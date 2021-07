Vengrijos parama diasporoms Ukrainoje nėra atsitiktinė? Remiami tampa „Orbano įtakos pėstininkais“

Kaip buvo nustatyta naujausiame „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) tyrime, Vakarų Ukrainoje gyvenančios etninių vengrų bendruomenės ir pilietinės grupės per pastaruosius 10 metų iš Vengrijos Vyriausybės gavo mažiausiai 115 milijonų eurų.

Tyrimo programos „Schemes“ išvadose pabrėžiama, kaip ministro pirmininko Viktoro Orbano Vyriausybė ženkliai padidino vengrų diasporos bendruomenių finansavimą ne tik Ukrainoje, bet ir Slovakijoje, Rumunijoje, Kroatijoje, Serbijoje ir Slovėnijoje.

Ukrainoje, kur daugiausia vakariniame, su Vengrija besiribojančiame Užkarpatės regione gyvena apie 150 tūkst. etninių vengrų, pastaraisiais metais šis klausimas įgavo politinį atspalvį, nes kai kurie šios etninės mažumos atstovai priešinasi Vyriausybės nutarimams dėl kalbos, numatantiems tik ukrainiečių kalbos vartojimą visuomeniniame gyvenime ir ypač švietimo srityje. Ukrainos saugumo tarnyba praeityje ne kartą domėjosi Vengrijos kultūrinėmis grupėmis, įtardama separatistinio judėjimo užuomazgas.

Su Ukrainos etninių vengrų bendruomenių finansavimu susijusius skaičius programai „Schemes“ maloniai pateikė Rytų Europos tiriamosios žurnalistikos organizacijų projektas. Organizacijos stebėjo Vengrijos Vyriausybės išlaidas išeivijos grupėms visame regione remti.

Konsorciumas nustatė, kad nuo 2011 m. šešių šalių etninėms vengrų organizacijoms Vengrijos Vyriausybė skyrė mažiausiai 670 milijonų eurų.

Didžioji šių lėšų dalis gavėjus pasiekė per Bethleno Gaboro fondą – didžiausią Vengrijos valstybinį fondą, dosniai remiantį vengrų organizacijas užsienyje.

Kitos vengrų organizacijos, kaip antai nacionalinė futbolo federacija, nacionalinė Romos katalikų bažnyčios atšaka ir kitos filantropine veikla užsiimančios grupės, taip pat finansavo užsienyje gyvenantiems vengrams skirtas programas, pavyzdžiui, vaikų vasaros stovyklas ar bažnyčių atstatymą. Tačiau jų išlaidas ir kitus duomenis sunkiau atsekti.

Tyrimo duomenimis, nuo 2011 m. Ukrainos vengrų bendruomenėms skirti 115 mln. eurų buvo paskirstyti per Bethleno Gaboro fondą. Neaišku, kiek lėšų šios bendruomenės gavo iš kitų šaltinių Vengrijoje.

Tai nėra nereikšminga suma – kaip rodo RFE / RL Ukrainos tarnybos ir Ukrainos visuomeninio transliuotojo „UA: Pershy“ inicijuotos tyrimo programos „Schemes“ skaičiavimai, ji maždaug 1,5 karto viršija Užkarpatės regioninės vyriausybės metinį biudžetą ir prilygsta numatomai siūlomo statyti regioninio oro uosto kainai. Be to, finansavimas pastebimai išaugo nuo 2011 m., praėjus metams po to, kai V. Orbanas grįžo į valdžią antrajai premjero kadencijai po aštuonerių metų opozicijoje.

Sudėtinga istorija

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Užkarpatė priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Vėliau ši teritorija buvo trumpam atitekusi nepriklausomai Ukrainai, tada Čekoslovakijai ir galiausiai Vengrijai, kuri įsiveržė ir aneksavo didesnę jos dalį, likus šešiems mėnesiams iki Antrojo pasaulinio karo pradžios.

Po karo Užkarpatę pasisavino Sovietų Sąjunga ir ji tapo Ukrainos Sovietų Socialistinės Respublikos dalimi.

Dalis Ukrainai skirtos Vengrijos finansinės paramos buvo numatyta kultūros paminklams atkurti ir restauruoti.

Užhorode, 115 tūkst. gyventojų turinčioje Užkarpatės regiono sostinėje, ukrainiečių rašytojas ir poetas Andrijus Liubka ėmėsi rinkti vietos literatūros palikimą ir inicijavo jo vertimą iš vengrų į ukrainiečių kalbą.

