„Nediplomatinis karas“: ar Rusija ir Kinija formuoja naują Eurazijos aljansą?

Kovo mėnesį įvykęs JAV ir Kinijos atstovų susitikimas neseniai buvo pavadintas „nediplomatiniu karu“. Amerikos pareigūnai net apkaltino Kiniją „bandymu pasipuikuoti“. Todėl Kinijos suartėjimas su Rusija turėtų būti labai įdomus JAV ir jų sąjungininkams.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „New Eastern Europe“ originalus kūrinys.

Analitikų Richardo Haaso ir Charleso A. Kupchano pasiūlyta „Naujo jėgų derinimo“ idėja vis giliau įsišaknija į įvairių šalių tarptautinių santykių ekspertų ir politikos formuotojų protus. Ji suponuoja, kad dabartinė tarptautinės tvarkos struktūra yra pasenusi. Naujam daugiapoliam pasauliui reikalinga neformali konsultacinė iniciatyvinė grupė, kurią sudarytų tiek liberalios, tiek neliberalios šalys, tokios kaip Kinija, Europos Sąjunga, Indija, Japonija, Rusija ir JAV. Visų pirma to reikia strateginiam dialogui užmegzti.

Tačiau gali susiformuoti ir atskirų blokų vizija. Taip autoritarinės valstybės, tokios kaip Kinija ir Rusija, atsidurtų liberalių Vakarų (Australija, ES, JK ir JAV) ir jų sąjungininkų (pvz., Pietų Korėja ar Ukraina) priešpriešoje. Pagal šį scenarijų dialogas būtų sunkiai įmanomas. Šie blokai greičiausiai atsidurtų nuolatinėje konfrontacijoje.

Trečiosios pozicijos, pagal kurią JAV vadovaujami liberalūs Vakarai ir toliau dominuotų pasaulyje, šalininkų gretos šiuo metu yra smarkiai išretėjusios.

Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Tad ar iš tiesų Rusija ir Kinija formuoja aljansą?

Kinijos siekis dominuoti

Laikai, kai abi valstybės galėjo rasti bendrą kalbą, jau praėjo. Pavyzdžiui, 2016 m. vykęs paskutinis Baracko Obamos administracijos Strateginis ir ekonominis dialogas prasidėjo tuomečio valstybės sekretoriaus Johno Kerry`io taikinamuoju pranešimu. Po to buvo paskelbta deklaracija, išskirianti 120 galimų bendradarbiavimo sričių.

Kovo mėnesį vykusio susitikimo metu Kinijos diplomatas Yang Jiechi pasakė keletą pastabų apie Amerikos „ilgų rankų jurisdikciją ir slopinimą“. Reaguodami į tai, valstybės sekretorius Anthony J. Blinkenas ir patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake`as Sullivanas pareiškė, kad niekada nėra protinga lažintis prieš Ameriką.

Šiandien beveik nekyla abejonių, kad Kinija iš tikrųjų lažinosi prieš JAV. Donaldas Trumpas Kiniją pavadino „prieše“ ir „konkurente“, tačiau vis dar yra tokių, kurie tikisi, kad dvišalė konkurencija nebūtinai turi baigtis konfliktu. Konkurencija net gali būti konstruktyvi. Būtent tai pabrėžė Joe Bidenas savo pirmajame telefoniniame pokalbyje su Xi Jinpingu.

Kinijos vėliava / AP nuotr.

Šiuo metu konkurencija yra visapusiška ir vargu ar konstruktyvi. Tai apima tokias sritis kaip ekonomika, skaitmeninės technologijos ir kosmosas. Kinijos ir JAV konkurencija šiuo metu vyksta įvairiose pasaulio vietose. Žinoma, abi valstybės turi nesuderinamų interesų Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. JAV įtaka stipresnė Australijoje, Indijoje, Japonijoje, Filipinuose ir Singapūre, o Kinija dominuoja Indonezijoje, Malaizijoje, Tailande ir Vietname. Konkurencija stiprėja ir Afrikoje, kur daugelio vietos vyriausybių remiamas Pekinas aplenkė JAV ir tapo didžiausiu regiono ekonominiu partneriu ir investuotoju. Vašingtonas dabar, matyt, bando pasivyti, priešindamasis, jo žodžiais tariant, „kinų imperializmui“. Kinijos įtaka taip pat sumenkino Amerikos pranašumą Pietų Amerikoje ir Vakarų Europoje. Trumpai tariant, tai yra konkurencija dėl įtakos pasaulyje.

