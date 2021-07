PSO įspėjus, kad delta atmaina netrukus vyraus visame pasaulyje, šalys imasi skirtingų strategijų

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis viruso delta atmaina užfiksuota jau daugiau kaip šimte pasaulio valstybių ir netrukus vyraus pasaulyje. Epidemiologai įspėja, kad nuo pandemijos ribojimų švelninimo iki griežtinimo – vos žingsnis. Šalys imasi skirtingų strategijų: Jungtinė Karalystė (JK) karantiną švelnina, Prancūzija griežtina ribojimus. Nyderlandų premjeras po užsikrėtimų šuolio atsiprašė, kad ribojimus sušvelnino per anksti.

Jau kitą savaitę JK dar žingsniu priartės prie priešpandeminio gyvenimo. Anglija pradės paskutinį – ketvirtąjį – ribojimų švelninimo etapą, bet premjeras primena, kad virusas neišnyko.

„Labai svarbu, kad į priekį judėtume atsargiai. Ši pandemija nesibaigė, koronavirusas ir toliau kelia riziką jums ir jūsų šeimai. Negalime paprasčiausiai nuo liepos 19 dienos, pirmadienio, grįžti į laikus prieš koronavirusą“, – sako JK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas.

Anglijoje nuo kitos savaitės kaukių nešiojimas viduje iš prievolės virs rekomendacija. Atsidarys vis dar užvertos įstaigos, pavyzdžiui, naktiniai klubai. Bus atšaukta rekomendacija dirbti iš namų, vėl vyks masiniai renginiai.

Protestas; Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

Bet atsargumo priemonės lieka – atvykusiems tebegalios izoliavimosi taisyklė, renginių dalyviams bus reikalingi koronaviruso pasai – dviejų skiepų, persirgimo arba neigiamo testo rezultato – įrodymai. Bet anglai džiūgauja.

„Negaliu sulaukti tos akimirkos, kai nebereikės kaukių“, – džiaugiasi Londono gyventoja Heli Korte.

Prancūzų nuotaikos ne tokios pakilios. Šalis prieš tris dienas atvėrė 16 mėnesių uždarytus naktinius klubus. Tai laikė ženklu, kad vasaros atostogos bus kur kas panašesnės į įprastas. Bet dėl delta atmainos plitimo prognozuojami nauji ribojimai.

Pirmadienį vakare šalies televizijos transliavo prezidento Emmanuelio Macrono kreipimąsi, kurio metu paskelbta apie privalomą sveikatos apsaugos darbuotojų skiepijimą.

Koronavirusas Prancūzijoje / AP nuotr.

Bandoma išvengti Nyderlandų likimo, birželio pabaigoje sušvelninusi suvaržymus šalis restoranų darbo laiką, renginių dalyvių skaičių apribojo jau po dviejų savaičių pradėjus daugėti užsikrėtusiųjų. Premjerui teko atsiprašyti dėl per anksti pažadėtos laisvės.

Azijoje keletas valstybių taip pat grąžina ribojimus. 10 milijonų gyventojų turinčiame Bankoke iškilo patikros punktai. Pareigūnai stebės, ar žmonės laikosi naujai įvestos nuo 9 vakaro iki 4 ryto galiojančios komendanto valandos.

Tailando sostinėje draudžiama būriuotis didesnėmis nei 5 žmonių grupėmis, uždaryta dalis parduotuvių. Šiandien Tailande registruota daugiau nei 8, 6 tūkst. COVID-19 atvejų.

Pietų Korėja, ilgą laiką laikyta pandemijos suvaldymo pavyzdžiu, taip pat didina suvaržymus Seule ir aplinkiniuose rajonuose.

Fiksuojant beveik pusantro tūkstančio užsikrėtimų per parą, šalyje ne tik ribojami susibūrimų mastai, bet ir lėtinamas tempas sporto salėse. Dvi savaites rekomenduojama neleisti greitos muzika per grupines treniruotes, o bėgimų takelių greitį riboti iki 6 kilometrų per valandą. Sveikatos apsaugos ekspertai tikisi, kad žmonėms judant lėčiau sumažės ir tikimybė oro lašeliniu būdu platinti koronavirusą.