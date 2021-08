Analitikas: Rusija bando žaisti su Talibanu, bet jis kelia rimtą pavojų Maskvai

Kremlius bando su Afganistane įsigalėjusiu Talibanu žaisti daugialypį žaidimą: grupuotė naudinga Maskvai, nes iš šalies kaimynystės išstumia JAV pajėgas ir karines bazes. Tačiau netrukus islamo fundamentalizmo idėjos gali imti plisti ir pačios Rusijos tolimuosiuose regionuose, LRT RADIJUI sakė Rytų studijų centro Varšuvoje vyr. specialistas Mariuszas Marszewskis.

– Ar greitas Talibano įsigalėjimas Afgnistane yra pralaimėjimas?

– Tai, žinoma, Amerikos sąmoningas sprendimas, kai amerikiečiai atsisakė investuoti (į Afganistaną – LRT.lt) kaip į projektą, nes jis yra nepelningas, žiūrint iš kapitalistinės ekonomikos požiūrio taško, kuris yra labai svarbi Amerikos nacionalinio intereso, Amerikos valstybės ideologijos dalis.

Ar buvo galima daryti kitaip? Turbūt buvo galima, bet priežastis, kodėl taip atsitiko, slypi visgi toje prielaidoje, kad nebuvo galima įtraukti talibų į valdžią. Su talibais nesiderama. Po beveik 20 metų amerikiečiai pradėjo su talibais derėtis. Kitu atveju talibai buvo pasirengę kurti pakankamai sėkmingą partizaninį karą, kuris priverstų Jungtines Valstijas sėsti prie derybų stalo.

Tačiau ar tai pralaimėjimas? Sudėtinga pasakyti. Visų pirma, tai Afganistano islamiškosios respublikos pralaimėjimas, kuri pasirodė esanti nefunkcionuojanti valstybė, nepaisant milžiniškų pinigų, milžiniškų priemonių, kurias į ją įnešė amerikiečiai. Tai parodė, kad sudėtinga kurti teisinę valstybę su teisine administracija, kurioje vyrauja korumpuotas elitas. Tai yra ne tiek talibų laimėjimas, kiek pralaimėjimas administracijos, kurią kūrė amerikiečiai, kadangi ji pasirodė nesugebanti savarankiškai funkcionuoti be korupcijos.

Vienas iš svarbių talibų pranašumų yra tas, kad jiems pavyko pristatyti save ir savo judėjimą Afganistano visuomenei 90-aisiais metais, kaip ir šiuo metu, kaip nekorumpuotą struktūrą.

Ar taip bus ir toliau, sudėtinga pasakyti. Talibų politika dabar yra labai atsargi, nes jie akivaizdžiai baiminasi sukilimo prieš juos, pasipriešinimo judėjimo ir opozicijos sukilimo. Todėl šiuo metu jų politika yra subtili ir pragmatiška.

Talibano kovotojai Afganistane / AP nuotr.

– Rusija, Kinija, Irakas ir Pakistanas nusprendė neevakuoti savo ambasadų iš Kabulo. Jūs sakėte, kad su talibais nereikia kalbėtis. Tačiau Rusija, Putino administracija, jau prieš Kabulo užėmimą susitikinėjo su talibais, dabar neatšaukia savo žmonių iš ambasados Kabule. Ambasadorius teigia, kad gatvėse visai ramu. Ar Rusija bando kažką laimėti šiame konflikte? Jei taip, tai ką?

– Be abejonės, visos tos šalys, kurias jūs išvardinote, yra tos, kurios anksčiau vedė derybas su talibais ir kvietė talibus pasikalbėti. Šio proceso pirmtakė, žinoma, yra Rusija, kuri pradėjo užkulisinius pokalbius su talibais, atėjus į valdžią prezidentui Ashrafui Ghaniui, su kuriuo 2014 metais rusams akivaizdžiai nepavyko užmegzti gerų santykių ir kurį rusai iš esmės laikė Amerikos marionete ir taip jį traktavo.

