Talibanui perėmus Kabulo oro uostą, jame nutūpė pirmasis lėktuvas iš užsienio

Kabule trečiadienį nusileido Kataro lėktuvas su technine grupe, kuriai pavesta aptarti šio miesto oro uosto atidarymo perspektyvas, Afganistano kontrolę perėmus Talibanui, pranešė informuotas šaltinis.

„Kataro lėktuvas su technine grupe šiandien nusileido Kabule, siekiant aptarti galimybes atnaujinti oro uosto darbą“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis.

„Nors galutinis susitarimas dėl techninės pagalbos teikimo nepasiektas, Kataro techninė grupė inicijavo šią diskusiją kitos šalies prašymu, – pridūrė jis. – Tebevyksta derybos saugumo ir veiklos klausimais.“

Pasak šaltinio, skrydžius siekiama atnaujinti dviem tikslais – humanitarinei pagalbai teikti ir judėjimo laisvei, įskaitant evakuacijos atnaujinimą, užtikrinti.

Daugiau nei 123 tūkst. užsieniečių ir afganistaniečių pabėgo iš šalies per antradienį pasibaigusią karštligišką evakuacijos operaciją, tačiau išvykti desperatiškai tebenori dar daugelis kitų žmonių.

Pasak JAV pareigūnų, Kabulo tarptautinio oro uosto būklė yra prasta: didžioji dalis pagrindinės infrastruktūros yra apgadinta arba sunaikinta.

Talibano kovotojai antradienį džiūgaudami šaudė į dangų, Kabulą po du dešimtmečius trukusio karo palikus paskutinėms JAV pajėgoms.

Pastaraisiais metais Katare vyko Talibano ir Vašingtono derybos. Be to, per šią šalį iš Afganistano tranzitu buvo evakuota apie 43 tūkst. asmenų.

JAV įsiveržė į Afganistaną ir nuvertė Talibano vyriausybę 2001-aisiais, atsakydamos į tų metų rugsėjo 11-ąją surengtas atakas. Už jas buvo atsakingas teroristų tinklas „al Qaeda“, radęs prieglobstį šioje Vidurio Azijos valstybėje.

Vakarų šalių sostinės būgštauja, kad Afganistanas vėl gali tapti išpuolius pasiruošusių vykdyti ekstremistų placdarmu.

Persijos įlankos šalys, įskaitant Katarą, atliko svarbų vaidmenį kaip tarpinės stotelės išskraidinant Vakarų valstybių piliečius, taip pat afganistaniečius vertėjus ir kitus asmenis.