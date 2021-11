Injekcijos, mušimas ir siūlymas kariauti Donbase – 10 metų kalėjime kankintas rusas per pelkę pabėgo į Lietuvą

„Madam depo“ injekcijos, morka iš rankšluosčio, elektrošokas – tokius ir kitus fizinio bei psichologinio poveikio būdus Rusijos kalėjimuose patyrė iš Kazanės kilęs Dmitrijus Novikovas.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

Iš viso už savo nacionalinius demokratinius įsitikinimus jis už grotų praleido daugiau nei 10 metų, įskaitant šešis mėnesius pataisos kolonijoje Nr. 3 Vladimiro srityje, kur kali ir žinomas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas.

Kai po trečios įkalinimo bausmės Dmitrijumi vėl susidomėjo specialiosios tarnybos, jis pirmiausia pabėgo į Ukrainą, o iš ten – į Lietuvą.

– Dmitrijau, kaip atsitiko, kad Rusijoje jus pradėjo persekioti?

– Buvau Kazanės nacionaldemokratų lyderis, o valdžiai labai nepatinka, kai kas nors pasisako prieš ją. Kazanėje 2008–2009 metais mes vieni pirmųjų pradėjome kalbėti, kad pagrindinis Rusijos priešas – Vladimiras Putinas ir jo funkcionieriai. Dešiniųjų pozicija tuo metu nebuvo išskirtinė, nes tais laikais visi kovojo su nekontroliuojama migracija.

Dmitrijus Novikovas / E.Blaževič/LRT nuotr.

Dešinieji mūsų šalyje daugiausia kovojo su nekontroliuojama migracija ir tai, žinoma, niekam nepatiko. Totorija turi specialų statusą, kažkada norėjo atsiskirti nuo Rusijos, bet mums nepavyko, todėl siekiant užkirsti kelią panašioms ambicijoms dabar ten į valdžią sodinami absoliučiai Kremliui lojalūs ir atsidavę žmonės.

– Ar šiuo metu separatistinės nuotaikos ten stiprėja, ar, priešingai, blėsta?

– Galbūt yra tokių sentimentų, bet žmonės apskritai bijo reikšti savo nuomonę. Neseniai buvo net vaizdo įrašas, kuriame žmonių buvo klausiama, kaip jie gyvena. Ir jie atsako, kad gyvena blogai, valdžia nekelia pensijos. „O kaip jūs vertinate „Vieningąją Rusiją“? „Oi, gerai vertiname, pensiją pakėlė.“ Ir panašiai.

Separatizmo nuotaikas ir anksčiau greičiausiai palaikė vienetai, pavyzdžiui, Totorių visuomenės centras. O mes už žodį „nacionalinis“ buvome išvadinti fašistais. Dabar pas mus labai madinga visus vadinti fašistais, fašistais vadinami ir Baltijos šalių gyventojai, ir ukrainiečiai.

– Tad jūs prisijungėte prie nacionalistų, kas nutiko po to? Prasidėjo radikalūs pareiškimai?

– Man sunku pasakyti, kas yra „radikalus“. Tiesiog kritikavome valdžią, rengėme mitingus, tada tai daryti buvo paprasčiau. Į juos susirinkdavo apie 20 žmonių, o palaikė mus gal šimtas. Žinoma, akcentavome savo pažiūras, propagavome, pavyzdžiui, sveiką gyvenseną, rusišką krosą ir pan. Organizavome akciją „Gėlė mainais į cigaretę“. Už tai, be kita ko, buvome apkaltinti, kad užsiimame kone terorizmu, griauname sistemą. Dėl to 2010 metų pradžioje įvyko susirėmimas tarp mūsų jaunimo ir vadinamųjų kairiųjų radikalų.

Protestai Rusijoje / AP nuotr.

Po pusantro mėnesio pas mane atėjo daryti kratos, tada ir sužinojau, kad dalyvavau tame išpuolyje, kad jau pusantro mėnesio esu ieškomų asmenų sąraše. Turime tokį Kovos su ekstremizmu centrą, į jį ir buvau nuvežtas. Ten man pasakė, kad arba tu išeini iš čia kaip avinėlis ir darai tai, kas tau sakoma, arba neišeini.

– Ko jie reikalavo mainais už laisvę?

– Kaip suprantu, savo aplinkoje turėjau būti įtakos agentas, nes ten esu gerbiamas. Ir jei man lieps ką nors diskredituoti, turėsiu taip ir padaryti. Aš, aišku, atsisakiau. Tada man pasakė, kad manęs nepaleis. Už tą išpuolį man skyrė trejus su puse metų, o po metų dar pridėjo už ekstremistų bendruomenės būrimą. Buvo teigiama, kad iš įkalinimo vietų sukūriau ekstremistų bendruomenę, turinčią padegti Totorių visuomenės centro biurą.

