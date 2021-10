TMO: Libijoje sulaikymo centre sargybiniai nušovė šešis migrantus

Libijos sostinėje veikiančiame sausakimšame sulaikymo centre sargybiniai penktadienį nušovė šešis migrantus, pranešė Tarptautinė migracijos organizacija (TMO).

„Prasidėjo šaudymas, buvo nužudyti iš viso šeši migrantai. Jie buvo nušauti sargybinių“, – naujienų agentūrai AFP sakė šios Jungtinių Tautų agentūros vadovas Federico Soda.

„Nežinome, kas paskatino šiandienos incidentą, bet jis susijęs su perpildymu ir baisia, labai įtempta padėtimi“ Mabanio sulaikymo centre Tripolyje, pridūrė F. Soda.

Pasak jo, dar mažiausiai 20 migrantų buvo sužeisti, o kilus sumaiščiai daug daugiau jų pabėgo.

Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti iš centro bėgantys šimtai žmonių, tarp jų daug akivaizdžiai nepilnamečių.

Prieš savaitę Tripolyje ir jo apylinkėse saugumo pajėgos surengė reidų, daugiausiai nukreiptų prieš neteisėtus migrantus. Per šias operacijas mažiausiai vienas žmogus žuvo ir dar 15 buvo sužeisti, nurodė JT Paramos misija Libijoje (UNSMIL).

Humanitarinės pagalbos organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF) informavo, kad apie 5 tūkst. migrantų ir pabėgėlių buvo sulaikyti per „smurtinius masinius areštus“ ir kad sulaikytųjų skaičius mieste vos per penkias dienas išaugo trigubai.

Libijos institucijos savo ruožtu sakė, kad spalio 2–3 dienomis surengtos gaudynės buvo dalis reidų prieš narkotikus, surengtų namuose ir improvizuotuose būstuose Gargareše – skurdžiame Tripolio priemiestyje.

F. Soda sakė, kad budriai saugomame Mabanio centre, pritaikytame priimti iki tūkstančio sulaikytųjų, penktadienį buvo apie 3 000 migrantų, daugiausiai atvykusių iš Užsachario Afrikos. Apie trečdalis jų buvo laikomi teritorijoje aplink centro pastatą.

Per pastarąją savaitę centre ne kartą buvo įsiplieskę neramumų, per kuriuos sargybiniai šaudydavo į orą, sakė TMO vadovas.

„Jų sulaikymas yra nepagrįstas ir beatodairiškas, – piktinosi pareigūnas. – Jie yra žmonės, turintys teisėtus dokumentus, bet įstrigę šioje šalyje.“