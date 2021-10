FSB nuodytojus atskleidusio Rusijos leidinio redaktorius: spec. tarnybos ir toliau kartoja kvailas klaidas

„Arba įveiksime šią sistemą, arba tapsime Šiaurės Korėjos tipo režimu“, – taip augančias Rusijos valdžios represijas prieš pilietinę visuomenę ir nepriklausomus žurnalistus apibūdina vieno įtakingiausių rusų tiriamosios žurnalistikos projektų „The Insider“ vyriausiasis redaktorius Romanas Dobrochotovas.

Šią savaitę Kremlius paskelbė R. Dobrochotovo paiešką ir vykdė kratas jo namuose. Jo vadovaujama žiniasklaidos priemonė, kaip ir dauguma kitų Kremliui pavaldžių valdininkų korupciją atskleidžiančių redakcijų Rusijoje, paskelbta „užsienio agente“, o jo ir jo artimųjų namuose prieš keletą mėnesių rengtos kratos. Stebintieji Kremliaus režimo elgseną sako, kad toks atviras ir nesubtilus puolimas prieš tai, kas liko iš nepriklausomos žiniasklaidos Rusijoje, žymi naują Kremliaus autoritarizmo etapą, kuriame valdžia net nesistengia palaikyti tariamos demokratijos fasado.

Jų teigimu, tą liudija ir neseniai vykę Dūmos rinkimai, kur net ir niekam nesitikint, kad apie pergalę būtų galėjęs skelbti kažkas kitas nei „Vieningoji Rusija“, Kremliui pavaldi Centrinė rinkimų komisija nesivargino ir iš kandidatų sąrašų išbraukė visus valdžiai bent kiek kritiškesnius žmones.

Tačiau nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, ar bent dalis jų, tikina, kad kovos iki galo. Jų ginklas – tiriamoji žurnalistika, kuri per pastaruosius kelerius metus Rusijoje suklestėjo kaip niekada anksčiau. Jei jos nebūtų, opozicijai ir visuomenei mobilizuotis būtų kur kas sunkiau.

Šioje „Pasaulio 5“ laidoje – apie interneto cenzūrą, valdžios spaudimą žurnalistams, tiriamąją žurnalistiką ir Rusijos ateit kalbama su R. Dobrochotovu, „The Insider“ vyriausiuoju redaktoriumi. Šio bei kelių kitų tiriamosios žurnalistikos projektų, tarp jų ir „Bellingcat“, dėka pasaulis šiandien žino virš Donbaso numušto Malaizijos oro linijų lėktuvo katastrofos kaltininkus, 2018-aisais buvusį rusų žvalgybininką Sergejų Skripalį nunuodyti bandžiusių karininkų tapatybes bei asmenis, 2020-aisiais bandžiusius nunuodyti Rusijos opozicionierių Aleksejų Navalną.

Vladimiro Putino metinė spaudos konferencija / AP nuotr.

– Pone Dobrochotovai, jūsų vadovaujamas tiriamosios žurnalistikos projektas, kaip ir daugelis kitų panašių projektų Rusijoje, paskelbtas „užsienio agentu“. Tačiau paklusti valdžios reikalavimams, t.y. žymėti publikacijas „užsienio agento“ etikete, jūs atsisakote. Jeigu vis dėlto reikėtų tą daryti, kaip tada tai paveiktų jūsų darbą, jūsų vykdomus žurnalistinius tyrimus?

– Visų pirma reikia pasakyti, kad esame registruoti ne Rusijoje, o Latvijoje, todėl Rusijos valdžiai esame užsienio žiniasklaidos priemonė. Šie valdžios įvedami ribojimai, etiketės yra visiškas absurdas. Jei jie „užsienio agentu“ paskelbtų, sakykime, „The New York Times“, labai abejoju, ar šie paklustų ir kiekvieną straipsnį imtų žymėti šia etikete. Jie Putino įvestų sankcijų net nepajustų.

