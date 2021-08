Kova su nelygybe ar neapykantos šaliai skatinimas – JAV kultūrinio karo priešaky atsidūrė kritinė rasės teorija

Įdėmiai sekantieji JAV vidaus politikos aktualijas greičiausiai pastebėjo žiniasklaidos antraštėse sušmėžuojantį terminą „kritinė rasės teorija“ (angl. Critical Race Theory). Ši nišinė, dažniausiai mokslo publikacijose ir akademiniuose leidiniuose aptinkama sąvoka šiandien atsidūrė Amerikoje vykstančio kultūrinio karo priešakinėse linijose.

Kritinė rasės teorija – maždaug 8-ajame dešimtmetyje amerikiečių akademikų suformuluota mokslinė koncepcija, kuria siekiama kritiškai įvertinti šalies teisinę sistemą, jos raidą ir tai, kaip ji sudaro sąlygas įsigalėti rasinei nelygybei. Ji nagrinėja, kaip įvairias institucijas, pavyzdžiui, švietimo sistemą, darbo, būsto rinką, sveikatos sektorių, reglamentuojantys iš pažiūros neutralūs įstatymai ir procedūros skirtingos rasės žmonėms sukuria nevienodas išdavas. Kitaip tariant, ji teigia, kad rasizmas egzistuoja ne tik tada, kai išankstinių nuostatų turintys žmonės tiesiogiai diskriminuoja kitus, bet kad ir visa sistema sukonstruota taip, kad socialinė nelygybė tampa savaiminiu ir natūraliu jos produktu.

Konservatyvių pažiūrų veikėjai, nuomonės formuotojai ir politikai teoriją kritikuoja teigdami, kad išryškindama istorines ir socialines neteisybes ji neva indoktrinuoja jaunus amerikiečius nekęsti savo šalies praeities, jos šaknų, skaldo visuomenę į tariamus engėjus (baltuosius) ir nuskriaustuosius, t. y. ne baltųjų kilmės žmones. Pasipriešinimas pastaraisiais mėnesiais išaugo tiek, kad kai kurios tradiciškai respublikoniškos valstijos, tokios kaip Aidahas, Ajova, Oklahoma, Tenesis ir Teksasas, priėmė vietinio lygio įstatymus, varžančius kritinės rasės teorijos dėstymą valstybės finansuojamose mokyklose.

Apie tai, kaip ši koncepcija Jungtinėse Valstijose tapo aršių politinių debatų tema, kalbuosi su dviem Jungtinėse Valstijose dėstančiomis mokslininkėmis: Šiaurės Teksaso universiteto socialinių mokslų daktare Aja Martinez ir Džordžijos Gwinneto koledžo politikos mokslų profesore Dovile Budryte.

– Ponia Martinez, kad būtų aišku, apie ką kalbame, pirmuoju klausimu apsibrėžkime – kas yra kritinė rasės teorija? Kaip ją apibūdintumėte žmogui, kuris nėra su šia sąvoka susidūręs? Pavadinimas sufleruoja, kad ji kalba apie rasę, rasių santykius ir kaip socialiniai reiškiniai gali būti analizuojami per rasę.

A. Martinez: Kritinė rasės teorija kilo iš teisės mokslų. Teisės srityje dirbantys mokslininkai analizavo Jungtinių Valstijų teisinę sistemą – kaip ji veikia institucijose, mokyklose, darbovietėse ir kaip visa tai vienas visuomenės grupes privilegijuoja, o kitas diskriminuoja. Sakyčiau, pati paprasčiausia sąvokos reikšmė daugmaž tokia.

Daug kritikuojančiųjų kritinę rasės teoriją klaidingai mano, kad pagrindinis jos analizės objektas yra ekonominė politika ir tai, kaip jos pagrindu atsiranda diskriminacija. Taip manydami jie sako: „O ne, čia marksizmas, šito dalyko reikia bijoti.“ Tačiau bet kuris kritinę rasės teoriją tyrinėjantis teoretikas aiškintų, jog pirmiausia ji analizuoja sistemas, kaip jos veikia, kaip jos veikia eilinius žmones. Ypač teisines sistemas, teisėkūrą ir iš to kylančias politikos kryptis, kaip atitinkamose teisinėse sistemose su tam tikromis žmonių grupėmis elgiasi policija, kaip vyksta šių žmonių priėmimas į ugdymo įstaigas ir panašiai.

