Per gaisrą vienos Indijos ligoninės COVID-19 skyriuje žuvo 11 žmonių

Indijos vakarinėje Maharaštros valstijoje 11 pacientų mirė šeštadienį per gaisrą ligoninės COVID-19 skyriuje, pranešė pareigūnai.

Vietos administracijos pareigūnas Rajendra Bhosle Naujojo Delio televizijai sakė, kad gaisro metu palatoje buvo apie 17 pacientų, likę gyvi pacientai buvo perkelti į COVID-19 skyrių kitoje ligoninėje.

Dauguma žuvusiųjų buvo vyresni kaip 60 metų.

Pareigūnas pridūrė, kad nors gaisras buvo suvaldytas, jo priežastys nėra aiškios, todėl bus atliekamas tyrimas. Liepsnos visiškai sunaikino naują ligoninės skyrių, specialiai pastatytą koronavirusu užsikrėtusiems pacientams gydyti.

Buvęs valstijos vyriausiasis ministras Devendra Fadnavisas socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė užuojautą ir paragino imtis „griežtų veiksmų“ prieš kaltininkus.

Tokie įvykiai Indijoje nėra neįprasti. Gegužę, kai šalis kovojo su itin sparčiu koronaviruso atvejų augimu, gaisras COVID-19 palatoje vakarinėje Indijos dalyje nusinešė mažiausiai 18 pacientų gyvybes.

Prasta priežiūra ir tinkamos gaisro gesinimo įrangos trūkumas – dažna mirtinų gaisrų priežastis Indijoje.

Nepakankamai finansuojama valstybinė sveikatos sistema per ankstesnę COVID-19 bangą balandį ir gegužę buvo atsidūrusi ties griūties riba. Be to, virtinę ligoninių skyrių COVID-19 pacientams nuniokojo aukų pareikalavę gaisrai.

Gegužę per gaisrą vienoje Gudžarato valstijos ligoninėje žuvo mažiausiai 16 koronavirusu užsikrėtusių žmonių ir dvi slaugytojos. Policijos tyrimas parodė, kad intensyviosios terapijos skyrius užliepsnojo dėl elektros trumpojo jungimo.

Balandį mažiausiai 13 COVID-19 pacientų žuvo vienoje Mumbajaus klinikoje per gaisrą, kilusį praėjus kelioms dienoms po kito panašaus incidento tame pačiame mieste, nusinešusio 22 žmonių gyvybes.