Tas pats ir su mumis – mums nerūpi, ko Kremlius pasiryžęs imtis. Aišku, būtų problemiška, jei jie Rusijoje nuspręstų blokuoti mūsų interneto svetainės domeną. Pastarosiomis savaitėmis matėme, kad jie interneto ribojimų imasi vis aktyviau – blokuoja ne tik žiniasklaidos portalus, bet ir tokias paslaugas kaip „Google Docs“. Dar prieš Rusijos Dūmos rinkimus tarnybos blokavo prieigą prie šio puslapio, nes į jį Aleksejaus Navalno komanda įkėlė vadinamojo „sumanaus balsavimo“ projektą, kuriuo vartotojai dalijosi socialiniuose tinkluose. Taigi Rusijos valdžia naudojimąsi „Google Docs“ ėmė blokuoti šimtams tūkstančių, o gal ir milijonams šalies gyventojų. Atrodo, kad Putinas interneto laisvę pasirengęs riboti masiškai ir nė trupučio nesirūpina dėl to, kad tai daro žalą ir kitiems. Tiesą sakant, labiausiai tai ir paveikia žmones, kurie tokiomis paslaugomis kaip „Google Docs“ ar „YouTube“ naudojasi ne dėl politinių paskatų, o dėl to, kad tai paprasčiausiai patogu. Jomis naudojasi ir valdžios pareigūnai, institucijos, bankai. Todėl, manau, visiškai kontroliuoti internetą Putinui bus sunku, visuomenė į tai tikrai sureaguos protestais.

Mūsų projektas „The Insider“ visame šiame kontekste tik labai maža dalelė, todėl mes ir ignoruojame šiuos reikalavimus ir ribojimus suprasdami, kad su diktatoriumi šito žaidimo žaisti neprivalai – tiesiog darome tai, kas atrodo teisinga. Jei paklustų valdžios nurodymams, nepriklausoma žiniasklaida neišgyventų. Taip dalykai tiesiog neveikia. Privalai rinktis: arba gyveni nepriklausomai ir dirbi profesionaliai, arba žaidi pagal jų taisykles – tariesi, deriesi, imiesi dialogo, leidi užklijuoti tau etiketę, cenzūruoji dalį turinio ir panašiai. Mes šio žaidimo nežaisime.

– Bet juk rusai supranta, kad ši „užsienio agento“ etiketė klijuojama dirbtinai, siekiant diskredituoti pačią žiniasklaidos priemonę? Tarkime, jei būtumėte paskelbtas „užsienio agentu“ ir norėtumėte su kuo nors pasikalbėti, ar jūsų pašnekovas tikrai manytų, kad esate mažiau patikimas?

– Manau, dauguma žmonių supranta, kad šią etiketę sugalvojo valdžia ir vargiai patikėtų, kad žurnalistai iš tiesų kokie nors agentai. Tačiau yra kitų problemų. Tiesą sakant, manau, „užsienio agentėmis“ pasivadinusiomis žiniasklaidos priemonėmis žmonės iš tikrųjų gali mažiau pasitikėti, tačiau ne todėl, kad jie jas laiko agentėmis, o todėl, kad supranta, jog žiniasklaida, kuri paklūsta Kremliaus nurodymams, nėra tokia jau nepriklausoma. Žmonės mūsų „The Insider“ redakcija pasitiki, nes labai griežtai laikomės nuostatos, kad savęs cenzūruoti negalima.

Nežinau, ši situacija gana nauja. Bet ir nemanau, kad vien dėl to, jog „Meduza“ ar „Dožd“ pakluso ir pažymėjo save šia etikete, žmonės nustos juos skaityti ir žiūrėti. Šiuo požiūriu ši valdžios politika gal ir nėra labai veiksminga. Kita vertus, esu girdėjęs nusiskundimų, jog skaityti straipsnius labai nepatogu, kai tekstą užgožia didžiosiomis raidėmis parašytas perspėjimas apie „užsienio agento“ turinį. Užėjus į „Meduzos“ tviterio paskyrą tas pats – matai tik milžinišką etiketę ir nieko daugiau. Tai labai nepatogu. Ko gero, yra tikimybė, kad kai kurie vartotojai juos tiesiog nustoja sekti.

Romanas Dobrochotovas per sulaikymus Maskvoje 2012 m. / AP nuotr.

Taigi, manau, kad valdžia šią priemonę taiko turėdama kelis tikslus: viena vertus, tikisi, kad bent dalis žmonių patikės, tačiau iš tikrųjų labiausiai nori parodyti, kad žurnalistai pripažįsta Kremliaus kontrolę. Tai orumo klausimas, noras parodyti, kas čia vadovauja. Jei koks jaunas žurnalistas sakosi esąs nepriklausomas, valdžia ima demonstruoti, kad ji gali stumdyti jį ir priversti užsiklijuoti kokią nors etiketę. Ši situacija panaši į mokyklos kieme susirinkusių paauglių ginčą, kurių vienas nori pasirodyti esantis „kietesnis“. Tokia Putino aplinkos psichologija, būtent šitaip jie mąsto.