Plakatas proteste Niujorke / Vida Press nuotr.

D. Budrytė: Teorija taip pat yra judėjimas už žmogaus teises, pilietines teises. Pagrindinis koncepcijos tikslas 8-ojo dešimtmečio pradžioje buvo kritiškai pažvelgti į JAV įstatymus ir valstybės sistemą, ieškant rasinių išnaudojimo pagrindų. Žmonės, kurie pradėjo teoriją, atkreipė dėmesį, kad JAV egzistuoja didžiulė nelygybė tarp rasių įvairiose srityse, ir sukūrė teoriją, kad parodytų, koks sudėtingas reiškinys yra rasizmas, kad jis aptinkamas visur, kad tai ne išimtinis reiškinys.

Vėliau jie argumentavo, kad rasė yra socialinis konstruktas, rasinį išnaudojimą galima nagrinėti, dekonstruoti. Kas dar labai svarbu, jie norėjo atkreipti dėmesį į negatyvius stereotipus, susijusius su rase. Ir kadangi koncepcija buvo teisinėje literatūroje, dėmesys buvo atkreipiamas į pilietines teises – kad daugiausia jų yra baltųjų privilegijos.

Teorija labai paplito, tapo populiari 8–9 dešimtmečiais, ji susiejama ir su radikaliu feminizmu. Pagrindinis koncepcijos akcentas – kad liberalizmas, kuris remiasi pilietinėmis teisėmis ir laisvėmis, nėra neutralus, yra daug rasizmo ir reikia dekonstruoti tuos pagrindus, kuriais remiasi JAV demokratija.

Protestai JAV dėl rasinės nelygybės / AP nuotr.

– Kai kompleksiniai reiškiniai aptarinėjami viešojoje erdvėje, diskusijų turinys dažnai būna supaprastinamas. Kaip manote, ar amerikiečiai patys supranta, apie ką kalbama?

A. Martinez: Manau, suvokimas, kas yra kritinė rasės teorija, gana žemas. Daugumoje diskusijų, kurias man tenka stebėti – pradedant mokyklos valdybų susirinkimais ir baigiant debatais televizijos laidose ar tinklalaidėse – dalyvauja žmonės, kurie su teorija ir jos ištakomis menkai susipažinę. Moksleivių tėvams peršama mintis, jog tai neva socializmo forma, kuri kažkokiu būdu išplaus smegenis jų vaikams ir šie nustos galvoti, kad ši šalis didi, jog ji turi pasididžiavimo vertus valstybės kūrėjus. Tai vienas iš akcentų, kuriuos kaip universiteto dėstytoja bandau pabrėžti ir savo studentams: neprivalai sutikti su tuo, ką sako teorija, neprivalai ja sekti, tačiau bent jau suprask, kam konkrečiai nepritari. Kritinė rasės teorija yra akademinė mokslų sritis. Ji, kaip ir kitos, turi savo pamatines tezes, kuriomis grindžiamas teorijos karkasas, tyrimo metodus ir taip toliau. Jei žmonės tai suprastų, tuomet viskas būtų gerai – apie tai galėtume konstruktyviai diskutuoti, klausytis vieni kitų ir aiškintis, kodėl jai nepritariame.

Tačiau kas nutiko? Yra toks žurnalistas, politinis strategas vardu Christopheris Ruffas. Savo socialinių tinklų paskyrose ir įvairiuose interviu jis teigia, kad jam ir jo sekėjams kritinę rasės teoriją viešajame diskurse pavyko įšaldyti, suformuoti apie ją neigiamą nuomonę ir galiausiai jie pavers ją toksiška. Jis teigia: „Visas kultūrines beprotybes priskyrėme šiai kategorijai, šiam prekių ženklui. Tai darome strategiškai apskaičiuotai – kad viskas, ko nemėgstame, ko norime atsikratyti, būtų pakišta po šiuo vienu skėtiniu kritinės rasės teorijos terminu.“ Tokiu būdu norima panaikinti tokias praktikas kaip įvairovės mokymai, prieš rasizmą nukreiptos iniciatyvos ir panašiai.