Anot jo, gauti Vengrijos finansavimą tokiam projektui labai paprasta. Jis prašė paramos ir iš Ukrainos Vyriausybės, tačiau jo paraiška buvo atmesta.

„Kai vietos verslininkai gauna pinigų iš Vengrijos fondų savo veiklai vystyti, jie mano, kad bus priversti duoti priesaiką V. Orbanui ar Vengrijai... bet taip nėra, – teigia A. Liubka. – Tačiau gavę pinigų be kyšių, be įsipareigojimų tarnauti Vengrijai, jie mąsto ir priverčia visus aplinkinius galvoti, kad „žiūrėkit, Vengrija yra šauni valstybė, neturinti jokių imperialistinių kėslų“, kitaip tariant, jie virsta Vengrijos įtakos pėstininkais regione.“

Vengrijos fondai taip pat padeda subsidijuoti žiniasklaidą vengrų kalba Ukrainoje. Bethleno Gaboro fondas finansuoja bent keturias žiniasklaidos priemones.

„Daugumą čia [Ukrainoje] leidžiamų laikraščių, finansuoja skaitytojai arba jie gauna paramą, pirmiausia iš Vengrijos, – RFE / RL sakė Ukrainos vengrų demokratinės sąjungos vadovas Laslo Zubanychas. – Šiuo metu nėra valstybinių ar bendruomeninių laikraščių, todėl nėra jokios įtakos.“

L. Zubanychas taip pat teigė, kad žiniasklaida vengrų kalba atokiuose Vakarų Ukrainos regionuose užpildė vakuumą, susidariusį po to, kai pagrindiniai Ukrainos televizijos kanalai perėjo prie skaitmeninių signalų, kuriuos, anot jo, tokiose atokiose kalnuotose vietovėse kaip Karpatai sunku pagauti.

„Vaikas negali žiūrėti ukrainietiškų animacinių filmukų ar klausytis ukrainietiškos muzikos. Valstybei ši informacinė erdvė jau prarasta“, – sakė jis.

„Vengrai kartais sako: „Iš jūsų buvo pavogtas Krymas, bet ir iš mūsų buvo pavogtos tam tikros teritorijos, – sakė internetinio leidinio„ Jevropeiska pravda“ redaktorius Serhijus Sidorenko. – Iš tikrųjų Užkarpatė yra mažiausia iš jų.“

Parama diasporai

Užsienio šalių vyriausybės neretai teikia finansavimą kultūriniams ir socialiniams emigrantų ir išeivijos bendruomenių renginiams visame pasaulyje. Tačiau politinių partijų finansavimas yra visai kitas klausimas.

Nėra viešai prieinamų lyginamųjų duomenų, pavyzdžiui, apie Rusijos Vyriausybės skiriamą finansinę paramą etniniams rusams ar rusakalbiams užsienyje ar Didžiosios Britanijos Vyriausybės paramą išeiviams iš Jungtinės Karalystės.

Ukrainoje yra teigiančių, kad Vengrija taip elgiasi tyčia; Vengrijos pareigūnai tai neigia.

Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas tvirtino, kad Vengrijos pinigai buvo skirti užsitikrinti diasporoje palaikymą „Fidesz“ – V. Orbano valdančiajai partijai, kuri šiuo metu dominuoja Vengrijos politiniame ir pilietiniame gyvenime.

„Jie nuolat bando sutelkti rinkėjų paramą, kviesdamiesi vengrus, kurie, beje, nėra diasporos atstovai, – sakė jis. – Dauguma jų turi Vengrijos pasus ir balsuoja už „Fidesz“ partiją“ Vengrijos rinkimuose.

V. Orbano štabo vadovas Gergely`jus Gulyas neigė, kad tokios bendruomenės grupės finansuojamos iš politinių paskatų.

Remti savo mažumas yra „tikrai svarbi Vengrijos valstybės užduotis. Tai mūsų konstitucinė pareiga, – interviu RFE / RL sakė jis. – Manau, kad tai ne tik puiki galimybė Vengrijos valstybei, bet ir nauda Ukrainai bei kitoms šalims, kurios gali naudotis Vengrijos valstybės parama.“

Ukrainoje veikia dvi politinės partijos, kurių nariais daugiausia yra etniniai vengrai arba kurios pasisako Ukrainos vengrų bendruomenėms rūpimais klausimais. Praeityje šių partijų atstovų yra buvę parlamente, tačiau šiuo metu nėra.

