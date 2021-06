Rusijos ambasadorius po trijų mėnesių grįžo į JAV

Rusijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Anatolijus Antonovas sekmadienį, beveik tris mėnesius išbuvęs Maskvoje, grįžo į JAV. „Aeroflot“ reisinis lėktuvas, kuriuo jis skrido, sekmadienį nusileido Niujorko Johno Kennedy oro uoste, skelbiama oro uosto skrydžių suvestinėje.

Manoma, kad netrukus Rusijos ambasadorius JAV išvyks į rezidavimo vietą Vašingtone.

Rusijos ir Jungtinių Valstijų santykiai smarkiai paaštrėjo po didelio atgarsio sulaukusio JAV prezidento Joe Bideno interviu, per kurį jis teigė, kad Rusijos valdžia turės „sumokėti kainą“ už Maskvai priskiriamus bandymus kištis į rinkimus Jungtinėse Valstijose. Be to, Baltųjų rūmų vadovas teigiamai atsakė į klausimą, ar laiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „žudiku“.

Netrukus po to A. Antonovas buvo iškviestas konsultacijų į Maskvą, o kiek vėliau JAV ambasadorius Rusijoje Johnas Sullivanas išvyko konsultuotis į Vašingtoną.

Anatolijus Antonovas / AP nuotr.

V. Putinas po Ženevoje įvykusio viršūnių susitikimo su J. Bidenu trečiadienį pranešė, kad Maskva ir Vašingtonas susitarė dėl ambasadorių sugrąžinimo.