D. Budrytė: Paprastiems žmonėms atrodo, kad atakuojamas jų amerikietiškumas, jų identitetas. Teorija yra įkaitinta politinė tema, ypač daug respublikonų teigia, kad yra atakuojami valstybės pagrindai, baltaodžiams atrodo, kad atakuojama jų kultūra, visi tie pagrindai, pilietinės teisės. Ypač supaprastinami teiginiai, kad pilietinės teisės yra baltųjų privilegija, kad JAV yra rasistinė valstybė.

Dovilė Budrytė / Asmeninio albumo nuotr.

– Antrasis klausimas – kodėl dabar? Kiek teko pačiam skaityti ir domėtis, teorija egzistuoja apie keturiasdešimt metų, tad kodėl šitokio dėmesio ji sulaukė tik dabar?

A. Martinez: Puikus klausimas. Ir, beje, ačiū, kad pasidomėjote prieš interviu. Kažkada publikavusi vieną mokslinį esė sulaukiau maždaug tokio komentaro: „O, jūs rašote apie 2014-uosius, o aš visad maniau, kad visa tai įvyko tik šiemet.“ Aš tam žmogui atrašiau, kad ši disciplina daug senesnė nei 2014-ieji. Gilesnis šios srities nagrinėjimas prasidėjo pilietinių teisių eroje, kai teisės srities akademikai, o ypač Harvardo profesorius ir pilietinių teisių aktyvistas Derrickas Bellas, ėmė svarstyti, kad galbūt pilietinių teisių srityje nesame pažengę tiek, kiek manėme. Kad erdvės tobulėti vis dar daug. Jis ir buvo vienas mokslininkų, padėjusių pamatus kritinei rasės teorijai.

Tirdama kritinės rasės teorijos raidą atradau vieną įdomų faktą. Maždaug 2012-aisiais, kai tuometis Jungtinių Valstijų prezidentas Barrackas Obama siekė perrinkimo, ultrakonservatyviomis pažiūromis garsėjantis naujienų portalas „Breitbart“ iš kažkur iškapstė maždaug dešimtajame dešimtmetyje nufilmuotą vaizdo įrašą. Jame matyti, kaip Obama dalyvauja Harvardo universiteto Teisės mokykloje vykusiame mitinge, kurio dalyviai reiškė palaikymą tam pačiam profesoriui Derrickui Bellui – jis tuo metu protestavo prieš darbuotojų samdymo tvarką ir diskriminacinę politiką. Obama tada buvo studentas, jis profesorių Bellą palaikė, sakė, kad reikia jo klausytis. Taigi, maždaug 2012-aisiais portalas „Breitbart“ šį vaizdo įrašą pristatė kaip tariamą įrodymą, jog Obama nusistatęs prieš baltuosius, kad jis radikalus rasistas ir panašiai. Iš dabartinės perspektyvos žiūrėdami žinome, kad Obama šiais klausimais iš tiesų labai neutralus, nuosaikus veikėjas, tiesa? Taigi, maždaug nuo to laiko į radikalumą linkstančios dešiniosios grupės kritinę rasės teoriją ir bando diskredituoti.

Barackas Obama NATO viršūnių susitikime Varšuvoje / AP nuotr.

O dabar atsakysiu į jūsų klausimą, kodėl būtent dabar. Yra kelios priežastys. Tokie veikėjai kaip Christopheris Ruffas kažkada yra labai aiškiai pasakę, kad puolimas prieš kritinę rasės teoriją turi veikti tarsi rinkodaros strategija. Jei priversi žmonės įsikibti į vieną terminą tarsi kokį prekių ženklą, tuomet žmonės jį ims sieti su daugybe kitų reiškinių. Pavyzdžiui, su įvairovės mokymais, gebėjimu analizuoti savo rasę ir mėginti suprasti, ką ji reiškia, kokių ji suteikia privilegijų. Žodžiu, daug reiškinių, kuriuos dalis visuomenės vertina neigiamai, paprasčiausiai pakišami po viena sąvoka. Taip supaprastintai žvelgti į reiškinius žmonėms tikriausiai patogiau.

