Paskutinis Politkovskajos interviu prieš nužudymą: Kadyrovas yra mūsų laikų Stalinas

Paskutinį interviu, likus vos dviem dienoms iki nužudymo, Anna Politkovskaja davė „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) Rusijos tarnybai. Interviu data, 2006 m. spalio 5 d., sutapo su tuomečio Čečėnijos ministro pirmininko Ramzano Kadyrovo gimtadieniu, kuris jam buvo itin reikšmingas, nes sulaukęs trisdešimties, jis galėjo teisėtai kandidatuoti į prezidentus.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

R. Kadyrovo pavardė figūravo daugelyje kritiškiausių A. Politkovskajos straipsnių ir šiame interviu žurnalistė tiesiai šviesiai išsako savo požiūrį į vyrą, kurį vadina „mūsų laikų Stalinu“, svajoja apie dieną, kai R. Kadyrovas stos prieš teismą, ir kalba apie pagrindinę jos darbų temą – kankinimų ir pagrobimų Čečėnijoje aukas.

– Neseniai vienas Maskvos žurnalistas rašė, kad Ramzanas Kadyrovas iš „naikintojo“ vaidmens persikūnijo į „kūrėjo“ vaidmenį ir kad, kalbant apie žmogaus teises, „mums belieka tik lieti dėl jų ašaras“. Kaip jūs reaguojate į tokius pareiškimus?

– Aš net nekomentuosiu, nes tai visiška nesąmonė. Manau, kad naujasis R. Kadyrovas yra tas, kuris savo automobiliu vėžina Maskvos damas, trokštančias daugiau brutalumo. Tai vienintelis skirtumas.

Ana Politkovskaja / Vida Press nuotr.

Ką reiškia „lieti ašaras dėl žmogaus teisių“? Nereikia sėdėti ir verkti dėl žmogaus teisių. Tiesiog reikia susitikti ne tik su R. Kadyrovu, bet ir su žmonėmis, nukentėjusiais dėl R. Kadyrovo veiksmų, ir ne tik hipotetiškai, bet tiesiogiai – su žmonėmis, kurių artimieji mirė, kurie buvo kankinami ir priversti bėgti. Dauguma šių žmonių yra nuostabūs; daugelį jų pažįstu asmeniškai.

Šiuo metu ant mano darbo stalo stovi dvi nuotraukos. Aš atlieku tyrimą dėl šiandien R. Kadyrovo kalėjimuose vykdomų kankinimų, šiandien ir vakar. Tai žmonės, kuriuos dėl visiškai nepaaiškinamų priežasčių pagrobė kadyrovcai [R. Kadyrovo asmeninės sukarintos grupuotės nariai] ir kurie mirė. Jų mirtis buvo dalis viešųjų ryšių kampanijos.

Aš ketinu pasakyti, kad tie žmonės, kurie buvo pagrobti, kurių nuotraukos yra ant mano darbo stalo, tie žmonės – vienas jų yra rusas, kitas – čečėnas – atrodė taip, tarsi jie būtų kovotojai, kovoję prieš kadyrovcus Aleroi kaime. Tai gerai žinoma istorija, kuri buvo plačiai nušviesta visose mūsų televizijose, radijuje, laikraščiuose; kai R. Kadyrovas davė interviu prieš valstybinių ir kitų televizijos kanalų kameras, tų žmonių kūnai gulėjo jam už nugaros. Bet iš tikrųjų tai buvo žmonės, kuriuos jie pagrobė, kurie buvo laikomi „dingusiais“ tam tikrą laiką, o paskui buvo nužudyti.

– Yra sakančių, kad tokių incidentų nėra daug, kad tai – pavieniai atvejai, kaina, kurią trenka sumokėti už teigiamas permainas regione. Kokia jūsų nuomonė?