– Ar sutiktumėte, kad tokio tipo spaudimas nepriklausomai žiniasklaidai, kokio šiandien ėmėsi Kremlius, skiriasi nuo ankstesnių kartų? Anksčiau cenzūros ir spaudimo taip pat buvo labai daug, tačiau tada valdžia bent jau stengėsi ją vykdyti subtiliau. O dabar atvirkščiai – spaudimas daromas tiesmukai, kone demonstratyviai.

– Pirmas politinis žingsnis, kurio Putinas ėmėsi po jo inauguracijos 2000-aisiais, ir buvo nukreiptas prieš žurnalistus. Prabėgus vos trims-keturioms savaitėms buvo suimtas Vladimiras Gusinskis, tuo metu didžiausio Rusijoje NTV kanalo direktorius. Ši televizija tada dar buvo nepriklausoma. Vėliau Putinas pakeitė ir Pirmojo televizijos kanalo („Pervyi kanal“) savininkus. Tik noriu pasakyti, kad tokia žiniasklaidos spaudimo politika Putinas vadovaujasi visus dvidešimt metų. Šiuo požiūriu niekas nepasikeitė.

Visą laikotarpį galima suskirstyti į keletą etapų. Iš pradžių jie perėmė didelius valstybinius televizijos kanalus, vėliau ėmė persekioti didelius laikraščius – juos nusipirko arba ėmė grasinti jų savininkams, dar vėliau, maždaug 2010-aisiais, pradėjo spausti didžiuosius interneto naujienų portalus, tokius kaip Lenta.ru, Gazeta.ru ir kitus. O dabar, regis, pasiekė paskutinį etapą, kur persekiojami net ir maži tiriamosios žurnalistikos projektai, tokie kaip „The Insider“, „Proekt“, „Svarbios istorijos“, dar žinomas kaip „iStories“, kurie veikia tik internete. Dar vienas naujas aspektas – anksčiau spaudimą darė daugiausia ekonominėmis priemonės arba įtraukdami svetainės domeną į juoduosius sąrašus, o dabar jie braunasi į žurnalistų namus. Pavyzdžiui, tarnybos ankstų rytą išlaužė ir mano buto duris, paėmė visus kompiuterius, mobiliuosius telefonus, atminties korteles, diskus ir taip toliau. Tokiu būdu jie nori išsiaiškinti, ką mes tiriame, taip pat paprasčiausiai priekabiauja. Aišku, niekada nepasiduosime ir neleisime, kad mūsų projektas taptų dar vienu jų įrankiu. Gyvename 21-ame amžiuje ir šiandien nebūtina būti Rusijoje, kad galėtum užsiimti tiriamąja žurnalistika.

Manau, jie tiesiog nori sumažinti žurnalistų įtaką visuomenei, nori smarkiai sumažinti mūsų auditoriją, kurią šiuo metu sudaro dešimtys milijonų žmonių. Putinui situacija tiks tik kai viskas bus panašu į Sovietų Sąjungą, kai nepriklausoma informacija pasiekdavo tik labai mažą žmonių ratą. Toks jo tikslas, štai kodėl jis pradėjo šią kovą.

MH17 lėktuvo katastrofos vietoje Ukrainos rytuose / AP nuotr.

– Gal galite daugiau papasakoti apie jūsų tyrimus? Detalių neprašau, tačiau būtų įdomu sužinoti apie jūsų darbą su „Bellingcat“, kaip tarpusavyje organizuojatės. Jūs su kolegomis gyvenate Rusijoje, ar tai reiškia, kad turite geresnį priėjimą prie šaltinių, galite rasti daugiau įrodymų?

