspręsime politinės krizės Baltarusijoje, diktatūros krizės, tol neišspręsime ir migrantų krizės klausimo, nes režimas sugalvos dar ką nors. Mes turime gydyti ligą, ne jos simptomus.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

– V. Putinas taip pat sulaukė daugiau Europos Sąjungos lyderių dėmesio. A. Merkel kalbėjosi su juo telefonu. Vėliau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kalbėjosi kaip su jėga, kuri galėtų padėti deeskaluoti situaciją pasienyje. Ar jūs tikite, kad Minsko režimas galėjo organizuoti šią hibridinę ataką be Kremliaus pagalbos ar žinios?

– Mes neturime įrodymų, kad Kremlius kokiu nors būdu dalyvauja šiame procese. Mažų mažiausiai jie ramiai stebi įvykius. Ir tas faktas, kad bandoma kalbėtis ne tiesiogiai su režimu, o per kitų šalių atstovus, dar sykį įrodo, jog A. Lukašenka nepripažintas teisėtu valstybės vadovu. Be abejo, Rusija galėtų konstruktyviai dalyvauti reguliuojant krizes – tiek migrantų, tiek politinę – ir būti viena iš mediatorių demokratinės visuomenės ir režimo derybose.

– Varšuvoje gyvenantis vienas iš Baltarusijos opozicijos lyderių Pavelas Latuška, remdamasis savo šaltiniais Baltarusijos žvalgyboje, sako, kad Minsko režimas apmoko žmones iš Irako ir Afganistano, ruošia juos kartu su migrantais keliauti prie sienos ir panaudoti ginklus. O gal jūs turite savo šaltinių, kurie šitą informaciją galėtų patvirtinti arba išplėsti?

– Labai daug galime spręsti iš vaizdo medžiagos, kurią gauname iš pasienio. Mes matome, kad migrantai negali grįžti į Minską, negali išskristi į savo šalis, net jeigu to norėtų. Jėgos struktūrų atstovai Baltarusijoje jiems neleidžia to padaryti. Mes matome, kad tie patys jėgos struktūrų atstovai muša tuos žmones. Siaubas, kas vyksta pasienyje. Aš neturiu visų duomenų, tačiau tai, kaip elgiasi žmonės su antpečiais, yra tikras siaubas. To neturėtų būti Europoje šiandien.

Migrantai Baltarusijos-Lenkijos pasienyje / AP nuotr.

– Artimiausiomis dienomis Europos Sąjunga planuoja paskelbti naują sankcijų paketą Minsko režimui. Yra kalbama apie tris dešimtis Baltarusijos pareigūnų, apie kelionių agentūras, nacionalinį oro vežėją, kuriems šios sankcijos būtų taikomos. Ar jūs pasakytumėte, kad sankcijos veikia?

– Sakyčiau, sankcijos yra viena stipriausių priemonių bandant paveikti režimą. Po lėktuvo užgrobimo buvo priimtas 4-as sankcijų paketas. Jos buvo tikrai efektyvios, bet turėjo nemažai trūkumų. Tačiau nei taikytos sankcijos, nei vyriausybinės organizacijos nesuveikė visu pajėgumu. Šis sankcijų paketas yra tiesiogiai nukreiptas prieš įmones ir asmenis, kurie tiesiogiai susiję su migrantų krizės organizavimu. Sankcijos bus efektyvios tik tuo atveju, jeigu bus nukreiptos į valstybines struktūras. Į tas sritis, kurios smogs režimui pirmiausia. Dėl šios priežasties mes kalbame apie sankcijas, pavyzdžiui, valstybiniams bankams. Sankcijos veikia, kai jos yra stiprios, bendros ir kai tai nėra pusėtinos priemonės.

– Vis garsiau skamba raginimai Europos Sąjungai uždaryti sieną su Baltarusija. Vis realesnė atrodo ir fizinė tvora, ir jos statybos. Ar jūs matytumėte tai kaip šios krizės ir galbūt kitų krizių pagrindinį sprendimą?

– Tai gali būti laikinas sprendimas, bet aš nuo pat pradžių buvau prieš fizines sienas. Tarp Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos niekada nebuvo sienų. Ir fizinė užkarda, fizinės sienos yra blogų dalykų pradžia. Kad ir ką kalbėtų propaganda, jie patys stato sieną tarp mūsų valstybių. Tai yra priverstinės priemonės, skirtos migrantų srautui sustabdyti. Ir aš tikiuosi, kai viskas stabilizuosis Baltarusijoje ir žmonės kurs naują Baltarusiją, tos sienos bus sugriautos.

– Sakote, kad netikite, jog A. Lukašenka užsuktų dujas Europai. Kodėl jūs tuo tokia tikra?

– Girdėjome pirmiausia Rusijos atsakymą, kad jie turi įsipareigojimų Europai ir ketina jų laikytis. O kadangi Baltarusija tik teikia dujų tiekimo paslaugą, ji neturi tariamo stebuklingo čiaupo, kurį galėtų užsukti be Rusijos sutikimo. O Rusija savo poziciją šiuo klausimu išreiškė gana aiškiai.

Dujos / Asociatyvi / AP nuotr.

– Savaitgalį paskelbtame interviu A. Lukašenka sako, kad norėtų, jog Minskas iš Rusijos įsigytų kelis balistinių raketų „Iskander“ kompleksus, o juos dislokuotų Vakaruose ir Rytuose. Ar galima šiuos norus vertinti kaip blefą, ar tai potenciali grėsmė?

– Manau, daugelis pareiškimų, kuriuos girdime iš šio žmogaus, yra deklaratyvūs ir jų tikslas – įbauginti Vakarus. Jų tikslas – pabrėžti jo stiprybę ir galią. Tačiau šie pažadai tušti, nes konflikto eskalavimo niekam nereikia. Čia žiūrima, kas ką įveiks šiame žaidime. Esu tikra, kad Europoje taip pat tai supranta. Esu tikra, kad 27 Europos šalys ir jų demokratinė bendruomenė suvokia, jog vienas diktatorius negali šantažuoti tiek tautų. To negali atsitikti, jūs esate stiprūs ir reikia išlaukti tam tikrą laiką.

– Šiomis dienomis sulaukiame vis daugiau signalų, kad Minskas pasiruošęs derėtis su Europos Sąjunga. Kaip manote, kas pasikeitė?

– Vienintelis dalykas, į kurį verta įsiklausyti, yra tai, kad režimas pasiruošęs bendrauti su demokratine Baltarusija, su žmonėmis. Bet tai bus įmanoma tik tuomet, kai bus paleisti visi politiniai kaliniai ir bus sustabdytos represijos. Tai bus signalas. O kalbos, kad režimas yra pasiruošę kalbėtis su Vakarais, yra niekinės. Dialogas už baltarusių tautos nugaros, kalbant jų vardu, yra nepriimtinas. Tai jokiu būdu neišspręs nė vieno konflikto. Tik kardinalus politinės situacijos šalyje pokytis gali duoti nuoseklių teigiamų rezultatų.