Dažnai pabrėžiama, kad Amerikos ir Kinijos ekonomikos yra persipynusios, valstybės yra viena nuo kitos priklausomos. „Rhodium Group“ skaičiavimais, JAV investuotojams priklausančių Kinijos įmonių akcijų vertė siekia 1,1 trilijono JAV dolerių. 2020 m. pabaigoje JAV ir Kinijos dvipusių akcijų ir obligacijų atsargų bendra suma siekė net 3,3 trilijono JAV dolerių. Kinija tam neprieštarauja. Tačiau tai netrukdo šaliai siekti dominavimo ją dominančiuose regionuose užsienyje. Akivaizdu, kad jos interesų sfera kasmet plečiasi.

JAV analitikai pabrėžia, kad Kinijos žaidime dėl dominavimo Amerika yra pajėgi atsverti Pekino įtaką. Be to, neseniai atliktas tyrimas rodo, kad nuo 2013 m., kai buvo pradėta įgyvendinti „Juostos ir kelio iniciatyva“ (angl. „Road and Belt Initiative“), vis daugiau Kinijos remiamų projektų yra stabdoma arba atšaukiama. Tokiose šalyse kaip Kamerūnas, Kosta Rika ir Kazachstanas galima rasti nemažai „pirkėjo nusivylimo“ pavyzdžių.

Nepaisant to, pagrindinis iššūkis konstruktyviems JAV ir Kinijos ryšiams, matyt, yra Pekino ir Maskvos autoritarinio aljanso galimybė. Ši sąjunga greičiausiai priešintųsi JAV ir Vakarams visuose aktyviuose frontuose.

Rusijos geopolitinis atkaklumas

Per pastarąjį dešimtmetį Rusijos pasitikėjimas savimi ir augančios geopolitinės ambicijos tapo bene pagrindiniu analitinių diskusijų objektu. Krymo okupacija parodė Vladimirui Putinui, kad teisių reiškimas į tai, ką rusai laiko Rusijos žemėmis artimame užsienyje, yra veiksmingas būdas išsaugoti autoritetą, galią ir palankius reitingus. Kritikai tvirtina, kad Rusija bando iššokti aukščiau bambos. Jų kritikos centre dažniausiai atsiduria tokios problemos kaip šalies ekonomikos stagnacija ir atsilikimas, demografiniai iššūkiai ir priklausomybė nuo angliavandenilių. Apskritai, tikintys šia nuomone mano, kad Maskva blefuoja tarptautinėje arenoje.

Vladimiras Putinas pratybose „Zapad-2021“ / AP nuotr.

Tačiau po prasto pasirodymo Sakartvelo kampanijoje 2008 m., Rusijos kariuomenė dabar vėl atrodo pajėgi. Tai yra įvairių reformų, užtikrinusių ginkluotųjų pajėgų aprūpinimą nauja ginkluote ir ženkliai didesnį finansavimą, rezultatas. Akivaizdu, kad Rusijos vadovybė naujai įgytą kietąją galią laiko centriniu savo tarptautinės strategijos elementu.

Rugsėjį vykusios karinės pratybos „Zapad-2021“ pademonstravo aktyvią Rusijos gynybos strategiją. Pratybų metu buvo imituota NATO aviacijos ataka pradiniame karo etape. Jos atskleidė naują Rusijos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo lygmenį. Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka vėliau viename interviu netgi pareiškė, kad abi šalys dabar faktiškai turi vieną kariuomenę. Anot jo, konflikto atveju visas Vakarų Rusijos kariuomenės segmentas palaikys jo Vyriausybę.

Šiuo metu Baltarusija yra pagrindinė Rusijos regioninės integracijos projektų kaimyninėse valstybėse rėmėja. Nepaisant to, Kremlius yra pasiruošęs naujai nusivylimo bangai dėl savo santykių su Ukrainos lyderiais. Kremlius tikisi pagerinti santykius su jau kurį laiką puolama šalimi, kai ją valdys jam palankesnė Vyriausybė. Rusai mano, kad jiems jau pavyko sutramdyti Sakartvelą, o Moldova sudomins Rumuniją tik tada, kai nebebus Rusijos įtakos zonoje.

Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimas ir interesai

Reaguodami į Kinijos „Juostos ir kelio iniciatyvą“, Rusijos pareigūnai pradėjo kalbėti apie „Didžiosios Eurazijos“ projektą, kuris puikiai derėtų su Maskvos požiūriu į regioną ir sudarytų stabilų pagrindą subalansuotam bendradarbiavimui su Kinija. Rusija tikisi, kad šis planas padės jai išvengti jaunesniojo partnerio vaidmens bet kokiame oficialiame aljanse. Apskritai daugiapolio pasaulio koncepcija tiek Rusijai, tiek Kinijai yra labai svarbi. Tai leidžia šioms valstybėms daryti vis didesnę įtaką pasaulinėje arenoje, nesivadovaujant Vakarų primetamomis žaidimo taisyklėmis. Ankstyvuoju posovietiniu laikotarpiu to tikrai nebuvo.

„Zapad-2021“ karinės pratybos / AP nuotr.

Posovietiniais metais abi valstybės daug ką darė kartu. Birželį Rusija ir Kinija paskelbė pratęsiančios jau 20 metų galiojančią draugystės ir bendradarbiavimo sutartį. Bendradarbiavimas ypač akivaizdus karinėje srityje – Rusija Kinijai tiekia pažangią ginkluotę (įskaitant naikintuvus Su-35). Remiantis viena ataskaita, dvišalis bendradarbiavimas gynybos srityje Kinijai atnešė daug daugiau naudos nei Rusijai.

Nepaisant to, šalys tikisi pakelti savo partnerystę į naują lygį. Tai galėtų būti susiję su aukštųjų technologijų projektų įgyvendinimu, įskaitant „Rosatom“ branduolinių reaktorių statybą Tianvane ir pagalbą Xudabao atominei elektrinei.

Tiesa, Rusijos žiniasklaida kartas nuo karto pasakoja baugias istorijas apie Kinijos turistus.

Pavyzdžiui, kad jie dėvi nacionalistinius marškinėlius su kiniškais Vladivostoko ir Chabarovsko pavadinimais ir vengia palaikyti vietos ekonomiką. Pasakojama ir apie tai, kad kinai Sibiro taigą verčia dykuma arba kad Blagoveščenske praktiškai neliko laikraščių rusų kalba. Tačiau iš esmės Rusijos visuomenė nemano, kad Kinija kelia kokią nors grėsmę, – 75 proc. rusų teigiamai vertina šią šalį.

Kremlius / AP nuotr.

Kinija neprieštarauja Rusijos siekiui dominuoti Sovietų Sąjungos įtakos zonoje buvusiose valstybėse, kurias ji laiko itin svarbiu regionu. Apskritai kinai praktiškai nerodo jokių ambicijų šio regiono atžvilgiu. Savo ruožtu Rusija gerbia Kinijos interesus Pietryčių Azijoje, nes šis regionas jos pačios ambicijoms yra periferinis. Šalys viena kitą papildo Afrikoje ir Pietų Amerikoje. Tik Vidurinėje Azijoje situacija kiek kitokia – čia galima įžvelgti politinę ir ekonominę konkurenciją primenantį procesą.

Žymus Rusijos mokslininkas sinologas Aleksandras Lukinas teigia, kad Pekino „vilko kario“ diplomatija erzina Rusijos elitą ir kad šalys jau nebėra aukščiausiame dvišalių santykių taške. Tačiau tikėtina, kad jų oficiali strateginė partnerystė ir toliau gilės.

Ateitis: per žingsnį nuo aljanso

Pasaulis šiuo metu žiūri į Afganistaną ir analizuoja skubotą Amerikos pasitraukimą iš šalies. JAV labai daug investavo į šią šalį ir tai tik dar labiau padidins tiek Rusijos, tiek Kinijos, norinčios bendradarbiauti su Afganistanu ir visa Vidurio Azija, susidomėjimą regionu. Į JAV tiesiog žiūrima kaip į priešininką regione, o ES nepavyko tapti geopolitine jėga, todėl Rusija ir Kinija dažnai ją tiesiog ignoruoja.

