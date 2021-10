Užtarnautas Merkel poilsis: skaitymas, miegas ir 15 tūkst. eurų siekianti pensija

Ilgametė kanclerė ir įstatymų leidėja netrukus išeis į užtarnautą poilsį. Ką ji ketina veikti toliau, klausia „Deutsche Welle“ (DW).

Angelai Merkel patinka virti bulvių sriubą ir kepti trupininį slyvų pyragą. Tai įprasti, ypač rudens mėnesiais vokiečių mėgstami patiekalai, tačiau artimiausiu metu ji greičiausiai vis dar neturės tam pakankamai laiko. Rinkimai įvyko, tačiau kanclerė dar nesitraukia iš posto. Ji ir toliau liks laikinai eiti savo pareigas, kol bus suformuota nauja Vyriausybė.

Skaitys ir šiek tiek pamiegos

Liepą Angela Merkel lankėsi Vašingtone, kur išgirdo klausimą, kaip įsivaizduoja gyvenimą, išėjus į pensiją. Jau ne kartą to paties klausta kanclerė anksčiau stengdavosi išsisukti nuo tiesioginio atsakymo, tačiau šį kartą leido suprasti, kad pirmiausia pailsės ir nepriims jokių kvietimų. Ji teigė turėsianti susitaikyti su tuo, kad jos buvusius darbus „dabar dirbs kažkas kitas“ ir pridūrė: „Manau, kad man tai labai patiks“.

Angela Merkel / AP nuotr.

Naujai atsiradusiu laisvalaikiu jo sakė norėsianti pagalvoti apie „tai, kas mane iš tikrųjų domina“. Per pastaruosius 16 metų tam ji turėjo nedaug erdvės. Šelmiškai šypsodamasi ką tik Johno Hopkinso universiteto garbės daktaro laipsnį priėmusi kanclerė pridūrė: „Po to galbūt pabandysiu kažką paskaityti, tada akys ims merktis, nes esu pavargusi, o paskui kas žino, kur atsidursiu“.

„Miss Merkel“ tiria bylą

Fotomenininkas ir kriminalinių romanų autorius jau numatė ateitį. Andreas Muehe savo parodai jau parengė kanclerės antrininkės fotografijų ramioje, gal kiek vienišoje aplinkoje seriją. Tuo tarpu rašytojas Davidas Safieris, panašu, mano, kad be įtempto darbo grafiko Angela Merkel netrukus ims nuobodžiauti.

Angela Merkel / AP nuotr.

Lengvo turinio detektyviniame romane „Mis Merkel“ buvusiai kanclerei sunkiai sekasi prisitaikyti prie ramaus kaimo gyvenimo tempo užmiesčio viloje Brandenburge. Pasivaikščiojimai ir pyragų kepimas netrukus įgrista. Britų detektyvinių romanų autorės Agathos Christie pasakojimų apie Mis Marple dvasioje D. Safieris savo knygos veikėją Merkel įvėlė į kriminalinę istoriją ir privertė pasinerti į žmogžudystės tyrimą.

Pensija užtikrinta

Knyga gal ir humoristinė, bet kelianti rimtą klausimą, – ar gali žmogus, kurio kiekviena diena dešimtmečius buvo kruopščiai suplanuota nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro ir kuris buvo ant savo pečių užsikrovęs milžinišką atsakomybę, vieną dieną staiga imti ir persijungti į kitą režimą? „Supranti, ko pasiilgsi, tik tada, kai to netenki“, – neseniai Berlyne kalbėdama ta tema sakė Angela Merkel.

Liepos 17 d. Angelai Merkel sukako 67 metai. Dėl finansų jai nereikia sukti galvos. Būdama kanclere, ji uždirba 25 tūkst. eurų per mėnesį. Dar 10 tūkst. eurų gauna kaip Bundestago narė, kuria yra jau daugiau nei 30 metų. Pasitraukusiai iš pareigų A. Merkel dar tris mėnesius bus mokamas visas atlyginimas, vėliau, ne ilgiau kaip 21 mėnesį, pereinamoji išmoka, sudaranti pusę buvusio darbo užmokesčio.

