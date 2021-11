Po Nausėdos žodžių dėl kalbėjimosi su Lukašenka – karšta politikų ir ekspertų reakcija: nejaugi Kremlius jau rado kelius į prezidentūrą?

Neteisėtos migracijos krizė Lenkijos ir Lietuvos pasienyje su Baltarusija galėtų būti sprendžiama kreipiantis ir į autoritarinį Baltarusijos vadovą Aliaksandrą Lukašenką, teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Tokie šalies vadovo žodžiai stebina tiek Seimo narius, tiek politikos ekspertus, kurie retoriškai klausia, ar per naktį staiga pasikeitė užsienio politikos pozicija?

Prezidentūra po G. Nausėdos pasisakymo BBC: kalbėtis čia tikrai nereiškia žodžio derėtis

„Manau, kad yra galimybių išspręsti krizę kreipiantis ir į poną Lukašenką, kaip ką tik tai padarė Angela Merkel. Mes turime kalbėtis su žmogumi, kuris atsakingas už tai, kas vyksta pasienyje“, – antradienį interviu BBC sakė šalies vadovas.

A. Merkel skambutį A. Lukašenka teisina ir prezidento patarė Asta Skaisgyrytė.

„Tai kad kalbasi nėra labai blogai. Jei mes visi sutariam, kad blogiausias scenarijus būtų karas, tai kad karo išvengtume, turime padaryti viską, kad deeskaluotume situaciją“, – „Žinių radijo“ laidoje antradienio rytą kalbėjo prezidento Užsienio politikos grupės vadovė.

Po pasirodžiusių publikacijų apie G. Nausėdos pasisakymų BBC, LRT.lt kreipėsi į prezidentūrą, ką šalies vadovas norėjo pasakyti savo žodžiais.

„Aš siūlau žiūrėti į visą interviu kontekstą ir jame žodis kalbėtis čia tikrai nereiškia žodžio derėtis. Jis yra nukreiptas į konkretų asmenį, apie ką sukasi visa istorija“, – LRT.lt kalbėjo prezidento G. Nausėdos komunikacijos grupės atstovė Raminta Stanaitytė-Česnulienė.

Prezidento atstovas spaudai Ridas Jasiulionis vėliau LRT.lt patikslino, kad interviu sakinį „mes turime kalbėtis su žmogumi, kuris atsakingas už tai, kas vyksta pasienyje“ prezidentas G. Nausėda ištarė atsakydamas žurnalistui į klausimą apie tai, kaip Lietuva ar Lenkija galėtų prisidėti prie humanitarinės krizės prie Lenkijos ir Lietuvos sienos su Baltarusija išsprendimo.

Kaip vėliau BNS informavo prezidentūra, G. Nausėda apie planuojamą pokalbį buvo informuotas iš anksto.

„Pats pokalbio faktas su autokratiniu lyderiu niekaip nepakeičia jo nelegitimaus statuso, nepaverčia jo teisėtai išrinktu vadovu“, – nurodoma komentare.

A. Merkel ir A. Lukašenkos pokalbį prezidentūra teigia vertinanti kaip „mėginimą deeskaluoti situaciją Minsko režimui tęsiant hibridinę ataką prieš Europos Sąjungą, toliau stumiant tūkstančius nelegalių migrantų prie Lenkijos ir Lietuvos sienos su Baltarusija“.

Pasisakymas nustebino ir politikus, ir ekspertus: nejaugi Kremlius jau tikrai rado kelius ir į Lietuvos prezidentūrą?

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto lektorius Ignas Kalpokas LRT TELEVIZIJOS laidoje „Laba diena, Lietuva“ teigia, kad tokie prezidento žodžiai – labai netikėti ir priverčiantis klausti, ar per naktį staiga pasikeitė Lietuvos užsienio pozicija?

Gitanas Nausėda ir Angela Merkel / Lietuvos Respublikos Prezidentūros/R. Dačkaus nuotr.

„Labai keistas ir įdomus pareiškimas, nes pats prezidentas pakankamai ilgai ir atkakliai teigė, jog nereikia ir neverta kalbėtis su A. Lukašenka, be to, buvo kritiškas galimų diskusijų su jo režimu atžvilgiu. Tam tikra prasme, gal čia mes matome ir tokį pralaužtos užtvankos efektą, kuomet A. Merkel pakalbėjus su A. Lukašenka, pasidarė legitimu ir natūralu su juo kalbėti, bet tai toks visiškas netikėtas ir apsivertimas Lietuvos užsienio politikos pozicijos, kuomet mes daugiau nei metus po suklastotų rinkimų sakėme, kad negalima kalbėtis, o dabar per naktį staiga viskas keičiasi. Tai labai netikėta“, – pastebi VDU lektorius.

Karštai į šią G. Nausėdos poziciją sureagavo ir analitikas Marius Laurinavičius.

„Oho!!!“, – tokia reakcija sureagavo M. Laurinavičius.

Toliau jis tęsia, kad toks G. Nausėdos pasisakymas gerokai kitoks, nei šalies vadovas kalbėjo vos mažiau nei prieš savaitę.

Analitikas net retoriškai klausia – nejaugi Kremlius jau tikrai rado kelius ir į Lietuvos prezidentūrą?

Seimo narys, konservatorius Matas Maldeikis taip pat buvo nustebęs dėl tokio prezidento komentaro BBC.

„Turime situaciją, kai Baltarusijos ir Rusijos strategai suvartė Lietuvos prezidentą kaip šiltą vilną. Visos migrantų krizės tikslas buvo priversti ES sėsti prie stalo su A. Lukašenka, taip jį legitimizuojant. Parodant, kad S. Cichanouskaja, kuri per metus turėjau daugiau dvišalių susitikimų su pasaulio lyderiais nei du mūsų paskutiniai prezidentai, yra nelegitimu. Tuo pačiu mano šalies prezidentas išdavė ir Lenkiją, kuriai šiuo metu tenka didžiausias spaudimas“, – stebisi politikas.

Parlamentaras pastebi, kad kitą kartą, kuomet girdėsime, kad ES yra silpna, pasak M. Maldeikio, visada pažiūrėkime į Lietuvos prezidentą.

A. Lukašenka pirmadienį bendravo su A. Merkel

LRT.lt primena, kad Angela Merkel su A. Lukašenka pirmadienį kalbėjosi apie „sudėtingą padėtį prie Baltarusijos ir ES sienos, ypač dėl būtinybės suteikti humanitarinę pagalbą ten esantiems pabėgėliams ir migrantams“, teigia kanclerės atstovas spaudai.

Praeitą savaitę A. Lukašenkos sąjungininkas, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ragino ES lyderius tiesiogiai kalbėtis su Baltarusijos autoritariniu lyderiu, kad būtų išspręsta migracijos krizė.

Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

Pirmadienį vakare V. Putinas taip pat aptarė krizę prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.

ES pirmadienį uždegė žalią šviesą naujoms sankcijoms A. Lukašenkos režimui už jo vaidmenį kurstant krizę.