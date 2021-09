Dar viena taktika prieš Dūmos rinkimus – šalia opozicijos politikų kandidatuoja jų antrininkai

Prieš kitos savaitės rinkimus Rusijoje daugeliui garsiausių Kremliaus kritikų juose dalyvauti uždrausta. Bet pakenkti opozicijos kandidatams galima ir kitaip – į Sankt Peterburgo Dūmą kandidatuojančiam opozicijos politikui iššūkį metė du antrininkai.

Trys Borisai Višnevskij. Visi pliktelėję, visi su barzdomis. Ir visi kandidatuoja į Sankt Peterburgo miesto Dūmą. Tik vienas jų vardo, pavardės ir išvaizdos nepasikeitė prieš pat rinkimus. Tai perrinkimo siekiantis opozicijos politikas Borisas Višnevskij iš liberalios partijos.

„Tai politinis sukčiavimas. Tai tiesmukas rinkėjų apgaudinėjimas ir akivaizdu, kad šie kandidatai rinkimuose dalyvauja ne siekdami laimėti, o vieninteliu tikslu – pakenkti varžovui“, – įsitikinęs B. Višnevskij.

Borisas Višnevskij / Stop kadras

Pasak tikrojo B. Višnevskij, Rusijoje sena praktika per rinkimus konkurentams kenkti iškeliant kandidatus su panašiais vardais ir pavardėmis. Bet net ir visko matęs politikos veteranas nustebo rinkimų plakate greta saviškio pamatęs dviejų klonų portretus ir neslepia manąs, kad tai valdančiosios „Vieningosios Rusijos“ darbas.

„Jiems nerūpi tokios idėjos kaip sąžinė, reputacija, garbė, nerūpi ir jų bosams valdančiojoje partijoje. Visiems aišku, iš kur tokie dalykai ateina ir apie ką kalbu. Ką gi, bent jau gerai apie mane galvoja, jei nėra kitų būdų su manimi susitvarkyti“, – teigia kandidatas į Sankt Peterburgo Dūmą.

Kiti du B. Višnevskij vardus ir pavardes pasikeitė liepą, kai užsiregistravo rinkimuose. Nė vienas nevykdo aktyvios rinkimų kampanijos ir realybėje nė vienas nepanašus į tikrąjį B. Višnevskij.

Boriso Višnevskij antrininkai / Stop kadras

Politikas sako, kad jo konkurentų nuotraukos koreguotos „Photoshop“ programa ir pateikė skundą Centrinei rinkimų komisijai. Šios pirmininkė situaciją apibūdino kaip gėdingą ir kaip pasityčiojimą iš rinkėjų, bet teigia nieko dėl to negalinti padaryti – esą tokie liberalūs Rusijos rinkimų įstatymai.

Rinkimai Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

„Suprantu, kad įstatymas per švelnus ir, deja, atvėrė kelią manipuliacijai. Be to, jie, mūsų politiniai technologai, elgėsi gudriai, atliko namų darbus“, – sako Rusijos Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Ela Pamfilova.

Todėl rinkėjams prieš balsuojant reikės atidžiau atlikti savuosius kandidatus.