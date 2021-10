Yunis Sharifli. Kinija nusprendė apleisti Baltarusiją – vartais į Europą tampa Ukraina

Viena iš priežasčių, nulėmusių pastarąjį Ukrainos ir Kinijos suartėjimą, yra susijusi su Ukrainos transformacija, virstant savotiškais vartais Pekino „Juostos ir kelio iniciatyvai“.

Liepą Kinija ir Ukraina pasirašė susitarimą stiprinti bendradarbiavimą, plečiant atitinkamus infrastruktūros sektorius. Tą patį mėnesį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su Kinijos Liaudies Respublikos prezidentu Xi Jinpingu.

Pokalbio metu V. Zelenskis teigė, kad Ukraina galėtų tapti „tiltu į Europą“ Kinijos investicijoms. Tiesioginis konteinerinis traukinys iš Kinijos į Ukrainą per Mongoliją ir Rusiją pirmą kartą išvyko 2020 m. birželį, o pirmasis Ukrainos eksporto traukinys į Kiniją išriedėjo 2021 m. spalio 7 d.

Pagrindinė Kinijos ir Ukrainos motyvacija

Tiek Kinija, tiek Ukraina turi platų interesų spektrą, susijusį infrastruktūros stiprinimu ir Kinijos ryšiais su ES per Ukrainą. Kalbant apie Kinijos interesus, dominuoja du pagrindiniai veiksniai. Pirmiausia, tai – pastarojo meto krizė Baltarusijoje, buvusioje Kinijos vartais į ES. Tai paskatino Kiniją ieškoti alternatyvių maršrutų šiauriniam „Juostos ir kelio iniciatyvos“ (angl. „the Belt and Road Initiative“ (BRI)) koridoriui.

Įtempti Baltarusijos santykiai su Lietuva ir Lenkija, kuriuos sąlygojo politinė krizė šalyje, prasidėjusi po pastarųjų prezidento rinkimų, ir Aliaksandro Lukašenkos grasinimai uždaryti sienas su Lenkija ir Lietuva, sukėlė Pekinui abejonių dėl Baltarusijos stabilumo.

ES sankcijos Baltarusijai dėl incidento su orlaiviu sustiprino abejones dėl būsimo BRI šiaurinio koridoriaus stabilumo.

Xi Jinpingas skaito pranešimą XIX-ame Komunistų partijos Nacionaliniame kongrese / AP nuotr.

Galiausiai dėl migracijos krizės tarp Baltarusijos ir Lenkijos pastaroji prie Baltarusijos sienos paskelbė nepaprastąją padėtį. Susiklosčius tokiai situacijai, Baltarusijos tranzito pajėgumai dar labiau sumenko dėl ilgų muitinės procedūrų, saugumo patikrų ir būtinybės laikytis skirtingų geležinkelio vėžės standartų – visam tam reikia labai daug laiko.

Antra, dėl Lietuvos pasitraukimo iš „17+1“ formato ir planų atidaryti prekybos atstovybę Taivane, auga įtampa tarp Kinijos ir Lietuvos. Be to, Kinijos sprendimas atšaukti savo ambasadorių Lietuvoje ir sustabdyti krovinių gabenimą geležinkeliu tarp abiejų valstybių kelia papildomų iššūkių šiaurinio koridoriaus stabilumui.

Dėl probleminių Baltarusijos ir Lietuvos atvejų Kinija yra suinteresuota diversifikuoti šiaurinį BRI koridorių per Ukrainą, kad būtų galima išsaugoti šio koridoriaus stabilumą ir tvarumą. Be to, pasirinkdama maršrutą per Ukrainą, Kinija turi galimybę pagerinti prekybinius ir ekonominius santykius ne tik su Vakarų Europos, bet ir su Vidurio Europos šalimis.

Kalbant apie Ukrainos interesus, visų pirma, Kinijos ir ES ryšių skatinimas gali padėti Ukrainai sustiprinti savo poziciją Rusijos ir ES atžvilgiu ir sudaryti sąlygas siekti subalansuotos užsienio politikos įvairiais vektoriais. Antra, tapusi pagrindine tranzito šalimi ir užsitikrinusi prekių eksportą į Kiniją, Ukraina galėtų sustiprinti savo ekonomiką.