– Šiuo metu mūsų komandoje šiek tiek daugiau nei 20 žmonių. Dauguma jų anksčiau gyveno Rusijoje, o dabar liko tik maždaug pusė. Bet, tiesą sakant, informacijos rinkimas būnant vietoje nebėra toks svarbus. Rengdami žurnalistinius tyrimus analizuojame duomenis, naudojame atvirus informacijos šaltinius, kartais ir uždarus, pasitelkiame mobiliųjų telefonų programėles. Šiais laikais nebūtina būti vietoje, „ant žemės“, kad susirinktum reikiamą informaciją. Net ir kalbant su šaltiniais dažniausiai naudojamos šifruoto susirašinėjimo programėlės, tokios kaip „Signal“, „Telegram“. Asmeniškai manau, kad susitikti su žmogumi gyvai yra mažiau saugus būdas nei naudoti „Signal“. Aišku, vis dar pasitaiko žmonių, dažniausiai vyresnės kartos, kurie to nesupranta, nežino, kaip veikia internetas, ir labiau linkę reikalus aptarinėti gyvai, tad turėti žmonių vietoje naudinga. Būti vietoje svarbu ir dėl vaizdo įrašų – regiame reportažus, kartais reikia pakelti droną, kad nufilmuotume rusų pareigūnų vilas ir panašiai. Bet net jei ir visi iki vieno mūsų darbuotojai būtų priversti bėgti iš Rusijos, didžiąją dalį tyrimų vis tiek galėtume rengti dirbdami nuotoliu.

„The Insider“ yra pirmoji žiniasklaidos priemonė, įrodžiusi, kad Emmanuelio Macrono ir Hillary Clinton serverius nulaužę programišiai iš tiesų yra iš Rusijos karinės žvalgybos GRU karininkai, šiame tyrime netgi įvardijome konkretų dalinį. Po maždaug metų Robertas Miuleris (Jungtinių Valstijų specialusis tyrėjas, aiškinęsis Rusijos įsikišimą į 2016-ųjų prezidento rinkimus – red. past.) tuos pačius asmenis ir karinį dalinį įvardijo ir savo kaltinamajame akte.

Esame publikavę ir eilę tyrimų apie karą Ukrainoje – artu su „Bellingcat“ išaiškinome generolus, kurių nurodymu į Donbasą atgabentos raketų paleidimo sistemos, įskaitant ir Malaizijos oro linijų lėktuvą numušusią BUK raketą. Tame irgi dalyvavo rusų FSB ir GRU karininkai. Mes juos išaiškinome ir atskleidėme jų tapatybes. Taip pat aiškinomės Sergejaus Skripalio apnuodijimo aplinkybes ir identifikavome mažiausiai tris pasikėsinimą surengusius GRU pareigūnus.

Sankt Peterburge uždažomas Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno portretas / AP nuotr.

Ir, žinoma, mano mėgstamiausia žurnalistinių tyrimų serija yra apie kitus nuodytojus, t.y. FSB nuodytojus, kurie kėsinosi į Aleksejų Navalną, Vladimirą Kara-Murza, Dmitrijų Bykovą ir kitus rusų nuomonės lyderius, aktyvistus, žurnalistus. Daug jų ir buvo nužudyti – Nikita Sajevas, Nikita Kuašovas, Ruslanas Magomedragimovas. Kiti išgyveno. Dabar žinoma, kad juos visus persekiojo šis galvažudžių smogikų būrys, kuris veikė daug metų. Anksčiau niekas net nenumanė, kad tokia žudikų komanda gali egzistuoti, dabar žinome visų jų pavardes, jų praeitį, o tai reiškia, kad šis būrys jau nebegali laisvai veikti.

Ką noriu pasakyti? Prieš penkerius metus apie tokius dalykus niekas nežinojo, tačiau tiriamoji žurnalistika kelia galvą aukštyn. Manau, užsiimti tiriamąja žurnalistika dabar pats geriausias metas, netgi manau, kad tiriamoji žurnalistika Rusijoje šiuo metu pažengusi labiau nei bet kur kitur pasaulyje, net ir lyginant su tokiomis šalimis kaip Jungtinės Valstijos ar Jungtinė Karalystė. Manau, rusų žurnalistų atradimai visų kitų tyrimus gerokai lenkia.

– Jūsų minėti tyrimai pasaulyje gerai žinomi, sulaukė didžiulio rezonanso. Tačiau ar pastebite, kad minėtosios slaptosios tarnybos – GRU ir FSB – mokosi iš savo klaidų? Turiu galvoje, kad stebi kokias užuominas ir įkalčius atrandate ir stengiasi daugiau jų nebepalikti.

– Taip, kartais pastebime, kad jie keičia savo modus operandi, bet apskritai tai kartoja tas pačias kvailas klaidas. Pavyzdžiui, 2018-aisiais išleidome pirmąjį tyrimą apie Skripalių apnuodijimą, kuriame remtasi mobiliųjų telefonų, kelionių duomenimis, duomenų bazėmis. Ir nepaisant visko 2020-aisiais, prabėgus dviem metams nuo mūsų pirmųjų publikacijų, bandydami nužudyti Navalną jie ir vėl darė tas pačias kvailas klaidas – naudojo mobiliuosius telefonus, jų vardus buvo galima aptikti tose pačiose duomenų bazėse, nors keliaudami ir keitė tapatybę.