Tačiau su prezidentu Hamidu Karzajumi buvo pakankamai šilti santykiai. H. Karzajus daugiausiai rėmėsi senosios Afganistano nomenklatūros atstovais, kurie dar kūrė komunistinį Afganistaną. Po to jų dalis dar dirbo Afganistano islamiškosios respublikos administracijoje, buvusioje po 2001 metų rugsėjo 11-osios. Prezidentas H. Karzajus rėmėsi tais darbuotojais, kurie buvo daugiausiai kalbantys rusiškai, baigę mokslus įvairiose buvusių Sovietų Sąjungos respublikų ar net kitose Rytų bloko sostinėse. Kitaip tariant, tai žmonės, susiję su Maskva, Peterburgu, Kijevu, Vilniumi, Varšuva ar Budapeštu. Tai buvo tie žmonės, kurie kalbėjo su rusais.

Tačiau A. Ghanis buvo labiau nusiteikęs technokratiškai. Maskva jo netraktavo kaip rimto partnerio. Rimtesniu partneriu buvo laikomi talibai. Derybos prasidėjo jam atėjus į valdžią. Ir jos tęsiamos.

Kokį žaidimą žaidžia Maskva, sudėtinga pasakyti. Be abejonės, Rusijos Federacijai yra svarbu išstumti amerikiečius iš artimesnio ir tolimesnio užsienio, tai yra Rusijos nacionalinis interesas. Ir tai yra daug geriau ir aiškiau matoma iš Vilniaus nei iš Varšuvos. Ir lygiai taip pat, kaip ir Afganistane, buvo artimesniame ir tolimesniame užsienyje, tai yra Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje. Rusijos Federacijai buvo svarbu, kad amerikiečiai išeitų, kad struktūros, kurias sukūrė amerikiečiai, nebeegzistuotų arba taptų nefunkcionalios. O talibai tuo metu buvo parankūs ir tapo partneriu tuose pokalbiuose.

Tačiau rusai traktuoja talibus ir kaip grėsmę, nes tai yra ekstremaliai radikalus musulmonų judėjimas, kuris gali destabilizuoti Centrinę Aziją, autonomines Rusijos Federacijos musulmonų respublikas. Tų respublikų yra pakankamai daug, jos yra Pavolgyje ir Kaukaze. Todėl politika talibų atžvilgiu yra daugialypė. Iš vienos pusės, jie laikomi naudinga priemone, taip būtų galima apibendrinti. Galima tik spėlioti, kokie yra Rusijos politikos ketinimai, silpninantys tikėjimą Amerikos prestižu ir mažinantys Amerikos ir jos sąjungininkų buvimą regione.

Buvęs Afganistano prezidentas Hamidas Karzai (centre) pristato Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui Talibano delegaciją / AP nuotr.

Bet iš kitos pusės tai yra grėsmė musulmonų regionams tiek Rusijos Federacijoje, tiek ir musulmonų šalininkėms valstybėms, kurias kažkokiu būdu užvaldžiusi Rusijos Federacija. Taigi, čia Rusija veda daugialypį žaidimą.

Talibanas gali nustoti būti terorizmo organizacija tik gavęs patikimus Jungtinių Tautų įgaliojimus. Tuo atveju, jei su jais vyks derybos. Derybos vyksta, jie yra kviečiami, kalbama su jais. Rusų žurnalistai atvirai kalba, kad Rusijos ambasadą saugo talibai ir ji yra saugi, nereikia dėl jos pergyventi. O iš kitos pusės, Tadžikijoje, Uzbeskijoje, nuo tada, kai talibai pradėjo artėti prie sienų, vyksta Rusijos armijos demonstraciniai manevrai, pratybos, didžiąja dalimi nukreiptos prieš talibus.

Tų pratybų aprašymuose akivaizdžiai matosi, kad vyksta kova su teroristinėmis grupuotėmis, prasiskverbiančiomis iš Afganistano. Tie manevrai, pratybos pasižymi demonstracine jėga prieš talibus. Taigi ta politika tikrai yra daugialypė.

– Afganistanas yra labai turtingas gamtos ištekliais. Tik nėra tų sugebėjimų, taip pat technikos. Tai yra skurdus kraštas, nepaisant tų išteklių. Ar Putinas nenorėtų suformuoti iš Afganistano kažką panašaus į Čečėniją ir pasodinti vadovauti talibą, kaip tai padarė su Kadyrovu Čečėnijoje?