Galiausiai, tapusi pagrindine tranzito tarp Kinijos ir ES šalimi, Ukraina įgytų galimybę apsisaugoti nuo Rusijos.

Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

Naujas tiltas?

Nepaisant V. Zelenskio siekio paversti šalį tiltu tarp Kinijos ir ES, yra nemažai politinių ir techninių problemų, keliančių iššūkių Ukrainai.

Kalbant apie politines problemas, visų pirma, nestabilūs Kinijos ir Ukrainos santykiai, ypač „Motor Sič“ atveju, ir selektyvi Ukrainos politika Kinijos atžvilgiu, kelia iššūkių ilgalaikiams abiejų šalių santykiams.

Antra, įtempti Rusijos ir Ukrainos santykiai taip pat kelia abejonių dėl maršruto per Ukrainą stabilumo. Pavyzdžiui, 2016 m. Rusijos Vyriausybės sprendimas blokuoti tranzitą iš Ukrainos į Vidurinę Aziją rodo, kokie nepastovūs ir nestabilūs šių dviejų šalių santykiai.

Trečia, dėl strateginės Kinijos ir Rusijos partnerystės Kinija turi ribotas galimybes gerinti santykius su Ukraina ekonominio ir infrastruktūros plėtros bendradarbiavimo srityje.

Galiausiai, stiprėjantis „Kinijos grėsmės“ suvokimas tiek Vakarų, tiek Rytų Europos šalyse ir „17+1“ formato krizė gali sukelti nemažai problemų Ukrainai, puoselėjant santykius su Kinija, ir iššaukti ES spaudimą apskritai nutraukti ryšius.

Be politinių priežasčių, taip pat yra įvairių techninių ir ekonominių trikdžių, kurie Ukrainai sukelia daugybę problemų.

Pirma, nepakankamai išvystyta ir pasenusi infrastruktūra trukdo Ukrainai pasinaudoti savo geografine padėtimi. Ilgainiui valstybei teks investuoti ir plėtoti savo geležinkelių sistemą bei pajėgumus.

Antra, tai, kad Ukraina nėra Eurazijos ekonominės sąjungos narė, kaip Baltarusija, reiškia, kad traukiniai prie Rusijos sienos praleidžia daug daugiau laiko nei vykstant per Baltarusiją ir jiems taikomos įvairios biurokratinės procedūros.

Trečia, nestabili Ukrainos verslo ir politinė aplinka taip pat atgraso Kinijos bendrovės nuo investicijų. Be to, šiam maršrutui, kaip ir visiems kitiems, reikalingos subsidijos trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu, tačiau dėl pirma minėtos probleminės verslo aplinkos ir skirtingų techninių problemų Ukrainoje, nėra jokių garantijų, kad Kinijos provincijų vyriausybės subsidijuos šį maršrutą.

Reikia nepamiršti ir to, kad bet koks santykių su Rusija paaštrėjimas gali sukelti vėlavimus pasienyje. Galimi vėlavimai yra rimtas galvosopis Ukrainai, nes tiekimo grandinės vadovaujasi „pristatymo laiku“ principu ir, jei įmonės negalės numatyti žaliavų atvykimo laiko, jos nenorės investuoti ar subsidijuoti maršrutų.

Apibendrinant galima pasakyti, kad nepaisant V. Zelenskio noro paversti valstybę nauju transporto mazgu ar nauju Kinijos ir ES prekybos tiltu, to siekiant, tektų įveikti labai daug politinių ir ekonominių kliūčių.

Trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu Ukraina neturi šansų tapti pagrindine Kinijos ir ES tranzito šalimi. Naujas maršrutas per Ukrainą galėtų atlikti papildomą vaidmenį BRI šiauriniame koridoriuje, bet senųjų maršrutų jis nepakeis.

