Prieš Klimato kaitos konferenciją Glazge optimizmu netrykšta ir patys susitikimo šeimininkai

Škotija ruošiasi sekmadienį prasidedančiai Klimato kaitos mažinimo konferencijai, į kurią atvyks lyderiai iš viso pasaulio. Susitikimo metu tikimasi sutarti dėl ryžtingesnių žingsnių kaip mažinti taršą, kad temperatūra žemėje iki šimtmečio pabaigos nekiltų daugiau nei 1,5 laipsnio, mat iki šiol šalių pateikti planai – toli nuo užsibrėžto tikslo. Tačiau optimizmo mažai, baiminamasi, kad didžiausi teršėjai daugiau kalbės nei norės priimti įsipareigojimus.

Kad lyderių kalbos liks tik kalbomis neatmeta protestuotojai Glazge, kur netrukus suvažiuos viso pasaulio lyderiai. Proteste, kur neva pats Borisas Johnsonas griauna vaikų ateitį, jie ragina veikti.

„Tai 26-oji konferencija, vadinasi iki tol jau buvo 25-ios konferencijos, bet nieks nepasikeitė. Ant kortos pastatyta neįtikėtinai daug. Nuo mūsų priklauso vaikų ateitis – jūsų vaikų ateitis. Tai yra taip svarbu“, – sakė aktyvistė Sophie Miller.

Tačiau kai konferencijos sėkme netiki net pats jos šeimininkas, nenuostabu, kad ir kitiems sunku tikėtis, jog ir šį kartą nebus konkrečių rezultatų. Jungtinės Karalystės premjeras B. Johsonas šią savaitę vienoje Londono mokyklų susirinkusiems vaikams pripažino – didžiausi teršėjai gali palikti Škotiją nieko nesutarę.

„Susitikimas bus labai labai sudėtingas. Esu stipriai susirūpinęs, kad viskas eisis ne taip, kaip norėtųsi ir mums nepavyks pasiekti reikalingų sutarimų, tai įmanoma, bet mažai tikėtina, tai tikrai labai sudėtinga“, – kalbėjo B. Johnsonas.

Tačiau šie metai dar kartą parodė, kad pasaulis negali iššvaistyti dar vieno šanso. Šią vasarą šimtus gyvybių nusinešę potvyniai Vokietijoje ir Belgijoje, pražūtingi gaisrai Graikijoje ir visai kitoje žemės rutulio pusėje – Kalifornijoje – tik pradžia, sako mokslininkai. Būtent klimato kaita pražūtingų stichijų tikimybę padidino iki devynių kartų, teigia jie.

„Įrodymai labai aiškūs. Klimato kaita kelia egzistencinę grėsmę mūsų gyvybėms ir mūsų ekonomikai. Ši grėsmė yra reali ir situacija negerėja. Ar ji tik blogės? Mes galime tai sustabdyti“, – sakė.

Demonstracija Glazge prieš Klimato kaitos konferenciją / AP nuotr.

Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas, kurio pirmasis darbas tapus prezidentu buvo panaikinti pirmtako Donaldo Trumpo sprendimą ir vėl prisijungti prie Paryžiaus klimato kaitos sutarties, sako, kad Amerika grįžo ir su klimato kaita kovos taip, kaip dar niekada. Tačiau grįžimą temdo nesutarimai tarp pačių demokratų. J. Bidenas į Europą atvyko Kongresui dar nepatvirtinus jo kompromisinio paketo, kuriame yra klimato taršos mažinimo projektai ir dėl kurio jis jau nusileido.

Be to, didžiausios pasaulio teršėjos – Kinijos, be kurios pastangos virstų šnipštu, net šalims pavykus sutarti dėl ambicingiausių tikslų, vadovas Xi Jingpingas neatvyks. Susitikime nebus ir Vladimiro Putino. Milžiniškus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius išmetančių valstybių vadovai visgi pasižada, kad jų šalys taps klimatui neutralios iki 2060-ųjų – dešimčia metų vėliau nei ragina Jungtinės Tautos.

„Mes esame kelyje katastrofos link, net turint omenyje paskutinius šalių pranešimus. 2021-ųjų emisijų ataskaita rodo, kad pagal šalių pateiktus klimato kaitos mažinimo planus ir įsipareigojimus, iki amžiaus pabaigos pasaulinė temperatūra pakils apie 2,7 laipsnio Celsijaus“, – sakė Antonio Guterresas, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius.

Visas pasakojimas – J. Ilkevičiūtės ir M. Laukagalio reportaže.