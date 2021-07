Rusijoje „nepageidaujamu“ paskelbtas tiriamosios žurnalistikos leidinys „Projekt“

Rusijos prokurorai ketvirtadienį „nepageidaujama organizacija“ paskelbė vieną iš paskutinių šalyje dar likusių nepriklausomų žiniasklaidos priemonių – leidinį „Projekt“, valdžiai didinant spaudimą nepriklausomai žiniasklaidai.

Be to, keli žurnalistai buvo paskelbti „užsienio agentais“ dėl to, kad dirba šiame leidinyje, kurio specializacija – nuodugnūs žurnalistiniai tyrimai apie Rusijos elito, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną, turtus ir ryšius.

Šių etikečių užklijavimas „Projekt“ ir jo darbuotojams buvo naujausias žingsnis vienoje didžiausių per pastaruosius metus susidorojimo su Rusijos opozicija ir nepriklausoma žiniasklaida kampanijų, įskaitant Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno areštą ir įkalinimą šių metų pradžioje.

Ketvirtadienį paskelbtame Generalinės prokuratūros pranešime sakoma, kad leidinys „Projekt“, kurį ji pavadino JAV grupe, pripažįstama „nepageidaujama organizacija“, nes „jo veikla kelia grėsmę konstitucinės tvarkos pagrindams ir Rusijos Federacijos saugumui“.

Į „nepageidaujamųjų“ sąrašą įtrauktiems subjektams draudžiama Rusijoje skelbti bet kokias publikacijas, o su jais bendradarbiaujantiems asmenims gali būti skiriamos baudos, įkalinimo bausmės ir draudimas atvykti į Rusiją.

Atskiru sprendimu Teisingumo ministerija ketvirtadienį įtraukė „Projekt“ vyriausiąjį redaktorių Romaną Badaniną, kuris studijavo Stanfordo universitete ir įkūrė šį leidinį 2018 metais, ir dar keturis žurnalistus, į „užsienio agentų“ sąrašą.

Į Rusijos „užsienio agentų“ sąrašą įtraukti asmenys ir organizacijos privalo atskleisti savo finansavimo šaltinius ir atitinkamai žymėti savo publikacijas. Antraip jiems gresia baudos.

Priskyrimas „užsienio agentams“ laikomas atgrasomąja priemone reklamos užsakovams. Šiame sąraše esančių leidinių darbuotojai sako, kad dėl to sunkiau dirbti, taip pat ir cituoti šaltinius.

„Geresnį pripažinimą sunku įsivaizduoti“, – feisbuke parašė R. Badaninas. Pasak jo, leidinys „niekur nedings“.

„Jau kitą savaitę bus kai kas triukšmingo“, – teigė jis.

Šių veiksmų prieš „Projekt“ imtasi praėjus kelioms savaitėms po to, kai Rusijos policija surengė kratas R. Badanino ir dar dviejų jo kolegų namuose.

Kremliaus kritikai sako, kad per du valdymo dešimtmečius prezidentas V. Putinas nutildė daugumą disidentų ir tildo žiniasklaidą.

Kelios opozicinės ir nepriklausomos žiniasklaidos priemonės, dar veikiančios Rusijoje, patiria didžiulį spaudimą, tvirtina Kremliaus oponentai.

Balandžio mėnesį pareigūnai rusišką nepriklausomą naujienų svetainę „Meduza“ įtraukė į „užsienio agentų“ sąrašą. Sumažėjus iš reklamos gaunamoms pajamoms, svetainė buvo priversta pradėti sutelktinio finansavimo kampaniją, kad išsilaikytų.

2014 metais įkurta „Meduza“ yra viena populiariausių Rusijos nepriklausomų naujienų svetainių. Jos redakcija įsikūrusi Latvijoje, kad būtų galima apeiti Maskvos cenzūrą, tačiau kai kurie šio portalo žurnalistai gyvena Rusijoje.

Gegužę į „užsienio agentų“ sąrašą buvo įtrauktas kitas nepriklausomas interneto leidinys – „VTimes“. Birželį jis buvo priverstas užsidaryti.

Rusijoje rugsėjį vyks parlamento rinkimai. Prieš juos kalinamo Kremliaus kritiko A. Navalno organizacijas valdžia paskelbė ekstremistinėmis, o jo sąjungininkams buvo uždrausta kelti savo kandidatūras.