D. Budrytė: Labai svarbi ir prezidento Trumpo įtaka. Jis patraukė daug žmonių į savo pusę, įsiveldamas į kultūrinius karus. Jam tiesiog buvo nuostabu, kaip galima išnaudoti šį diskursą bei koncepciją ir taip įtraukti daugiau žmonių į kultūrinį karą. 2020-ųjų rugsėjį Trumpas išleido įstatyminį aktą, uždraudžiantį įvairovės ir įtraukties mokymus žmonėms, kurie dirba federalinėje valdžioje, kitaip tariant, valstybiniame sektoriuje. Jis pareiškė, kad teorija yra susipriešinimą kelianti koncepcija, ir pradėjo kovą su ja. Iš karto buvo atsakomoji reakcija – kampanija prieš Trumpą, pavadinta „Truth to be told“. Praėjusiais metais įsitraukė net 120 pilietinių teisių organizacijų.

Nors mes kalbame apie teoriją, kuri dėstoma visose teisės mokyklose ir kurioje nėra nieko labai revoliucingo, kaip ir minėjote, ji egzistuoja 40 metų, bet Trumpas labai suaktyvino šį procesą ir tada varikliukas ėmė veikti. Daugelis valstijų, tarp jų ir manoji, t. y. Džordžija, ėmė nagrinėti, kaip mes kovosime su ta teorija, kaip apsaugosime vaikus, valstybę, tai tapo aktualiu politiniu klausimu.

„Black Lives Matter“ iškaba Vašingtone, JAV / Vida Press nuotr.

– Ginčai dėl kritinės rasės teorijos pasiekę tokį įkarštį, kad kai kurių valstijų įstatymų leidėjai mokymo įstaigose jos dėstymą nori riboti arba jau riboja. Kokių pasekmių tai gali turėti?

A. Martinez: Taip, tai svarbu. Šiuo metu gyvenu ir dirbu Teksase – valstijoje, kurioje būtent tokie įstatymai ir buvo priimti. Yra ir daugiau valstijų, kuriose daroma tas pats. Edukatorius tai šiek tiek veikia emociškai. Kiek man teko pačiai kalbėtis su kolegomis, mokančiais moksleivius pradinėse mokyklose, atrodo, kad dauguma jų dabar krapšto galvas ir nėra tikri, kuris iš jų dėstomų dalykų, pasak šių naujų įstatymų, priskirtini kritinei rasės teorijai. Kaip jau sakiau, ši teorija gimė elitinėje teisės mokykloje – Harvarde, tad toks dalykas geriausiu atveju dėstomas antrosios pakopos studijose, t. y. jau po bakalauro. Tie, kas mokosi teorijos pamatinių tezių, ištakų ir panašiai, tikrai nėra darželių ar pradinių mokyklų moksleiviai. Tokių dalykų ten nemoko.

Taigi, jei jau norima drausti kritinę rasės teoriją, kad ir kas, jų požiūriu, tai bebūtų, tuomet iš pradžių reikėtų apsibrėžti kriterijus. Iš to, kiek pati matau, kritine rasės teorija dabar laikoma bet kokia mokymo kryptis, literatūra ar pasakojimai, supažindinantys skaitytoją su naujais požiūriais ar požiūrio taškais dėl to, kas vyko kuriant šią valstybę. Bet kokia kritika valstybės kūrėjams, t. y. istorinėms asmenybėms, kurios laimėjo karą, iškovojo šaliai laisvę, bet buvo vergvaldžiai, jau imama laikyti kritine rasės teorija. Tokiems svarstymams iškart klijuojama tabu etiketė, tai laikoma antiamerikietišku ir keliančiu grėsmę amerikietiškiems idealams reiškiniu.

Beisbolo žaidėjai išreiškia palaikymą „Black Lives Matter“ judėjimui / AP nuotr.

Taip varžoma akademinė laisvė, kai kurie istorinės atminties naratyvai. Nepatikėsite, bet net yra buvę siūlymų drausti kai kurias Martino Lutherio Kingo sakytų kalbų ištraukas. Kaip žinoma, Martinas Lutheris Kingas yra visų ne rasistais save laikančių žmonių numylėtinis. Išties įdomu stebėti, kai imamos drausti kalbos, kai kurios knygos, istorinės figūros ir jų parašyti veikalai todėl, kad tai neva indoktrinuoja žmonių protus. Na, bet reikia pasakyti, kad lygiai tokia pat indoktrinacija yra ir tie patys pasakojimai apie herojišką šalies praeitį. Nesakau, kad jie neteisingi. Juose yra teisybės, tačiau jei norime matyti išsamų vaizdą, tuomet turėtume atsižvelgti į daugiau dedamųjų. Ir apie jas turėtų būti kalbama.