Žinote, man sunku įsivaizduoti, kad jie apskirtai pajėgūs pakeisti veikimo metodus kokiu nors būdu, kad mums jų nepavyktų susekti. Juk tokiose operacijose vis tiek turi skristi lėktuvu, tiesa? Vis tiek nors retkarčiais privalai įjungti mobilųjį telefoną, turėti asmens dokumentą, net jei jis ir suklastotas, tiesa? Gyvenant skaitmeninėje eroje būti nematomam labai sunku. Kaip jau sakiau, atkreipiame dėmesį, kai jie keičia savo metodus, tada ir mes keičiame savo filtrus, tyrimų metodus ir prisitaikome.

FSB centrinė būstinė Lubiankoje, Maskvoje / AP nuotr.

Ir dar – dauguma jų nemotyvuoti, prastai organizuoti, jiems vadovauja kvaili viršininkai. Gyvename korumpuotoje valstybėje, kuri nesugeba pastatyti erdvėlaivio, kuris nenukristų, gamina automobilius, kurių vėliau Rusijoje niekas nenori pirkti. Jei tokia valstybė nesugeba sukurti nieko veiksmingo, kodėl tada turėtumėte manyti, kad veiksmingos jai pavaldžios saugumo tarnybos? Tai nelogiška. Visur pilna korupcijos, darbuotojai ir tarnautojai prastai motyvuoti ir jiems nelengva rasti žmonių, kurie nuoširdžiai manytų, kad nužudyti žurnalistą yra gera idėja. Tik patys blogiausi, žemiausiai puolę žmonės eina dirbti šiose institucijose.

Bet tai tik dalis problemos. Aišku, yra ir protingų, labai profesionalių pareigūnų. Bet tarnybų darbas iš viršaus organizuojamas tokiu būdu, kad kairė ranka nežino, ką daro dešinė. Manau, kad tokių struktūrų darbą iš vidaus stebintys žmonės ją sukritikuotų dar labiau nei mes, jie mato, kaip iš tiesų viskas blogai. Ir tai gera naujiena Rusijos žurnalistikai, nes jei sistema būtų veiksminga, tada Putinui būtų daug lengviau sukurti ką nors panašaus į stalinistinį režimą.

– Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos valdžia vis griežčiau riboja interneto prieigą, planuoja kurti vadinamąją „didžiąją ugniasienę“, kuri, esant reikalui, atkirstų rusišką interneto dalį nuo likusio pasaulio – jei visa tai tęsis – ar nesibaiminate, kad tada užsiimti tiriamąja žurnalistika darysis vis sunkiau?

– Manau, bus sunkiau pasiekti platesnius auditorijos sluoksnius. Kalbant apie Putino planus statyti didžiąją rusiško interneto „ugniasienę“, panašią į tą, kurią turi Kinija, manau, čia būtų tokių pat problemų kaip ir su saugumo tarnybomis. Rusija neturi veiksmingos institucijų sistemos. Jei jau lyginame Rusiją ir Kiniją, tai reikia suprasti, kad Kinija smarkiai skiriasi.

Pavyzdžiui, kinai tiesia tūkstančių tūkstančius kilometrų greitaeigių traukinių bėgių. Tuo metu Rusija apie greitaeigių traukinių bėgių tiesimą kalba jau daugiau nei dvidešimt metų, tačiau kol kas jų nutiesta nulis kilometrų. Kinija turi daugiau naujakurių kosmose, Kinija pirmauja visose įmanomose srityse. Ir taip nėra vien dėl to, kad Kinija daug didesnė. Taip, tai didelė autoritarinė valstybė, pažeidžianti žmogaus teises, laisves ir orų gyvenimą, tačiau ji labai gerai organizuota. Rusija šiuo požiūriu panaši į Sovietų Sąjungą, tik kartais joje gali pastebėti ir dar labiau atgyvenusių elementų, kurie primena viduramžius. Institucijos prastai valdomos, valdininkai korumpuoti.

Vladimiras Putinas ir Xi Jinpinas / AP nuotr.

