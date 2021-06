Tailande mažėjant turistų srautui paskelbė iniciatyvą – ant „Tuk Tukų“ kabinami muzikantų plakatai

Per pandemiją sumažėjus turistų srautui Tailande – nauja iniciatyva. Siekdami padėti bene labiausiai paveiktiems triračių taksi, vadinamųjų „Tuk Tukų“ vairuotojams, jaunuoliai už pinigus ant transporto priemonių kabina plakatus. Ir nors kainos – simbolinės, vairuotojai teigia, kad ir tokios pajamos jiems labai svarbios.

Bankoko simboliu tapusių „Tuk Tukų“ taksi vairuotojai iki pandemijos nebuvo girdėję apie korėjietiškos popmuzikos atlikėją Džesiką Jung. Tačiau jos ir kitų muzikantų gerbėjai dabar vairuotojams padeda išgyventi, kai per pandemiją neteko klientų.

„Tuk Tukų“ vairuotojai nuo pandemijos nukentėjo bene labiausiai. Šiais išskirtiniais teksi dažniausiai važinėja turistai, tačiau dėl koronaviruso jų šalyje beveik neliko. Vairuotojai neteko beveik viso atlyginimo, vidutiniškai per dieną jis siekdavo 47 dolerius. Be to, nepanašu, kad situacija artimiausiu metu pasitaisys, mat iki šiol sienas uždaręs Tailandas atverti jų turistams nežada dar ištisus mėnesius.

Keblioje padėtyje atsidūrusius vairuotojus nusprendė gelbėti korėjietiškos popkultūros gerbėjai – už devyniolikos dolerių mėnesinį užmokesti ant „Tuk Tukų“ jie kabina savo mėgstamų muzikantų plakatus.

„Prieš gerbėjams ištiesiant pagalbos ranką, tik prasidėjus pandemijai, išgyventi buvo labai sunku. Per dieną uždirbdavau apie šimtą batų –t.y. tris dolerius. Dabar iš gerbėjų kas mėnesį gauname 600 batų – 19 dolerių, taip galima susimokėti bent jau už elektrą, vandenį, padengti kitas išlaidas. Tie šeši šimtai mums reiškia tikrai daug“, – kalbėjo „Tuk Tuko“ vairuotojas Samranas Tamasa.

Anksčiau minėdami mėgstamų dainininkų gimtadienius ar dainų išleidimus, korėjietiškos popkultūros gerbėjai tokius plakatus užsakydavo kabinti ant metro traukinių.

Tuk Tuk Tailande / AP nuotr.

Tačiau kai per šalį pernai nuvilnijo protestų banga, raginanti iš pareigų trauktis per perversmą į valdžią atėjusį premjerą – metro šalyje uždaryti. Siekta užkirsti kelią žmonėms pasiekti susibūrimų vietas.

Protestuotojai, kurių didelė dalis korėjietiškos kultūros gerbėjai, prižadėjo nebekabinti plakatų, o pinigus skirti mažoms ir sunkiai besiverčiančioms įmonėms, tarp jų – „Tuk Tukų“ taksi.

„Jaučiuosi daug geriau nei mokėdama didelę kainą už vieną plakatą kapitalistams, kurie ir taip viską turi. Nors vairuotojams mokame nedaug, jie gali juos panaudoti ir išmaitinti šeimas“, – sakė korėjietiškos muzikos gerbėja Anupa Tavansakdivudi.

Dabar „Tuk Tukų“ vairuotojai su korėjietiškos popkultūros atlikėjų veidais ir be keleivių važinėja po Bankoką.

„Prieš pandemiją mano keleiviai daugiausia būdavo turistai, nes vietiniai renkasi paprastus taksi. Tačiau dabar, kai korėjietiškos popmuzikos gerbėjai pasiūlė plakatų idėją, vis daugiau žmonių mane sustabdo ne tik nusifotografuoti, bet ir kur nors nuvažiuoti“, – teigė S. Tamasa.

Oficiali statistika rodo, kad Bankoke dirba daugiau nei devyni tūkstančiai „Tuk Tuko“ vairuotojų. Kol kas korėjietiškos kultūros gerbėjų iniciatyva padėjo keliems šimtams. Tačiau pastebima, kad gatvėse atlikėjų plakatų vis daugėja, o pasirodo ir vietinių aktorių ar dalininkų veidai.