15 tūkst. eurų į mėnesį

Vėliau, skaičiuojant pensiją, įvairios jos kaip kanclerės, Vyriausybės ministrės ir Bundestago narės išmokos bus derinamos viena su kita. Bus atsižvelgta ir į didelį A. Merkel darbo stažą. Tikslias skaičiavimo formules galima rasti vadinamajame 1953 metų Federaliniame ministrų įstatyme. Bent ketverius metus kanclerio pareigas ėjęs asmuo gali pretenduoti į 27,74 proc. buvusio darbo užmokesčio. Su kiekvienais papildomais kadencijos metais ši dalis paauga 2,39167 proc., bet negali viršyti 71,75 proc.

Angela Merkel / AP nuotr.

Tokiu būdu Angela Merkel gali tikėtis maždaug 15 tūkst. eurų pensijos per mėnesį. Be to, jai iki gyvos galvos suteikiama teisė į apsaugą ir tarnybinį automobilį su vairuotoju. Ji taip pat turi teisę į biurą Bundestago patalpose, įskaitant biuro administravimą, du patarėjus ir sekretorę.

Neatmetama antros karjeros galimybė

Buvusius Vyriausybės pareigūnus įstatymas įpareigoja laikytis konfidencialumo. Tačiau net jei jiems neleidžiama išduoti jokių paslapčių, verslo pasaulyje jie išlieka populiarūs kaip konsultantai, turintys platų politinių ryšių tinklą. Keletas Angelos Merkel pirmtakų perėjo į privatų sektorių. 1982 m. iš kanclerio pareigų pasitraukęs Helmutas Schmidtas tapo vienu iš savaitraščio „Die Zeit“ leidėjų ir populiariu pranešėju įvairiose konferencijose. 2012 m. duotame interviu jis prisipažino: „Nusistačiau tokią taisyklę, kad neskaitysiu paskaitos už mažiau nei 15 tūkst. JAV dolerių“.

Kitiems dviem buvusiems kancleriams – Helmutui Kohliui ir Gerhardui Schroederiui – buvusią politinę karjerą paversti materialine nauda sekėsi dar geriau. H. Kohlis įkūrė politinių ir strateginių konsultacijų bendrovę ir uždirbo labai gerus pinigus kaip lobistas ir patarėjas.

Schroederio atvejis

Gerhardas Schroederis sukėlė nemažai pasipiktinimo, kai 2005 m., praėjus vos keliems mėnesiams po pasitraukimo iš kanclerio pareigų, parsisamdė Rusijos „Gazprom“ patronuojamai dujotiekių bendrovei „Nord Stream“. Būdamas kancleriu G. Schroederis pasisakė už dujotiekį.

Vladimiras Putinas ir Gerhardas Schroederis / AP nuotr.

Tuo tarpu buvo priimtas įstatymas, kad prieš įsidarbindami privačiame versle, buvę Vyriausybės pareigūnai turi atsiklausti kanceliarijos, ar jų veikla „nepažeis viešojo intereso“. Vyriausybei šiuo klausimu pataria etikos komitetas ir iškilus abejonių, gali būti nustatytas laukimo laikotarpis, trunkantis iki 18 mėnesių.

Vyras bent kol kas liks Berlyne

Ar Angela Merkel ieškos naujo darbo, ar sieks garbės pareigų? Kol kas ji apie tai nė žodžiu neužsiminė. Bent jau tikėtina, kad kol kas ji liks Berlyne. Jos vyras, kvantinės chemijos specialistas Joachimas Saueris, dar negalvoja išeiti iš darbo. Nors jis yra profesorius emeritas Berlyno Humboldto universitete, 72 metų chemikas pratęsė vyresniojo mokslo darbuotojo sutartį, tad liks universitete bent iki kitų metų.