– O jūs kaip nors su tuo buvote susijęs?

– Ne. Kaip aš galėjau tai padaryti, jei buvau kalėjime? O įdomiausia, kad vėliau paaiškėjo, jog Totorių visuomenės centras apie tariamą padegimą nieko nežinojo, nors buvo nukentėjusioji pusė. Už tai prie trejų su puse metų man pridėjo dar ketverius.

Dmitrijus Novikovas / E.Blaževič/LRT nuotr.

2014 metais, kai Ukrainoje vyko Maidanas, o Donecke ir Luhanske ėmė plisti protesto nuotaikos, FSB atstovai pradėjo lankytis tokiose vietose, kokioje sėdėjau aš, siūlydami teikti, taip sakant, savanorišką pagalbą Donbaso ir Luhansko gyventojams. Kitaip tariant, rašai malonės prašymą, po savaitės tave išleidžia ir važiuoji į Ukrainą. Aš visiškai palaikau Ukrainą ir manau, kad Krymas buvo prijungtas prie Rusijos ne referendumo, o karinės aneksijos būdu. Aš jiems taip ir pasakiau, o jie atšovė: „Tu dėl to dar pasigailėsi.“

Iš tikrųjų pasigailėjau, nes buvau išvežtas į Vladimiro sritį. Ten yra tokia pataisos kolonija Nr. 3. Tikriausiai esate girdėję apie Gulagu.net kankinimų skandalą. Taigi, tai yra viena iš tų įstaigų, ten yra psichiatrijos ligoninė, kur naudojami kankinimai ir baudžiamosios psichiatrijos metodai. Tai daug baisiau nei tiesiog kankinimas.

– Papasakokite, kaip buvote kankinamas, kokie psichologinio poveikio būdai buvo naudojami.

– Ten kankinami patys aršiausi opozicionieriai. Pavyzdžiui, ten kali Aleksejus Navalnas. Ten išbuvau beveik šešis mėnesius. Vaistai ten skiriami visiems, pavyzdžiui, yra tokia injekcija „Madam depo“ (moditen-depo).

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

– Tos pačios baudžiamosios priemonės kaip ir sovietiniais laikais. Ką galėtumėte pasakyti apie jo poveikį?

– Jausmas toks, tarsi viską matytum tik juodai ir baltai, praktiškai nieko nesuvoki, esi kaip daiktas. Miglotai supranti, kad tau kažkas negerai, be to, labai bloga fizinė savijauta. Fiziologiškai būna tokių dalykų kaip liežuvio iškritimas iš burnos ir pan.

Be to, kartais pas tave ateina ir muša, nepaaiškinę už ką. Kalėjime yra toks dalykas, jis vadinamas morka – tai tam tikru būdu susuktas rankšluostis. Jis sušlapinamas, nepalieka žymių, tačiau smūgio jėga didesnė nei policininko lazdos.

Ir dar yra toks dalykas, kaip čia geriau paaiškinus. Lauko telefonui naudojama tokia dinama. Tai toks karinis išradimas, jį galima pamatyti senuose filmuose: veikėjas viena ranka suka rankenėlę, o kita laiko ragelį ir į jį kalba. Tai dinama, sukurianti labai stiprią įtampą. Ji nėra mirtina, bet visus elektrošoko „malonumus“ garantuoja.

Be to, ten privalu išmokti visų įstaigos darbuotojų vardus, pavardes ir pareigas. Aš suplėšiau lapą su jų sąrašu, todėl jie man sakydavo, kad muša ir už tai.

Dmitrijus Novikovas / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Kas jums padėjo išgyventi, neišprotėti?

– Tikriausiai tikėjau tuo, ką darau, tikėjau, kad visa tai ne veltui.

Įdomu tai, kad nebandė iš manęs išgauti jokios informacijos, tiesiog nubaudė už kalbas dėl to paties Krymo, be to, rinkau pinigus Maidano dalyviams.

2017 metais, kai jau turėjau išeiti į laisvę, pas mane atvyko Konstitucinės santvarkos apsaugos departamento atstovas ir pasakė, kad išeiti į laisvę nepavyks, kad dar teks pasėdėti dvejus ar dvejus su puse metų. Jis pažadėjo paskleisti už mane propagandą. Sakė, kad iš manęs net nieko nereikalaujama – tiesiog reikia sėdėti ir tylėti teismo salėje.

– Taip ir padarėte ar bandėte protestuoti?