D. Budrytė: Po Trumpo įstatyminio akto valstijos, daugiausia valdomos respublikonų, pavyzdžiui, Aidahas, Oklahoma, Ajova, Tenesis, pradėjo leisti įstatymus, kuriuose sakoma, kad ši teorija neturėtų būti dėstoma vaikams ar netgi viešuosiuose universitetuose. Kaip tai pasireiškė praktikoje? Džordžijoje, konservatyvioje valstijoje, Švietimo taryba, kurios paprašė pats gubernatorius, praėjusiais metais paskelbė rezoliuciją, kad ši teorija nebūtų dėstoma. Rezoliucija buvo priimta, mokyklose nebenorima, kad teorija buvo dėstoma, universitetuose kilo didelis pasipriešinimas.

Vienas argumentų, kodėl reikia kreipti dėmesį į daugiakultūriškumą, kritinę rasių teoriją, yra žodžio laisvė, labai svarbi JAV. Labai daug žmonių argumentuoja, kad konservatorių ataka prieš kritinę rasių teoriją yra ataka prieš laisvą žodį, prieš Pirmąją konstitucijos pataisą.

– Ar teorijos šalininkai, jei taip galima sakyti, teisingai artikuliuoja savo argumentus kritinės rasės teorijos atžvilgiu? Daug jos oponentų teigia, kad teorija esą tik skirsto žmones į grupes ir tėra kitokia to paties rasizmo forma.

A. Martinez: Viena priežasčių, kodėl kritinė rasės teorijos sulaukė tiek dėmesio, yra tai, kad mokslininkams sėkmingai pavyko kelti reikiamus klausimus. Žiūrint ne per asmeninę, o labiau sisteminę prizmę – ką šioje šalyje reiškia baltumas? Ką jis reiškia šiandien? Kai imi kelti šiuos temos aspektus, gilintis, ant kokių pamatų pastatyta ši šalis, kai kurie nepritariantieji kaipmat susijautrina. Jie priima tai asmeniškai, tarsi keldamas šiuos klausimus puoli juos ir jų rasinę tapatybę. Bendraudama su studentais nuolat jiems primenu, kad apie juos asmeniškai nekalbame, veikiau tiriame, kaip veikia visa sistema, kurios dalis jie yra.

Apie tai kalbėti tikrai nėra lengva, ypač jeigu nežinai, kaip prie šios problemos deramai prieiti. Pati savo mokymo įgūdžius tobulinu nuo maždaug 2005-ųjų ir, turiu pasakyti, iš pradžių sekėsi sunkiai – kaip būdama rudoji moteris turėčiau apie tai kalbėtis su studentu, kuris yra baltasis? Labai nelengva. Tad reikia mokytis ir visų retorinių įgūdžių, kaip deramai įvesti studentą į temą. Bet reikia pasakyti, kad tas pats kritinės rasės teorijos kūrėjas Derrickas Bellas ir kiti teoretikai išpopuliarino kontristorijos pasakojimo metodą. Tai pasakojimai, naratyvai, kuriuose figūruoja tikri žmonės, atsiminimai, veikėjai. Bellas visada sakė, kad žmonėms dažnai reikia atsiriboti nuo teorinių išvedžiojimų ir tiesiog įsiklausyti į kito pasakojimą. Jei jis įsiklausys, galbūt tuomet supras, ką tas kitas žmogus mato ir patiria, t. y. tai, kaip veikia rasių santykiai. Tuomet sumažėja rizika, kad studentas mokymą priims asmeniškai, nepasijus taip, tarsi į jį bandoma baksnoti pirštu dėl to, kad jis neva tariamai kaltas.

Protestai JAV dėl rasinės nelygybės / AP nuotr.