Bandydamas kurti efektyvią interneto cenzūrą iškart susiduri su daug problemų. Pavyzdžiui, juk negali tiesiog išjungti interneto visiems, tiesa? Nustos veikti bankai, parduotuvės. Todėl kuri labai sudėtingą filtrų sistemą, diegi aukšto lygio technologijas, samdai tūkstančius profesionalų, kad jie visą šitą sistemą prižiūrėtų, tačiau Rusijoje geriausi informacinių technologijų specialistai valdžiai tikrai nedirbtų, turėdami progą jie nutekintų visą informaciją, darytų viską, ką gali, kad užkirstų kelią cenzūrai.

Tad manau, kad sukurti veiksmingą interneto cenzūros sistemą Kremlius nepajėgus. Rusijos valdžia geriausiu atveju gali padaryti taip, kad internetas veiks labai prastai, ką dabar ir daro. Tačiau netikiu, kad įmanoma kokia nors pažangi kontrolės sistema. Visi žmonės, kurie nori skaityti teisingą informaciją, tą jau nesunkiai gali padaryti susiradę veikiančią VPN paslaugą. Juolab, kad Rusija per paskutinius dešimt metų pasikeitė labai smarkiai. Anksčiau žmonės buvo labai pasyvūs ir šalyje vykstančiais procesais nesidomėjo, o dabar dėl ekonominių ir politinių problemų žmonės gana aktyvūs, supranta, kad norėdami susidaryti vaizdą privalo skaityti nepriklausomą žiniasklaidą. Be to, jaunoji rusų karta televizijos nežiūri, o tai reiškia, kad Kremliaus propagandiniai kanalai jų nekontroliuoja. Jie visą informaciją susiranda internete.

– Paskutinis klausimas. Prieš tapdamas žurnalistu buvote politinis aktyvistas. Kas jus paskatino rinktis būtent šį kelią? Ir ar manote, kad valdžiai didinant spaudimą nepriklausomai žiniasklaidai, žurnalistai Rusijoje turės pakankamai drąsos ir valios tęsti tyrimus?

– Atsakant į pirmąją klausimo dalį, pasakysiu štai kaip: manau, šis kelias – perėjimas nuo aktyvizmo prie žurnalistikos – Rusijoje visiškai įprastas. Mano patirtis man parodė, kad tradicinis aktyvizmas, pavyzdžiui, dalyvavimas jaunimo judėjimuose, flashmob'ų rengimas autoritarinėje visuomenėje neveikia. Valdžia gatvės protestus ir judėjimus uždraudė, užtenka du kartus išeiti į gatvę su plakatu, kad prieš tave būtų iškelta baudžiamoji byla, už tai gali gauti penkerius metus kalėjimo.

Taigi situacija pasikeitė. Žurnalistiniai tyrimai tapo pagrindiniu įrankiu kovoje su autoritariniu režimu. Jei nori, kad į gatves išeitų šimtai tūkstančių žmonių, pirmiausia turi jiems išaiškinti, kas šioje sistemoje blogai, papasakoti apie korupciją, kad vyksta žmogžudystės, kad iš žmonių vagiami rinkimai. Ir taip galvoju ne vienas aš. Tokiu pat keliu pasuko ir Aleksejus Navalnas, kuris iš pradži buvo paprastas aktyvistas, o dabar publikuoja tyrimus. Projekto „Mediazona“ vyriausiasis redaktorius anksčiau taip pat buvo aktyvistas. Taigi Rusijoje toks kelias, galima sakyti, tradicinis.

Romanas Dobrochotovas 2006 m. / AP nuotr.

O dabar apie tai, ar jauni žmonės ateityje turės užtektinai motyvacijos ir energijos tęsti kovą tokioje toksiškoje atmosferoje. Manau, ateityje ši kova bus šiek tiek kitokia. Besipriešinančių režimui žmonių greičiausiai bus mažiau, tačiau jie bus daug stipresni, energingesni. Jie matys, kad ant kortos pastatyta labai daug – arba šią sistemą sutriuškinsime, arba ji išgyvens. Jei išgyvens, pavyzdžiui, jeigu pasitraukus dabartiniam Putinui į valdžią ateis kitas, tada tai reikš, kad Rusija tampa Šiaurės Korėjos ar Turkmėnistano tipo valstybe. Vidurio kelio čia nėra. Arba juoda, arba balta. Stabilumo viduryje nėra. Taigi tendencijos kryps Šiaurės Korėjos linkme arba iš lėto, bet užtikrintai demokratėsime.

Pokalbio klausykite LRT RADIJO laidos „Pasaulio 5“ įraše.