2019 m. V. Orbanas Budapešte susitiko su Ukrainos vengrų partijos vadovu Vasiliu Brenzovičiumi, kuris tuo metu kandidatavo į Ukrainos parlamentą.

Kai kurie Ukrainos diplomatai vėliau pasmerkė šį susitikimą, kiti vadino kišimusi į Ukrainos vidaus reikalus.

Remiantis programos „Schemes“ išvadomis, 2017 ir 2019 metais Ukrainos vengrų bendruomenėms buvo skirta daugiausiai lėšų iš Bethleno Gaboro fondo.

Pavyzdžiui, organizacija pavadinimu Užkarpatės vengrų pedagoginė asociacija 2017 ir 2019 m. iš Vengrijos gavo apie 11 mln. eurų, skirtų vaikų darželiams keliuose Vakarų Ukrainos kaimuose statyti ir renovuoti.

Rinkiminiais 2019 metais reklaminiuose stenduose Užkarpatės regione buvo galima pamatyti ir Vengrų partiją Ukrainoje palaikančios politinės reklamos. Remiantis „Schemes“ peržiūrėtos duomenų bazės informacija, Bethleno Gaboro fondas partijai skyrė finansavimą „reklaminių skydų gamybai“.

„Kai investuojami tokie pinigai, neabejotinai kalba eina apie įtaką ir lojalumą, – sakė Vidurio Europos strategijos institutui – Užhorode įsikūrusiai nevyriausybinei organizacijai – vadovaujantis Dmytro Tužanskis. – Tai reiškia lojalumą rinkimuose, įvairiuose rinkimuose. Tai reiškia, kad yra grupė žmonių, kuriuos parėmėte ir į kuriuos galite kreiptis, prireikus pagalbos ar balsų.“

„Keistas sutapimas, kad dotacijų apimtys ima augti, likus pusmečiui ar metams iki rinkimų“, – RFE / RL sakė D. Tužanskis.

Kalbos įstatymai

Budapeštas ir Kijevas ne kartą buvo surėmę ietis dėl to, ką Vengrija vadina Ukrainos vengrų teisių vartoti gimtąją kalbą ribojimu.

Nepasitenkinimas daugiausia kyla dėl 2017 m. priimto įstatymo, kuriuo ribojamas mažumų kalbų vartojimas Ukrainos mokyklose.

Po dvejų metų įstatymų leidėjai įtvirtino ukrainiečių kalbą kaip pagrindinę šalies kalbą. Ši priemonė privertė vidurines mokyklas, kuriose iki tol buvo mokoma rusų ar kitų tautinių mažumų kalbomis, pereiti prie ukrainiečių kalbos, taip pat įpareigojo ukrainiečių kalbą vartoti internetiniuose mažmeninės prekybos tinklalapiuose.

Įstatymas buvo priimtas po 2014 m. Maidano protestų, privertusių atsistatydinti promaskvietišką prezidentą ir suteikusių Rusijai akstiną užgrobti Krymą. Maskva taip pat remia separatistus Rytų Ukrainos kare, jau nusinešusiame daugiau nei 13 tūkst. žmonių gyvybių.

Nuo 2021 m. sausio įsigaliojo dar vienas kalbos vartojimo apribojimas, įpareigojantis parduotuvių, restoranų ir kitų paslaugų sektoriaus atstovų darbuotojus kreiptis į klientus ukrainiečių kalbą, nebent jie specialiai paprašytų kalbėti kita kalba.

Vengrų diasporos grupės jau buvo keletą kartų atkreipusios į save Ukrainos saugumo agentūrų dėmesį.

2018 m. pasirodė vaizdo įrašas iš Vakarų Ukrainoje esančio Berehovės miesto, kuriame matyti, kad etniniams vengrams vietos konsulate neva dalinami Vengrijos pasai.

Po dvejų metų pagrindinė Ukrainos saugumo tarnyba SBU atliko kratas Vengrijos kultūros asociacijos patalpose Užkarpatėje, ieškodama „veiklos, kuria siekiama prievarta pakeisti valstybės sienas“, įrodymų.

SBU teigimu, kratų metu buvo siekiama patikrinti „informaciją apie užsienio fondo dalyvavimą veikloje, kuria siekiama pažeisti Ukrainos valstybinį suverenitetą“.

Dėl tokių veiksmų Vengrija išsikvietė Ukrainos ambasadorių Budapešte pasiaiškinti.