D. Budrytė: Kritika yra gana paprasta, ypač kylanti iš politikų pusės. Viena, ką jie argumentuoja, kad teorija suskirsto žmones į grupes: yra aukų grupė, dažniausiai afroamerikiečiai, ir engėjų grupė, t. y. baltaodžiai. Kritika, esą negalima skirstyti Amerikos į aukų ir engėjų grupes, nes taip vyksta susipriešinimas ir tai negerai Amerikos visuomenei. Manau, tai gana silpnas argumentas. Svarbus dalykas, kad kritinė rasės teorija atkreipia dėmesį į rasizmo apraiškas, neteisybes, kurios yra įsigalėjusios. Sakyti, kad suskirstoma dirbtinai į aukas ir engėjus, yra silpnas argumentas, kuris supaprastina prieigą.

Donaldas Trumpas / Vida Press nuotr.

– Ar įmanoma kalbėtis apie istoriją, istorinį ir socialinį teisingumą neskaldant žmonių vienybės? Ar to galima išvengti? Neieškant kaltųjų dėl dabartinio susipriešinimo – faktas, kad bent jau dabar Amerikos visuomenė šiuo klausimu pasidalijusi į stovyklas.

A. Martinez: Iš mano, kaip kritinės rasės teoretikės, perspektyvos žiūrint, į šį klausimą atsakyti nėra taip sudėtinga. Darkart grįžkime prie to, ką savo mokslo darbuose yra rašęs Bellas. Jis dažnai buvo kaltinamas pesimizmu, tačiau pats visada gynėsi sakydamas, kad yra realistas, o ne pesimistas. O realizmas reiškia, kad ši valstybė kūrėsi ir vystėsi ant rasistinės sistemos pagrindų. Taip, tai gali sujautrinti kai kuriuos žmones, jie gali nenorėti, kad jų vaikai tai girdėtų. Tačiau kritinės rasės teoretikai būtent tai ir sako – tai yra sistema ir ją turime dekonstruoti, turime prisikasti prie jos pagrindų. Dėl to daug žmonių ir teigia, kad tai be galo pesimistiška. Jie klausia, kaip gali visas šias blogybes dekonstruoti, nedekonstruodamas pačių Jungtinių Valstijų.

Kai kurie piktinasi, jog yra žmonių, manančių, kad rasizmo problemą turi spręsti patys juodieji ar kiti ne baltosios rasės žmonės. Jie klausia, kodėl turėtų spręsti problemą, kurios nesukūrė: „Kodėl mes privalome turėti visus atsakymus? Tuo turi užsiimti žmonės, kurie šią sistemą sukūrė.“ Ir tai mus grąžina prie klausimo, kas yra baltumas. Kokias privilegijas tai suteikia? Ir kaip visa tai suardyti nesuardant Jungtinių Valstijų identiteto, vertybių?

Daug kas sakytų, kad tai pasiekti neįmanoma. Galbūt, nežinau, tai sudėtinga. Bet tai nereiškia, kad neturime stengtis. Profesorius Derrickas Bellas labai mėgo vieną aktyvistę, juodaodę pilietinių teisių šalininkę Bioną MacDonald, kurią citavo savo darbuose. O ji jam sakė maždaug taip: nenoriu jų užkariauti ar nugalėti, nenoriu jiems kaip nors kenkti, skaudinti, perkelti jų kur nors kitur. Esu čia tam, kad jie būtų sąmoningi, kad išliktų budrūs, kad jie, stovėdami greta manęs, kovotų už teisingumą.

Protestai JAV dėl rasinės nelygybės / AP nuotr.

D. Budrytė: Nors norėta išlaikyti vienybę, tai yra be galo sunku padaryti, ypač jeigu pradedame krapštyti praeities žaizdas. Kritinė rasių teorija irgi krapšto praeities žaizdas, tokias kaip socialinis teisingumas, istorinis teisingumas, ką reiškia gyventi valstybėje su sudėtinga vergijos praeitimi. Mano manymu, gal ir gerai, kad vyksta debatai, nors gaila, kad įsivėlę politikai ir tai yra politizuojama, bet manau, kad kalbėti apie visuomenės praeitį yra labai svarbu visuomenės ateičiai, ypač jaunajai kartai. Manau, būtų labai kvaila įsivaizduoti, kad galima pasiekti vieningumą, jeigu nekalbėsime apie socialinį teisingumą ir praeities žaizdas.

