JT: kas trečiam žmogui Afganistane gresia badas

Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programa įspėja, kad kas trečiam žmogui Afganistane gresia badas.

Organizacijos vadovė tvirtina, kad padėtis Afganistane yra katastrofiška. Prognozuojama, kad didelio bado grėsmė kyla 14 mln. žmonių.

Ekspertai įvardija tris priežastis: maisto produktų stygius bei valdžios pasikeitimas. Dėl sausiausios per 30 metų žiemos kviečių derlius šalyje sumenko 40 procentų. Be to, Talibanui užimant vis naujas teritorijas, daugelis ūkininkų negalėjo nuimti derliaus.

Gyventojų prieigą prie maisto produktų apsunkina ir sugriauti tiltai, pylimai bei keliai.

Pagalbai afganistaniečiams reikia 200 milijonų dolerių.