– Manau, kad tai būtų įmanoma įgyvendinti. Šiaip ar taip, tai buvo idėja, kaip kalbėjo rusų politikai, pasiskolinta iš Basmačių maišto. Kitaip tariant, kovojame su basmačiais, o jei nepavyksta, tai reikia išrinkti vieną basmačą, kad jis kontroliuotų likusius basmačus, ir būtų mūsų atstovas regione. Bet tai yra įmanoma tik mikroskalėje.

Sudėtinga įsivaizduoti, kad būtų įmanoma tai padaryti valstybėje, kuri yra dvigubai didesnė nei, pavyzdžiui, Lenkija, ir turi panašų gyventojų skaičių, nes Afganistane gyvena 39 milijonai gyventojų. Ta valstybė labai suskirstyta etniniu atžvilgiu. Tikriausiai galima tai padaryti, tačiau tam reikia milžiniško karinio, finansinio indėlio. Tokią operaciją galėjo atlikti amerikiečiai. Tik tai neatitiko amerikiečių vertybių. Jie bandė įvesti demokratinę sistemą, o ne diktatūrą.

– Nes iš vienos pusės yra Kinija, taip? Kuri neatšaukė savo žmonių iš ambasados. Iš kitos pusės, yra Rusija. Dvi imperijos, kaip bebūtų – autoritarinės, kurios gali kovoti dėl tų įtakų Afganistane...

Žinoma, gali. Bet yra dar dvi šalys, kurios vaidina taip pat didelį vaidmenį, esančios Afganistano kaimynystėje. Rusija neturi bendros sienos su Afganistanu. Afganistane iki šiol žmonės gali sakyti, kad šiaurėje su ja ribojasi Rusija, nes pamiršo, kad Sovietų Sąjunga iširo. Tačiau be Sirijos, tiesiogiai su Afganistanu ribojasi Iranas ir Pakistanas. Šios dvi šalys taip pat turi tokių ambicijų vaidinti kažkokį vaidmenį Afganistane. Ir yra labiau Kinijos sąjungininkės nei Rusijos.

Rusijos, Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikijos, Uzbekijos, Indijos, Kinijos ir Pakistano jungtinės karinės pratybos Rusijoje / AP nuotr.

Dėl to Kinija turi daugiau galimybių kažką tokio padaryti, tik ar to norės. Talibai kreipėsi dėl išteklių eksploatavimo, naujoviško Afganistano kūrimo ir modernizavimo, visų pirma į Kiniją. Ir dėl to kelis kartus dažniau jau lankėsi Pekine nei Maskvoje, tikėdamiesi, kad Kinijos investuotojas padės jiems, kaip jūs ir sakėte, tą skurdų kraštą modernizuoti. Tačiau yra toks klausimas: ar Kinijos investuotojas norės veikti tokioje šalyje, kurioje negalima užtikrinti saugumo užsienio investicijoms. Tačiau, ką dar norėjau pridurti, kad talibai iki šiol visiems garantuoja saugumą ir pozicionuoja save kaip labai disciplinuotą politinę ir karinę jėgą, kas yra jų apgalvota procedūra.

– Bet ar gali jais pasitikėti?

– Klausimas turėtų būti: ar politikoje iš viso kuo nors galima pasitikėti? Tačiau jie labai stengiasi, nes labai nori būti pripažinti tarptautiniu mastu. Jų požiūris keičiasi. Nes jie 90-aisiais metais ignoravo išorinį pasaulį, ignoravo tarptautinę visuomenę, labai nepaisė kitų musulmonų šalių, nes diplomatinius ryšius palaikė tik su trimis šalimis: Pakistanu, Saudo Arabija, iš kurios šiek tiek ėmė pavyzdį, pavyzdžiui, kuriant religinę opoziciją ar atsižvelgiant į politiką dėl moterų teisių visos valstybės mastu, ir Jungtiniais Arabų Emyratais. Taip kad jie turėjo savo programą.

Tą programą turi iki šiol. Bet lankstesnę ir labiau linkusią bendradarbiauti su išoriniu pasauliu – ekonominiu ir politiniu atžvilgiu. Ir galbūt toks bendradarbiavimas tampa pagrindu geresniam Afganistano gyventojų, visuomenės traktavimui, žmogaus teisių pagarbai, nes čia gerai matyti, kad tai yra moneta, kurią jie nori iškeisti, atlikdami sandorius su pasauliu mainais už tas investicijas, santykius ir taip toliau.