– Čia noriu pasakyti, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo pagrobta daugiau žmonių nei pernai per visus metus... Ir tai yra tik tų žmonių, kurių artimieji pranešė apie pagrobimą ir kurių kūnai niekada nebuvo rasti, skaičius. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes kalbame apie „atskirus atvejus“ tik todėl, kad šie žmonės nėra mūsų artimieji – tai ne mano sūnus, ne mano brolis, ne mano vyras. Nuotraukose, apie kurias jums pasakoju, kūnai žmonių, kurie buvo siaubingai nukankinti. Negalima to sumenkinti iki mažo procento. Tai – didžiulis procentas.

Annos Politkovskajos nužudymas / AP nuotr.

R. Kadyrovas yra mūsų laikų Stalinas. Tą jaučia čečėnai. Daugelis mūsų kolegų stengiasi įtikinti, kad tai tik nedidelis procentas, kad absoliutus blogis gali triumfuoti šiandien, idant ateityje hipotetiškai virstų gėriu. Tai visiškas absurdas.

Kalbant apie žavėjimąsi R. Kadyrovu, suprantate, situacija yra tokia, kokia buvo valdant Stalinui. Kai [girdite ką nors] kalbant oficialiai, viešai, atvirai – tai susižavėjimas. Kai tik [girdite ką nors] kalbant tyliai, slaptai, konfidencialiai, jums pasakoma: „Mes jo nekenčiame“. Šis skilimas yra absoliutus žmonių sielose. Tai labai pavojingas dalykas.

Ramzano Kadyrovo ateitis

– Ar sutinkate su žurnalistais, teigiančiais, kad Ramzano Kadyrovo prezidentavimas yra susijęs su Vladimiro Putino prezidentavimu?

– R. Kadyrovo likimą siečiau su [žmonių, norinčių jam atkeršyti] skaičiumi, tik tiek. Be abejo, niekam nelinkiu mirties, tačiau, kalbant apie šį konkretų asmenį, manau, kad jis turėtų rimtai rūpintis savo saugumu.

Ana Politkovskaja / AP nuotr.

Šio regiono nepažįstantys žurnalistai sako, kad jis stengiasi atgaivinti čečėnų tradicijas. Tai visiška nesąmonė. Jis jas naikina. Žinote, nesu vendetos papročių šalininkė, tačiau tai daugelį metų užtikrino tam tikrą stabilumą šiame regione. Jis tai taip pat sunaikino.

– Darant prielaidą, kad R. Kadyrovas nebus nužudytas, ar manote, kad jis surengs pirmalaikius rinkimus?

– Jis tėra marionetė, niekas nuo jo dabar nepriklauso. Nemanau, kad jis yra galingesnis už kitus. Jis yra iki dantų apsiginklavęs ir apsauginiais apsistatęs bailys. Nemanau, kad jis taps [Čečėnijos] prezidentu. Toks mano tvirtas vidinis įsitikinimas, galbūt nuojauta. Tai nėra kažkas racionalaus, ir to nepatvirtino Alu Alchanovas... Pats Alu Alkhanovas yra labai silpnas žmogus. Tai yra didelė jo problema ir pagrindinė priežastis, kodėl R. Kadyrovas imasi vis ryžtingesnių veiksmų.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Aš asmeniškai turiu tik vieną svajonę R. Kadyrovo gimtadienio proga – svajoju, kad jis kada nors sėdėtų teisiamųjų suole, griežčiausius teisinius standartus atitinkančiame teisme, ir kad būtų išvardinti ir ištirti visi jo nusikaltimai.

Beje, joks kitas laikraštis apie tai nerašo, tačiau, remiantis trimis mūsų leidinio paskelbtais straipsniais, kadyrovcams ir asmeniškai R. Kadyrovui buvo iškeltos baudžiamosios bylos. Aš pati esu liudytoja vienoje iš tų bylų. Šios bylos susijusios su žmonių grobimu, įskaitant baudžiamąją bylą dėl dviejų žmonių pagrobimo, įvykdyto dalyvaujant Ramzanui Achmedovičiui Kadyrovui.