– Tiesą sakant, aš tiesiog negalėjau tuo patikėti – man buvo likę trys mėnesiai iki laisvės ir visa tai atrodė taip fejeriška. Ir vėl nieko nereikia daryti, nereikia jokio prisipažinimo, nieko. Iš tiesų, likus savaitei iki paleidimo, buvau nuvežtas į tardymo izoliatorių. O tada mane vėl suėmė už propagandą ir ekstremizmą internete. Buvau apkaltintas pakartotiniu tam tikrų teiginių paskelbimu, nors aš to nedariau. Protestavau, dariau viską, ką galėjau, bet galiausiai man skyrė dar pustrečių metų. Į laisvę išėjau 2019 metų gruodį.

– Dmitrijau, o kaip jūs atsidūrėte Lietuvoje?

– Išėjęs nenusiraminau, tęsiau veiklą. Jie vėl pradėjo mane kviestis, o kažkuriuo metu jau mano pažįstami pradėjo sakyti, kad jie vėl manimi domisi.

Todėl nusprendžiau nieko nelaukti, susikroviau daiktus ir praėjusių metų spalio 23 dieną autostopu nuvažiavau į Ukrainą prašyti ten prieglobsčio, nes juk palaikiau Maidaną, tikėjausi, kad viskas bus gerai. Bet galiausiai mano prašymas buvo atmestas, jie pasakė, kad Rusija yra teisinė valstybė – nėra pagrindo manyti, kad ten man bus taikomos kokios nors represijos. Nežinau, su kuo tai susiję, paprasti ukrainiečiai mums labai draugiški, o jei kalbėtume apie valdininkus, atrodo, kad tai Rusijos ministerijos filialas.

Atsidūriau užsieniečių laikinojo sulaikymo centre ir ten sutikau vieną žmogų – jis pasiūlė pagalvoti apie Baltijos šalis. Neturėjau didelio pasirinkimo, neturėjau dokumentų, turėjau tik Rusijos vidaus pasą, kuris niekur kitur negalioja... Bet turiu pasakyti, kad Ukrainos biurokratinė mašina kluptelėjo ir aš atsidūriau laisvėje.

Maskvos Kremlius / AP nuotr.

Nusigavau į Kijevą, ten manęs laukė draugas ir mes per Baltarusiją, per Baltarusijos pelkes patraukėme į Lietuvą. Nors, kaip man pasakojo, į tas pelkes net vietiniai nosies nekiša. O Baltarusijoje bendri pažįstami mus nuvežė iki Lietuvos sienos ir ten vėl ėjome per pelkes – toje vietoje, kur susikerta Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos.

– Nebuvo baisu eiti per pelkes?

– Suvokiau, kad kitos išeities nėra, kad Rusijoje prasideda politinės žmogžudystės. Buvo ir kitų priežasčių. Kitą dieną po pokalbio su FSB pareigūnais mane ištiko infarktas, nors tada man buvo 30 metų. Aš nerūkau, sportuoju, bet štai miokardo infarktas esant tokio amžiaus.

Be to, būdamas Ukrainoje, rengiau A. Navalno palaikymo protestus – niekas man už tai nebūtų dovanojęs. Taip pat aktyviai daviau interviu ir kalbėjau apie tai, kas vyksta Vladimire.

Taip nušalusiomis kojomis atsidūrėme Lietuvoje, buvo 2021 metų vasario pabaiga. Nuvykome tiesiai į Migracijos departamentą. Tada dar nebuvo migracijos krizės, mus išleido, išsinuomojome bendrabučio kambarį ir pagaliau galėjome nusiauti tuos šlapius batus. Man nušalo pėdos, net kojų pirštai buvo pradėję juoduoti, bet dabar jau viskas gerai.

Šiuo metu turiu prieglobsčio prašytojo statusą.

– Šiais metais Lietuva ir Rusija švenčia diplomatinių santykių užmezgimo 30-metį. Ar tuomet, dešimtajame praėjusio amžiaus ir pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje, turėjote vilčių, kad Rusijoje viskas klostysis kitaip?

– Pirmajame dešimtmetyje mes labai klydome. Kai Vladimiras Putinas atėjo į valdžią, manėme, kad tai ilgą laiką Europoje dirbęs politikas. Jis buvo suvokiamas kaip kažkada Kim Jong Unas, kai tik atėjo į valdžią ir kai visi manė, kad dabar Šiaurės Korėja liberalizuosis. Bet įvyko priešingai. Tad galima sakyti, kad Kim Jong Unas yra V. Putino vertas įpėdinis apgaudinėjant žmonių viltis.