Kinija tikrai nesiruošia tapti vakarietiška ar demokratiška šalimi. Bet kokia opozicija Kinijos komunistų partijai yra negailestingai užgniaužiama. Tuo labiau, kad tokia kritika yra marginalus reiškinys, nes Kinijos visuomenėje vyrauja visuotinis sutarimas, jog šalis eina teisinga kryptimi. Vidines tendencijas partijoje žinantys asmenys atkreipia dėmesį į skirtingas frakcijas ir slaptą konkurenciją dėl įtakos. Tačiau taip pat yra žinoma, kad Xi Jinpingas sėkmingai atsikratė konkuruojančio „Šanchajaus klano“, pašalino kitus varžovus ir sustatė savo žmones į visas svarbiausias pozicijas. Jis tiesiog atsisakė Deng Xiaopingo įdiegtos tam tikros vidinės demokratijos.

Rusija taip pat yra stabili, jėgos struktūrų kontroliuojama, neliberali demokratija. Remiantis neseniai atlikta visuomenės nuomonės apklausa, naujoji rusų karta yra mažiausiai atvira europietiškai tapatybei. Tačiau atrodo, kad šalies entuziazmas siekti didžiosios pasaulio galybės statuso blėsta. Apklausos rodo, jog 66 proc. rusų norėtų, kad pragyvenimo lygis Rusijoje būtų aukštesnis, o ne kad ji taptų viena galingiausių pasaulio valstybių. Tik 32 proc. norėtų, kad Rusija taptų pasauline galybe, būtų gerbiama ir galėtų daryti įtaką.

Šiuo metu jokie požymiai nerodo, kad Kinija ar Rusija būtų suinteresuotos kokiu nors jėgų derinimu, kuris aptramdytų jų pastarojo meto entuziazmą geopolitinei konkurencijai. Neseniai pasirašytas susitarimas dėl AUKUS aljanso paskatino Kinijos užsienio reikalų ministrą Wangą Yi įspėti apie gresiančias naujas branduolinio ginklavimosi varžybas. Tikėtina, kad Kinija agresyviai reaguos į tai, ką ji laiko „strateginės pusiausvyros sugriovimu Indijos ir Ramiojo vandenyno regione“. Rusija imasi ryžtingų žingsnių, siekdama galutinės Baltarusijos integracijos, ir nepaliaus reikalauti Ukrainos federalizacijos. Jei taip nutiks, vėl tik nuo Maskvos priklausys, kas bus skiriami į aukščiausius valdžios postus Ukrainoje.

Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas / AP nuotr.

Taigi yra daugybė veiksnių, artinančių Kiniją ir Rusiją. Abi šalys stengsis kontroliuoti tai, ką laiko savo įtakos sferomis, nepaisydamos jokių Vakarų prieštaravimų. Kinija ir Rusija aiškiai suinteresuotos tolesniu bendradarbiavimu. Nors jų interesai Vidurinėje Azijoje kažkiek kertasi, jos sėkmingai bendradarbiauja kitose srityse ir regionuose. Abi savo ateitį sieja su vis glaudesne strategine partneryste. Tačiau atsargi Rusija nesutiks tapti jaunesniąja oficialaus aljanso nare, nes ir toliau sieks vykdyti nepriklausomą užsienio politiką, bandydama išvengti formalios priklausomybės nuo bet kurio kito geopolitinio žaidėjo.

Jų neliberali politika, kuri, jų teigimu, yra istorinių, politinių ir socialinių prielaidų rezultatas, nesikeis, o konkurencija su Vakarais tik stiprės. Naujasis jėgų derinimas galėtų būti šios problemos sprendimas. Tačiau valios stoka tiek iš Rusijos, tiek iš Kinijos pusės greičiausiai lems tiesioginę konkurenciją su Vakarais.

Šiuo metu atrodo, kad Vakarų politikai tai supranta. Panašu, kad jie patys bando formuoti savas koalicijas. Tikėkimės, kad ši nesibaigianti konkurencija pasaulinėje arenoje nesukels naujų karų, o taps abipusiai pripažįstama pasauline jėgų pusiausvyra.