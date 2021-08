Migrantų srautas nukrypo į Latviją ir Lenkija – pasigendama plano valdant situaciją

Latvijos Vyriausybė dėl išaugusio neteisėtos migracijos srauto iš Baltarusijos, pasienio regionuose paskelbė nepaprastąją padėtį. Per parą Latvijos pasieniečiai sulaikė apie du šimtus migrantų, Latvijos Vyriausybė kalba apie prieš šalį vykdomą hibridinį karą. Pasak analitikų, Lietuvos pasieniečių į šalį neįleidžiamas migrantų srautas gali nukrypti būtent į Latviją ir Lenkiją.

Šunų lojimas ir Latvijos pasieniečių nurodymai įkliuvusiems migrantams. Latvių pareigūnai liepia pranešti kitiems grupės nariams nebesislėpti. Galiausiai pasirodo ir kiti.

Vien per naktį Latvijos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija sulaikė per šešiasdešimt migrantų. Per parą – apie du šimtus. Srautas jau primena Lietuvos pasienį.

„Pas mus sudėtinga padėtis, net, sakyčiau, labai sudėtinga. Būtent šiomis dienomis migrantai mūsų sieną kertą labai intensyviai“, – sako Latvijos naujienų tarnybos „ReTV“ vadovė Dana France.

Latvijos pasieniečiai pasakoja: migrantai pasienį dažniausiai peržengia didelėmis grupėmis, kartais ir po trisdešimt. Daugelis nežino, kad atvyko į Latviją. Kai kurie galvoja atsidūrę Vokietijoje. Iš viso Latvijoje beveik penki šimtai migrantų.

„Pirma problema – jau nežinome, kur juos apgyvendinti. Turime palapinių, bet jas reikia pastatyti. Reikia konkretaus plano. Valstybė kažką daro, bet, mano manymu, per vėlai“, – tvirtina D. France.

Latvijos pasienis / Latvijos pasienio apsaugos tarnybos nuotr.

Latvijos Vyriausybė pasienio regionuose antradienį įvedė nepaprastąją padėtį. Šitaip latvių pasieniečiai ir kariuomenė įgauna papildomų galių – atgrasyti migrantus nuo sienos peržengimo ir siųsti juos atgal. Regionuose, kur nepaprastoji padėtis paskelbta, jie negalės pateikti prieglobsčio prašymo.

Latvijos ministrų retorika tokia pati kaip Lietuvoje – Baltarusija prieš Latviją vykdo hibridinį karą.

„Tai logiškas tęsinys to, ką matėme Lietuvoje. Aišku, kai Lietuva ėmė veiksmingiau saugoti savo pasienį, srautas nukrypo į kaimynines šalis“, – aiškina NATO strateginės komunikacijos centro direktorius Janis Sarts.

Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje iš viso šiemet sulaikyti beveik 900 migrantų, didžioji dalis – per pastarąsias dienas, pusketvirto šimto nuo penktadienio. Bet nacionaliniu mastu apie tai yra kalbama labai mažai, tiek iš politikų, tiek iš žiniasklaidos atstovų. Ir apie papildomas priemones Lenkijoje kol kas nekalbama.

„Politikai tam kol kas neskiria daug dėmesio, politikai nevažiuoja į tas pasienio vietoves, ten nebando ieškoti kažkokių sprendimų, nes situacija Lenkijos mastu kol kas nekelia didelio susirūpinimo“, – pasakoja LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.

Lenkijos sienos apsaugos pareigūnai sulaiko asmenis, neteisėtai kirtusius valstybės sieną / Lenkijos sienos apsaugos tarnybos (strazgraniczna.pl) nuotr.

Lenkijos siena su Baltarusija ne tik trumpesnė, bet ir turi daugiau natūralių kliūčių, pavyzdžiui, plati upė ar gamtos rezervatai.

„Taip kad ta atkarpa, per kurią galima prasibrauti, yra nedidelė“, – nurodo L. Vaičiūnas.

O Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje tęsiasi informacinis karas. Baltarusių pasieniečiai išplatino įrašą, kuriame rodoma neva Lietuvos pareigūnai pasienyje palieka nejudančią moterį, esą nualpusią.

Lietuvių pasieniečiai atsako vaizdo įrašu, kur, pasak jų, ta pati moteris, lydima atgal prie Baltarusijos pasienio, o vėliau esą suvaidina alpstanti. Šiame vaizdo įraše, pasak Lietuvos pasieniečių, matosi, kaip ji netrukus atsistoja. Ir po kelių minučių visa grupelė patraukia atgal į Baltarusiją.