Latvijoje kylant COVID-19 atvejų skaičiui įvedamas karantinas, premjeras atsiprašo pasiskiepijusių

Latvijoje sparčiai augant naujų COVID-19 atvejų skaičiui, vyriausybė skelbia naują karantiną. Kad būtų suvaldytas viruso plitimas, nuo spalio 21 dienos iki lapkričio 15-osios šalyje bus sustabdytas viešasis gyvenimas, po kelias valandas trukusio CoV krizės štabo posėdžio paskelbė ministras pirmininkas Krišjanis Karinšas. Tam trečiadienį dar turi pritarti ministrų kabinetas.

Paskelbus karantiną, užsidarys visos parduotuvės, išskyrus kasdieninio poreikių prekių. Didžioji dalis pamokų mokyklose vyks nuotoliniu būdu. Be to, gyventojams nuo 20.00 iki 5.00 bus draudžiama be svarios priežasties palikti savo namus.

„Privalau atsiprašyti pasiskiepijusių gyventojų. (...) Mūsų sveikatos sistema yra pavojuje, o lengviausia tai sutvarkyti būtų pasiskiepijant“, – kalbėjo Latvijos ministras pirmininkas Krišjanis Karinis.

Jis taip pat pridėjo, kad prekybos, pramogų ir paslaugų sektoriai, kurie negalės veikti mažiausiai keturias savaites, sulauks valstybės paramos.

„Latvija yra pirma pasaulyje pagal infekcijų skaičių. Stovime ant uolos krašto“, – sudėtingą situaciją įvardijo šalies premjeras.

Nepaisant ribojimų, Latvijoje pastaruoju metu padėtis paaštrėjo. Per praėjusias 14 dienų 100 000 gyventojų tenkantis naujų infekcijų skaičius siekia 1 307,2. Tai naujas antirekordas nuo pandemijos pradžios.

1,9 mln. gyventojų turinčioje Latvijoje visiškai paskiepyta tik apie pusė gyventojų.